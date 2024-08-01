Запад счел Зеленского готовым к компромиссам с Россией

Tекст: Дмитрий Бавырин

«С нашей точки зрения, путь к миру ясен: Россия должна уйти. Но вы не можете рассматривать этот вывод как предварительное условие для переговоров».

В этом заявлении нового президента Финляндии Александра Стубба каждый услышит то, что ему ближе. Украинец услышит «Россия должна уйти», Россия – что требование вывода войск с Украины больше не является условием для начала переговоров. В НАТО должны понять примерно так же – как отступление назад и смирение аппетитов.

Впрочем, в том интервью, которое Стубб дал французской газете Le Monde, можно разглядеть многое, вплоть до признаков шизофрении.

Президент Финляндии призывает украинские власти отказаться от главного предварительного условия к России и вступить в переговоры с Москвой прямо сейчас. Такая спешка нетипична для финна.

Как говаривал Владимир Ленин, вчера было рано, завтра будет поздно. Последний памятник Ленину в Финляндии снесли в октябре 2022 года в рамках разрыва с Россией. Финны выражали желание терпеть все издержки от этого (и издержек по географическим причинам было немало), но не поступиться принципами. Из Хельсинки Киеву категорично советовали не сдаваться, занимая в отношении конфликта бескомпромиссную польско-прибалтийскую линию. Тот же самый Стубб и советовал, а теперь сдает назад. Что-то случилось.

По версии финского президента, случилось то, что Украина и Владимир Зеленский находятся в гораздо более выгодном положении, чем два месяца назад. Как будто пытаясь убедить в этом самого Зеленского, Стубб действует лаской:

«Зеленский правильно разыгрывает свои карты. С самого начала он хотел взять на себя инициативу в процессе обсуждения. Теперь мяч находится на стороне России... Мы больше не находимся в ситуации, близкой к отчаянию, в которой мы были весной».

В Киеве могут смотреть на эту ситуацию совсем иначе. К сожалению для Стубба, его «переобувание» произошло одновременно с подходом российской армии к городу Торецку – одному из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе. За Торецком – открытое пространство на много километров и выход в тыл украинской группировки у Часова Яра. Оборона Украины строилась на таких укрепленных городах, как Торецк, и его потеря чревата обрушением фронта.

Такое вот «более выгодное положение». Другого не подвезли.

Это напоминает анекдот про ковбоя, попавшего в засаду индейцев и вступившего в разговор со своим внутренним голосом. «Погоди, не унывай, еще не всё, – говорит внутренний голос. – Стреляй в самого правого война». Ковбой стреляет, воин падает, остальные бегут на ковбоя с томагавками. «Вот теперь точно всё», – констатирует внутренний голос.

Не столько Стубб, сколько Запад в целом играют для Украины роль такого внутреннего голоса. Полномасштабный военный конфликт мог завершиться еще в 2022 году на льготных для Киева условиях, но в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне посоветовали «стрелять в правого воина». А теперь точно всё.

В среде западных военных аналитиков в настоящий момент трудно найти человека, который верил бы, что переданных Киеву вооружений достаточно для того, чтобы переломить ход конфликта и тем более достигнуть заявленных целей («границ 1991 года»). Только после этого Зеленский был готов о чем-то договариваться с Москвой (преимущественно о репарациях), но Стубб как будто гладит его по голове и говорит: скромнее надо быть. Ведь лучше уже не будет.

Учитывая критичную зависимость Киева от западной помощи, Зеленскому стоит к этому прислушаться, потому что Стубб вряд ли говорит только за себя. Он говорит за себя – и за того парня, президента США Джо Байдена.

Сколь бы бредовыми ни казались заявления Стубба типа «положение Украины улучшилось», нужно понимать, что он не бредит. Это хитрый и опытный дипломат-полиглот с огромным количеством связей и блестящим образованием. Он как будто коллекционировал «корочки»: учился и во Франции, и в Британии, но, что самое главное, в США, причем не только в колледже, но и в средней школе.

Политически Стубб типичный восточноевропейский лидер из англосаксонского инкубатора – антироссийский, пронатовский, глобалистский, правда, поумнее многих. В своей внешнеполитической деятельности он ориентирован на США. Переговоры без предварительного условия о выводе войск – это, судя по всему, новая позиция Белого дома и Госдепартамента, которую им не совсем удобно заявлять самим.

Даже если из Вашингтона не звонили Стуббу специально с просьбой повлиять на Зеленского, он знает, в какую сторону дует ветер. США нужна временная заморозка конфликта.

Точнее, не США, а демократической администрации в Белом доме. План, которому сейчас все подчинено, заключается в том, чтобы протащить преемницу Байдена в лице Камалы Харрис на президентский пост хоть тушкой, хоть чучелом. Ее избирательной кампании удалось взять эффектный старт, по рейтингам Харрис уже опережает Дональда Трампа в пяти из восьми ключевых штатов, но до ноябрьских выборов более трех месяцев, фавориты еще на раз успеют поменяться местами, так что неприятные сюрпризы демократам не нужны.

Среди таких возможных сюрпризов – скачок цен на нефть и бензин из-за обострения региональных конфликтов и обвал украинского фронта. Первое важнее второго: на выборах американцы в основном ориентируются на свое экономическое самочувствие, а не на то, как там дела у союзников. Но команда Байдена сама накачала значимость украинского кризиса до состояния «вопрос жизни и смерти», так что чувствительные поражения ВСУ неизбежно ударят по обоим – и по Байдену, и по Харрис.

Поэтому лучше подстраховаться, подморозив конфликт на время. Для этого нужны переговоры, а для переговоров нужно, чтобы Зеленский убрал предварительное требование о выводе российских войск. Вот Стубб и уговаривает теперь Зеленского наступить на горло собственной песне.

Это все, разумеется, не план, это нежизнеспособно для плана. Это направление, по которому вынуждены идти западные элиты, потому что ВСУ не справляются, оружие заканчивается, денег жалко, а Байдену очень нужно. Возможно, они идут по нему, рассчитывая на успех, ведь некоторые и на военное поражение РФ всерьез рассчитывали.

Однако, как подчеркивал прежде президент РФ Владимир Путин, в случае, если переговоры действительно начнутся, наступление российских войск на период переговоров остановлено не будет.

У всех есть собственные особые обстоятельства – и у Байдена, и у Стубба, и у Зеленского. Каждому хочется снизить риски лично для себя и для своей команды. Но конфликт зашел настолько далеко, что все эти интересы учитываться Россией не могут. Не для того российская армия пробивалась к городу Торецку, чтобы приостановиться ради Камалы Харрис или поднажать ради Дональда Трампа.

Цена мира известна, озвучена Владимиром Путиным и неоднократно подтверждена: Украина должна признать частью России как минимум пять регионов, которые считает своими. Если до принятия этого в Киеве еще не дозрели, бои будут продолжаться. Если это потянет за собой цепочку событий, по итогам которого президентом США вновь станет Трамп, пусть тоже знает – не для него старались.

Но в главном Стубб прав: украинским властям в любом случае придется отойти от прежних требований к Москве (просто гораздо дальше, чем он упоминает), а сейчас положение ВСУ пускай не хорошо, но лучше, чем обещает будущее. То будущее, в котором «уже точно всё».



