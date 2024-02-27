Венгры показали шведам пример умной политики

Tекст: Дмитрий Бавырин

Венгры пропустили шведов в Североатлантический альянс после полутора лет ожидания в прихожей. К месту вспомнить, что генсек НАТО Йенс Столтенберг еще до начала СВО заявлял, что Швецию и Финляндию, если они того захотят, примут сразу, поскольку они соответствуют всем критериям. Существенная разница между «полтора года» и «сразу» показывает, насколько хорошо генсек Столтенберг ориентируется на своем месте.

При этом ответственность за это ожидание общественное мнение возложило не на венгров, а на турок – по той причине, что они очень громко торговались, как на их рынке принято. Стоя в проеме дверей в НАТО и клятвенно обещая, что шведы не пройдут, турецкоподданные обвиняли Стокгольм в потворствовании исламофобам и в поддержке курдского терроризма.

Получив свои отступные, Турция отошла в сторону – и только тогда все заметили, что в проеме толпятся еще и венгры. Причем не могут толком рассказать, зачем это делают и чего хотят от шведов. Венгерский парламент раз от разу переносил дату голосования по шведской заявке без объяснения причин, а комментарии властей для СМИ были откровенно надуманными – вроде того, что в учебниках, по которым учат историю в шведских школах, искажена роль Венгрии.

Судя по всему, пример турок оказался заразительным. Будапешту понравилась идея получать мзду за проштамповывание глобалистских инициатив, а если Турции можно, то почему Венгрии нельзя?

Сделку закрыли в ходе визита в Будапешт главы шведского правительства Ульфа Кристерссона. После его переговоров с венгерским коллегой Виктором Орбаном выяснилось, что шведы, оказывается, старые союзники венгров на международной арене, знаком чего стало согласие Стокгольма продать им четыре истребителя Gripen собственного производства.

Интересно, что Орбан отрицает связь между долгожданной ратификацией договора о вступлении Швеции в НАТО и отступными в виде истребителей. Предположим, что негласно Венгрия получит и что-то еще. Но Орбан не хочет, чтобы избиратели думали, будто у их премьера можно выкупить любое решение, хотя так оно во многом и есть.

Это не упрек: даже странно обвинять в продажности руководство страны, которое годами и зачастую в одиночку держит в ЕС и НАТО «стенку» против «ястребов», глобалистов и русофобов, выступая голосом разума по самым горячим вопросам – России и Украины.

Но венгры монетизируют свое согласия в проекты, которые приносят пользу другим. В данном случае – США. Это главный выгодополучатель от расширения НАТО и «мотор» всего процесса.

Некоторые такие проекты – в области санкций против России, например – для Венгрии идут во вред. И тогда Орбан упирается уже не стеснительно, как в случае со шведами, а открыто – вплоть до тех пор, пока ему не компенсируют хотя бы часть издержек.

В ряде случаев (например, в деле обеспечения и обслуживания единственной в Венгрии АЭС «Пакш») издержки от разрыва с Россией настолько велики, что Запад не может их компенсировать быстро, а иногда и в принципе. В таких вопросах Москва может на Будапешт рассчитывать, а вот при сделках подешевле – нет. Отмена локальной фронды – это то, что у Орбана идет на продажу.

Такая торгашеская политика, как к ней ни относись, гораздо лучше той, которую проводят власти Швеции или Финляндии (ее Орбан пропустил в НАТО без лишних торгов из чувства финно-угорской солидарности). Основной интерес от расширения НАТО – это интерес США. У финнов и шведов настоящего интереса нет – только убытки.

Официально все подано так, будто финны и шведы сами запросились в альянс, испугавшись военных действий России на Украине. Мол, раньше они гордились своим нейтралитетом, дорожили им и извлекали из него немалую выгоду, но теперь нуждаются в более надежной защите от возможной русской агрессии.

Это как будто подтверждается опросами общественного мнения в Швеции и Финляндии, однако долговременная и узконаправленная работа пропаганды по демонизации России при этом выносится за скобки.

Для тех, кто помнит относительно недавнюю историю, рассказы об этих страхах и их обоснованности должны звучать смешно. Во времена существования СССР и Организации Варшавского договора Москва вводила войска не только в относительно далекий Афганистан, но и в Венгрию с Чехословакией. Это никак не помешало Стокгольму соблюдать тот же принцип нейтралитета, который он соблюдал столетиями, не присоединившись даже к антигитлеровской коалиции.

Президент Финляндии Урхо Калева Кекконен по-дружески ходил на шашлыки с советским премьером Алексеем Косыгиным через несколько месяцев после подавления «пражской весны».

Теперь похожую модель поведения – не обострять, а сотрудничать – демонстрируют как раз венгры, а финны и шведы валяют дурака, будто нынешняя Россия для них опаснее, чем был СССР, что очевидно не так.

В реальности речь идет о плане, подчиненном желанию США сохранить свое международное влияние и поприжать Россию. Хитрые венгры умудрились урвать с него небольшой посреднический кусок, северянам достанутся только счета.

Финны заплатят больше: статус буферной зоны между двумя огромными рынками – Россией и ЕС – они променяли на место в медвежьем углу – торговом тупике, а особые отношения с Москвой, гарантирующие их безопасность, на роль возможной цели для российских ракет в случае обострения конфликта с НАТО.

Шведы от общения с РФ зависели незначительно. Но им, как и финнам, придется теперь отстегивать на оборону по 2% от ВВП. Хотя угроза от российских войск – пропагандистский миф, на его обеспечение тратят реальные деньги.

Кроме того, вступление в альянс может стать началом конца для развитой шведской оборонки, благо на практике членство в НАТО подразумевает закупки у американских производителей, которые безжалостны к конкурентам. Такая «неожиданность» прежде постигла многих, однако сейчас это менее вероятное развитие событий: участие в конфликте на Украине наглядно продемонстрировало натовцам, что такое исчерпаемость арсеналов и участие в гонке вооружений с оборонно-промышленным комплексом РФ. В условиях, когда НАТО не может обеспечивать ВСУ в должном объеме, шведским оружейникам запропасть не дадут.

В остальном шведы точно уходят в минус, меньше станет всего: и денег, и безопасности, и разумности в действиях шведского руководства, чей рейтинг одобрения населением один из самых низких в ЕС, тогда как у ушлого Орбана – один из наиболее высоких.

Политика венгерского премьера довольно точно попадает в национальный характер: венгры – народ-собственник и народ-скопидом, который из всякой мелочи пытается извлечь выгоду. Но этот неприглядный с точки зрения высоких литературных образов характер – прекрасный пример того, что называют «реальной» или «национально-ориентированной» политикой, которая, помимо прочего, не угрожает миру третьей мировой войной.

Так что претензии венгров к содержанию шведских учебников истории, похоже, были по делу. Это шведам у венгров учиться нужно.