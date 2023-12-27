Эрдоган стал самым ловким торгашом в большой политике

Tекст: Дмитрий Бавырин

Комиссия парламента Турции по международным делам одобрила ратификационный протокол о вступлении Швеции в НАТО. Это произошло вскоре после того, как сообщения о возобновлении там дискуссий на эту тему вообще попали в прессу.

Таким образом, все дискуссии длились несколько часов. Прежде турки тянули время месяцами и не давали четких прогнозов на будущее, доводя этим шведов до нервного срыва.

Столь резкие перемены связаны, надо думать, с тем, что Анкара добилась от Вашингтона согласия на продажу истребителей F-16, а от канадской Оттавы (но на самом деле тоже от Вашингтона) – снятия эмбарго на поставки в Турцию вообще любых вооружений.

У них там, внутри оружейного рынка НАТО, тоже существуют санкции для тех стран, чья политика не устраивает Запад. К Турции их применяли по разным поводам, например, в связи с провоцированием Греции (кстати, тоже члена НАТО), чью воздушную границу регулярно нарушает турецкая авиация. Были поводы и посерьезнее, например, военные операции против курдов в Ираке – неприятие к ним выражали вообще все, чей родной язык не турецкий.

Однако большинство последних, наиболее серьезных ограничений были наложены странами Запада на Анкару в связи с ее военно-техническим сотрудничеством с Россией, в частности с покупкой ею систем С-400. В итоге политика санкций, как с ней обычно и бывает, к заявленному результату не привела. Турки не стали ссориться с россиянами, вместо этого они дождались повода для шантажа США – расширения НАТО на север.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган опять победил. Это уже стало привычным, но стоит отметить вот что: атлантическую интеграцию Стокгольма он не просто продал, а продал несколько раз и нескольким покупателям – и США, и ЕС, и Канаде.

Первые послабления для своей «оборонки» Эрдоган выбил за подписание протокола НАТО о принятии Финляндии и Швеции. Сразу после этого обнаружились многочисленные претензии турок к финнам и шведам насчет потакания курдам и активистам, взявшим моду сжигать Коран.

Так сделка раздвоилось: Хельсинки пропустили в НАТО после выполнения дополнительных условий, а перед носом Стокгольма Эрдоган захлопнул калитку – отказался отправлять протокол на ратификацию в парламент и потребовал продолжить торги.

Для турецких избирателей это выглядело как разговоры о недопустимости провокаций против священной книги мусульман. В реальности Эрдогана гораздо больше интересовали поставки оружия и технологий – и не из Швеции, а из США.

Торги были оперативно завершены в июле 2023 года на саммите альянса в Вильнюсе – и завершены очень эффектно. Расширение НАТО хоть на север, хоть на юг не устраивает Россию просто по определению, но тогда Эрдоган выглядел еще и как тот, кто задвинул Владимира Зеленского и повестку вооружения ВСУ на второй план саммита, от чего сам Зеленский пребывал в бешенстве.

Казалось бы, дело сделано, процесс наконец-то завершен, теперь-то шведы станут евроатлантами. Однако со священной книгой мусульман все по-прежнему было непросто, поэтому турецкий парламент протокол от президента, конечно, получил, но спешить с его ратификацией не стал. Швецию опять стали кормить завтраками, но теперь и третья сделка об их судьбе, кажется, состоялась.

Карикатурист мог бы изобразить Эрдогана как продавца на огромном рынке, воплощением которого в мировой политике стала Турция. С помощью специальных пластиковых щипцов для одежды он снимает откуда-то сверху для шведов – натовскую форму, для украинцев – командование «азовцев», для русских – футболку с надписью «Анталья», но только для вида, поскольку в тот же момент в тени палатки им отгружают подсанкционные товары.

Лучший рынок – тот, где можно купить что угодно: от патронов до помидоров. Турция Эрдогана как раз такой рынок.

Это не значит, что у него вовсе нет никаких принципов, например, армян на рынке из принципа не обслуживают. А вот с Израилем Турция ведет довольно бойкую торговлю, в том числе и необходимыми для ЦАХАЛ материалами, хотя сам Эрдоган ежедневно призывает кары на головы израильской военщины.

То, что Турция – очень плохой и жадный союзник, в той или иной степени подтвердят все ее действующие союзники – страны НАТО.

Но при этом Эрдоган действительно хорош как торговец, наловчившийся заключать хитроумные сделки для обеспечения интересов своего рынка.

Клиент еще будет считать, будто ему сделали неплохую скидку. Например, за членство Швеции в НАТО Эрдоган какое-то время требовал принятия Турции в Евросоюз.

Другое дело, что четких правил игры на этом рынке нет. В этом смысле Эрдоган напоминает еще один растиражированный турецкий образ – мороженщика-фокусника, который как будто бы отдал тебе шарик, но на самом деле не отдал.

Заседание турецкой парламентской комиссии было молниеносным. Но теперь протокол о вступлении Швеции в НАТО должен утвердить парламент в целом. А парламент в целом по-прежнему не знает, когда у него дойдут до этого руки, потому что, как заявил глава комиссии Фуэт Октай, усилия Швеции по борьбе с терроризмом являются недостаточными.

Он ведь еще и четвертый раз расширение НАТО на север умудрится продать. А потом пятый – для ровного счета. А потом седьмой, ведь семь – счастливое число в исламе.