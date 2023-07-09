Как Россия ответит Турции на обман с «азовцами»

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9 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:35  |  vz.ru
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Россию провоцируют запретить транзит газа через Украину

Газпром предупредил Европу о риске остановки украинского транзита Максим Блинов/РИА Новости
Несмотря на почти полтора года СВО и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Заинтересованы в этом, на самом деле, все три участника. Однако ситуация может измениться в любой момент. Газпром открыто предупреждает, что «Нафтогаз» напрашивается на введение санкций против него. Почему транзит до сих пор идет и кто заинтересован в его прекращении? Подробности...
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США готовы обречь на страдания несколько поколений украинцев

Передача Украине кассетных боеприпасов обернется массовой гибелью мирного населения U.S. Navy/REUTERS
В США обсуждают поставки Украине «наименее опасных» кассетных боеприпасов. Несмотря на попытки Вашингтона «сгладить углы», мировое сообщество возмущено готовностью Пентагона отправить в зону конфликта негуманное оружие. Почему в США задумались о передаче кассетных боеприпасов ВСУ и какие выводы из этого следуют? Подробности...
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Для борьбы с беспилотниками создаются зенитные комплексы будущего

Так выглядит образец новой зенитной установки на базе БТР-82А t.me/bmpd_cast
Российские беспилотники – особенно барражирующие боеприпасы – стали одним из самых мощных средств поражения бронетехники ВСУ в небе спецоперации. Однако такие же аппараты, причем нового поколения, активно создаются на Западе. Эта угроза, похоже, вполне осознана, и в стране создаются специальные зенитные комплексы для борьбы с ними. Как они выглядят и как их можно сделать еще лучше? Подробности...
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Воровство у России стало символом краха украинского авиапрома

Последний авиапроект Украины – Ан-178. Тоже мертворожденный Zuma/ТАСС
Из страны, способной к изобретению и созданию, Украина окончательно превратилась в страну, способную только к воровству. По крайней мере, именно на такие мысли наводит сюжет вокруг ареста на Украине российского самолета – как и собственно всей судьбы независимого украинского авиапрома. Впрочем, шанс на его возрождение остается, но зависит это опять-таки от России. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Каким должен быть идеальный русский город

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Современный город до такой степени уже все зарегулировал, сделал плоским, однозначным, безжизненным и некрасивым, что дальше в прямом смысле некуда. Пора думать о других принципах и элементах расселения. Подробности...
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Как Украина использует спецназ для террористических атак на Россию

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Сергей Козлов, ветеран спецназа
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Зачем праздновать победу над Японией

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Дмитрий Орехов, писатель
Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых». Подробности...
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Уроки для России из погромов во Франции

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Зачем Зеленский позорит Запад

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240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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    Как Россия ответит Турции на обман с «азовцами»

    Эксперты назвали возможные ответы Москвы на передачу Киеву «азовцев»
    Турция передала Украине командиров запрещенного в РФ нацбатальона «Азов»
    		  
    9 июля 2023, 18:35
    Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Решение руководства Турции передать Украине командиров неонацистского батальона «Азов» останется без ответа только в том случае, если оно было частью более сложной и обширной сделки, считают эксперты. Но, скорее всего, реагировать придется: нарушение прежних договоренностей ломает привычную схему отношений России и Турции.

    В субботу Владимир Зеленский заявил, что возвращается из Турции на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. На видео, размещенном в Telegram-канале президента Украины, он вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком встречают в одном из аэропортов Турции «азовцев»* и вместе с ними садятся в самолет.

    Переговоры Зеленского с Эрдоганом прошли накануне в Стамбуле, ожидалось обсуждение зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 июля. Власти Турции регулярно подчеркивают, что Эрдоган является единственным мировым лидером, поддерживающим постоянные контакты и с Путиным, и с Зеленским, а в Стамбуле состоялось не только заключение этой сделки, но и обмен пленными между сторонами.

    Вместе с тем в Кремле дали довольно резкую оценку произошедшему. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Турции нарушением условий прежних договоренностей. «Причем в данном случае условия нарушила как украинская, так и турецкая сторона», – отметил он. Согласно договору, боевики должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, напомнил представитель Кремля. Он также отметил, что Россию никто не поставил в известность о передаче неонацистов Зеленскому.

    Дипломатический источник в Турции считает, что такое решение могло быть принято только на высоком уровне. Он также обратил внимание, что турецкая сторона о нем не объявила.

    В России призвали к соразмерному ответу на данный инцидент. Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов напоминает, что «линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно», и предлагает оценивать событие в рамках рационального.

    Лукьянов констатировал, что Турция не была и не будет союзником России, никогда этого не декларировала и к этому не стремилась. Это же касается и России относительно Турции.

    По мнению политолога, деловые контакты Москвы и Анкары проистекают из способности на основе взаимности принести друг другу определенную (иногда немалую) пользу и – что важнее – не причинять друг другу существенного вреда, который каждая сторона может при желании нанести противоположной. Как считает Лукьянов, эта схема довольно эффективно работает на протяжении восьми лет.

    При этом залогом функционирования описанной схемы является четкое выполнение того, о чем договорились. Договоренностей может быть значительно меньше, чем противоречий, но если они неукоснительно соблюдаются, это гарантирует продолжение успешного взаимодействия, несмотря на обилие разногласий. По негласно принятому модусу поведения, на нарушение договоренности одной стороной должен обязательно последовать ответ соразмерного масштаба, после чего пассив «списывается», а баланс восстанавливается для продолжения совместных действий. По мнению Лукьянова, именно в этой логике Россия и должна чем-то ответить Турции.

    В сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала об обмене пленными, по итогам которого «азовцы»* оказались в Турции и должны были оставаться там до конца СВО.

    Опрошенные эксперты разошлись во мнениях, какими должны быть ответные меры. Но солидарны в том, что если Анкара действительно меняет свое отношение к Москве, спускать это с рук нельзя.

    «Для полного понимания того, чем обусловлено такое решение турецкой стороны, нужно точно знать всю подоплеку. С одной стороны, это может быть результат давления на Турцию союзников по НАТО и Евросоюзу. Я также допускаю, что решение было обусловлено внутренними проблемами Турции, в решении которых Запад пообещал помочь, – рассказал эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов. – Я бы обратил внимание на тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии визита в Анкару анонсировал поставки турецких гаубиц для нужд ВСУ. Если этого не произойдет в ближайшее время, то можно говорить, что был торг, а вместо гаубиц Украине отдали «азовцев».

    В этом случае Семенов не видит «больших проблем для российско-турецких отношений». «Все-таки отсутствие поставок оружия для нас, как мне кажется, приоритетнее. А в ситуации с «азовцами»* эффект больше медийный, нежели ощутимый на поле боя. Но нужно, конечно, смотреть тему в динамике», – полагает он.

    «Если же поставки гаубиц все-таки будут осуществлены, то тут можно делать вывод об изменениях в позиции Анкары. В таком случае, конечно, нам придется реагировать достаточно жестко»,

    – добавил Семенов.

    Он также допускает, что это мог быть своего рода превентивный шаг турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана из-за того, что Россия не хочет продлевать зерновую сделку. «Но в таком случае наш отказ от ее продления будет уже ответом на выдачу «азовцев»*, а не наоборот. Но Москва оставляет за собой право и на более жесткие ответы, в случае если турецкая сторона действительно перешла на проукраинскую позицию», – резюмировал эксперт.

    «Я считаю, что Россия должна ответить на действия Анкары отказом в продлении зерновой сделки. На мой взгляд, такой шаг будет достаточно соразмерным. Кроме того, отдельно стоит вопрос турецких агентов влияния в России. В первую очередь речь идет о представителях азербайджанской диаспоры, поскольку ни для кого уже не секрет, что Азербайджан стал продолжением Турции во многих вопросах», – отмечает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

    Он напомнил, что турки неплохо зарабатывали на зерновой сделке. «Вместе с тем удивляться нам в принципе нечему, Турция никогда не была абсолютным союзником России. Турция является членом НАТО, имеет договор об ассоциации с Евросоюзом и американские военные базы на своей территории. И совершенно очевидно, что она не собирается что-либо менять.

    Когда и если перед Анкарой встанет вопрос жесткого и однозначного выбора между Россией и западными странами, она, без сомнений, выберет последних»,

    – акцентировал эксперт.

    «Будучи членом НАТО, Турция участвует в вооружении Украины. Тот факт, что она не присоединилась к санкциям и поддерживает отношения с Россией, это имитация некой самостоятельной политики. При этом нельзя сказать даже, что Анкара «сидит на двух стульях». Сидит она исключительно на западном «стуле», просто повернувшись лицом к России», – убежден он.

    В свою очередь Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН, выразил уверенность, что

    «азовцы»*, отправившись на поле боя, там и будут уничтожены.

    «Действия Турции и Киева – это грубейшее нарушение действующих договоренностей. Но самое главное сейчас в другом. Если эти националисты действительно вернутся в зону боевых действий – они будут ликвидированы прям там, второго плена уже не будет. Я в этом абсолютно убежден», – подчеркнул он.

    *организация признана террористической и запрещена на территории РФ 
     
     
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