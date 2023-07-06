Зерновая сделка может быть продлена лишь по одной причине

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6 июля, четверг  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Юань набирает обороты против доллара

Еще одна крупная азиатская экономика решила отказаться от доллара при покупке нефти Oriental Image/Reuters
Сделан еще один практический шаг в расширении торговли в нацвалютах. Индия начала закупать российскую нефть в юанях. Китайский лидер призвал ШОС увеличивать долю национальных валют при торговле. И в авангарде этого тренда, идущего по всему миру, стоит Россия. Почему вместо доллара страны выбирают именно юань?  Подробности...
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Генсек НАТО остается для второй попытки «контрнаступа ВСУ»

Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен ключевые менеджеры конфликта со стороны Запада Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Вопреки прежним планам и заявлениям, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг официально объявил о продлении своих полномочий еще на год – до октября 2024 года. Перемены в его судьбе явно связаны с провалом «контрнаступа ВСУ». Теперь он в «спайке» с Урсулой фон дер Ляйен вынужден готовить еще одну операцию, но уже с истребителями.  Подробности...
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Зачем ВСУ наращивают контингент на фронте в ЛНР

Стало известно об усилении ВСУ под Кременной и Сватово Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
ВСУ перебрасывают дополнительные подразделения в район Сватово и Кременной (ЛНР). Несмотря на то что ВС России планомерно отражают атаки противника, украинское командование продолжает наращивать свой контингент в этом районе. На что рассчитывает противник и как может измениться военная обстановка на рубежах ЛНР в перспективе?  Подробности...
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Антироссийские санкции задушили транспорт Прибалтики

Очереди грузовиков на границе – результат антироссийских санкций REUTERS/Vasily Fedosenko
На литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков. Литву «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора», пророчат специалисты. Но парадокс в том, что кризис этот устроил Прибалтике Запад, и связан он с антироссийскими санкциями. Более того, это лишь часть куда более масштабной картины бедствий транспортной системы Прибалтики. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Зерновая сделка может быть продлена лишь по одной причине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Оснований для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, сейчас нет. Об этом заявил российский МИД. И под этим заявлением, пожалуй, подпишется абсолютное большинство российских экспертов и международников. Подробности...

Многодетная семья должна стать новой социальной элитой

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Рождение третьего ребенка должно быть знаком перехода в «высшую лигу» с целым комплексом преференций как материального, так и нематериального характера. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Воевать с мостами себе дороже

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Предположим, цель достигнута, снабжение украинских войск через Днепр полностью пресечено, ВСУ отступили на правый берег. Это приведет к капитуляции Украины? С чего бы? Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

Сколько Запад потратил на Украину

Обсуждение: 5 комментариев

Подростки и арабы сжигают Францию

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Геворг Мирзаян

    Зерновая сделка может быть продлена лишь по одной причине

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    6 июля 2023, 09:00

    Причины скепсиса по поводу очередного продления зерновой сделки очевидны. Во-первых, потому, что Запад не исполнял взятые на себя в отношении России обязательства – то есть не снял препятствия для экспорта российского зерна и удобрений. Причем речь по некоторым позициям шла даже не о снятии санкций, а о публикации банального заявления американского Минфина о том, что этот вид российского экспорта под санкции (в которых действительно много неопределенности) не подпадает. «Через год после подписания Стамбульских договоренностей ни у кого не осталось больше иллюзий и сомнений ни насчет гуманитарной направленности «черноморской инициативы», ни насчет перспектив выполнения Меморандума Россия – ООН по нормализации отечественного экспорта сельхозпродукции и удобрений», – констатирует российский МИД.

    Во-вторых, потому, что никакого гуманитарного значения эта сделка не имеет. Напомним, что сама идея зерновой сделки возникла потому, что западные страны в 2022 году развернули масштабную пиар-кампанию: мол, из-за ограничений на вывоз украинского зерна беднейшим государствам мира (абсолютное большинство которых занимало или нейтральную, или пророссийскую позицию в конфликте Москвы и Вашингтона на Украине) грозит голод. Поэтому Россия, не желая имиджевых, а также чисто человеческих потерь в Азии и Африке, на сделку согласилась. В итоге имиджевые потери получили уже западные страны – ведь почти за год действия сделки 80% украинского зерна получили богатые государства и государства с уровнем доходов населения выше среднего. На долю беднейших же государств мира пришлось примерно 2,6% от общего количества вывезенного с Украины зерна.

    В-третьих, за почти год действия сделки должны были или ликвидироваться, или как минимум нивелироваться скрытые экономические причины ее заключения. Эксперты уверяют, что в рамках неформальных договоренностей Запад в обмен на заключение сделки (то есть в обмен на возможность зарабатывать на украинском зерне) пообещал не блокировать экспорт в Россию лекарств и иных жизненно важных товаров. Однако за прошедшее время у России были все возможности для того, чтобы либо импортозаместить часть товаров, либо обеспечить надежные каналы серого импорта.

    Наконец, в-четвертых, были решены турецкие задачи. Зерновая сделка была своего рода частью пакетного соглашения с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Она повышала его политический статус, давала дополнительный заработок для мукомольной промышленности его страны, а также добавляла господину Эрдогану несколько процентов рейтинга в преддверии президентских выборов. Именно готовностью помочь турецкому партнеру, а также желанием не допустить прихода к власти в Турции прозападной оппозиции объясняется предпоследнее продление сделки. Сейчас же помогать ему не нужно – выборы прошли, Эрдоган победил. Да, конечно, он до сих пор хотел бы зарабатывать деньги на импорте украинского зерна в Турцию, однако политическая необходимость продления уже отпала, и Эрдогану будет очень сложно убедить Москву продлить сделку лишь для заработка турецких мукомольщиков – тем более на фоне того, что Запад свои условия не соблюдает.

    Прагматизм определяет

    Вопрос в том, трансформируется ли российское заявление «нет причин» в реальный отказ от продления зерновой сделки до 17 июля? Не факт.

    Некоторые эксперты уверяют, что отказ от сделки создает для России новые риски – куда большие, чем следование ее условиям в одностороннем порядке. Ведь если Москва откажется гарантировать безопасность зерновых сухогрузов, а они продолжат идти – что будет делать Кремль? Отдавать приказ на потопление гражданских судов? А если эти суда еще и будут конвоироваться теми же турецкими или натовскими кораблями (идущими под флагом Румынии или Болгарии, имеющими право держать флот на Черном море)? Топить и их, рискуя начать полномасштабную войну? Или не трогать эти суда и тем самым нести имиджевый ущерб, создавая у Запада ложное ощущение слабости?

    Фото: EPA/ТАСС

    Однако у России есть иной выход – и речь не о возможности списать потопление кораблей на подводные мины и/или «действия неправительственной группы на судне «Андромеда», на которую Запад повесил взрыв «Северного Потока – 2». Суда вообще не нужно топить – достаточно лишь создать угрозу затопления. В этой ситуации ни одна серьезная страховая компания не будет выдавать страховку на балкеры, идущие в украинский порт. А без страховки ни одна серьезная компания свои дорогущие корабли никуда отправлять не будет. Кроме того, после выхода из зерновой сделки Москва получает право просто «откалибровать» всю портовую инфраструктуру в Одессе, после чего балкеры с зерном можно будет грузить лишь при помощи лопат и тачек.

    Исходя из этого, зерновая сделка может быть продлена только в одном единственном случае – в случае заключения новой сделки. Проще говоря, если Запад (или Турция) предложит Москве какие-то новые условия за возможность вывозить и наживаться на украинском зерне. Условия, которые гарантированно будут выполнены – а еще лучше те, выполнение которых не потребует времени. Уровень доверия между Россией и Западом сейчас стремится к нулю, а значит, заключать какие-то дорожные карты смысла нет.

    Да, к зерновой сделке у российского общества крайне негативное отношение. Да, часть общества посчитает ее продление неправильным шагом. Но это те же самые люди, которые требуют сейчас от российской власти прекратить прокачку газа в Европу, прекратить оплачивать Украине стоимость транзита, не понимая, что в том числе с доходов от продажи этого газа финансируется российская армия и выполняются социальные обязательства. В том числе и благодаря доходам с этого газа (которые на порядки выше тех денег, что Киев получает за транзит) Москва не только выдерживает санкционный накат, но и побеждает в нынешней войне на истощение.

    Война требует не эмоций, а жесткого прагматизма. И если продление зерновой сделки будет нести в себе прагматизм, то ее надо продлевать. Но только в этом случае.

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