Россия доказала высокую ценность жизни своих солдат

Десятки российских военнослужащих вызволены из плена на Украине. Это произошло в рамках сложнейшего и масштабного обменного процесса с привлечением ряда международных посредников. Жизни военных были сохранены, но некоторые обстоятельства заставляют предполагать, что отношение к взятию украинских пленных в ходе СВО отныне изменится.

Минобороны РФ подтвердило, что «в результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность. В настоящее время все военнослужащие самолетом военно-транспортной авиации доставлены на территорию Российской Федерации и находятся в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь».

Как утверждают западные СМИ, российские и донецко-луганские военнослужащие (количество уточняется) были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов», включая, возможно, и пресловутого «Калину», хотя документально это не подтверждено.

Фюреры из «Азова» отправляются не на Украину, а в Турцию, где будут неопределенное время (до конца боевых действий) «пользоваться покровительством главы Турции». По сути, это режим относительно комфортабельного домашнего ареста. Это делается для того, чтобы столь одиозные персонажи вновь не вернулись в строй или из них не сделали бы очередных героев, которые, как известно, «не вмираэ».

Кроме того, российская сторона, а также руководство ДНР и ЛНР отпустили 10 граждан третьих стран, воевавших в рядах ВСУ и попавших в плен. Среди них британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также марокканец Брагим Саадун. Летом эти трое были приговорены в Донецке к смертной казни. Иностранцы были переданы Саудовской Аравии и отдельным самолетом перевезены в Эр-Рияд.

Возможно, саудиты и королевская семья Саудовской Аравии выступили посредниками по просьбе британской стороны. В условиях, когда традиционные, исторические посредники типа Швейцарии, Австрии и Швеции утратили нейтралитет и посредниками более быть не могут, саудиты попробовали занять эту нишу, используя свое огромное финансовое влияние в Соединенном Королевстве.

Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Освобождение Медведчука подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.

Первое, главное и очевидное: все обмены пленными с нашей стороны производятся исключительно ради спасения жизни и сохранения здоровья российских и союзнических военнослужащих. В заявлении Минобороны напрямую указано, что «в плену им грозила смертельная опасность».

Все прекрасно знают, а многие и видели в разного рода чудовищных роликах, как именно обращаются с российскими военнослужащими в украинском плену. И то, что выплывает в публичную сферу, это лишь верхушка мрачного айсберга. Жизнь российских солдат и офицеров, попавших в плен, абсолютно бесценна, и тут не следует оперировать формулировками вроде «на этих можно менять, а вот на этих нельзя».

Отправленные в Турцию фюреры «Азова» воевать больше не будут, если турецкая сторона выполнит свои обещания. А она склонна выполнять. Что касается рядовых нациков, то они изначально были взяты в плен исключительно из гуманитарных соображений. У многих, особенно у солдат армии ДНР, семьи которых натерпелись и от обстрелов, и от оккупации, и конкретно от «азовцев», уже возникало желание не брать пленных, например, на «Азовстали». И только дисциплина и порядок в рядах войск РФ и ДНР этого не допустили.

До сегодняшнего дня российские войска демонстрировали чудеса гуманности, беря в плен всех, кто сдавался. Оказывая помощь раненым украинским военнослужащим прямо на передовой, отдавая свою аптечку (это, кстати, запрещено уставом), подкармливая и тому подобное. Условия содержания пленных больше походили на санаторно-курортные. Это резко контрастировало с обращением украинской стороны с российскими военнослужащими.

Гуманное обращение с пленными и ранеными – данность и приказ, менять его никто не собирается. Да это и невозможно – так просто русские люди устроены. Но вот, скажем, на «Азовстали» и российские военнослужащие и донецкие отлично понимали, с кем имеют дело. На заводе было много и простых мобилизованных украинцев, но достаточно и татуированных нацистов и других «идейных».

Многие из них впоследствии «пошли на обмен». С них брали подписку о дальнейшем неучастии в боевых действиях, в которую мало кто верил. Некоторые и вовсе отказывались ее подписывать, изображая из себя героев. Поведение этих персонажей в плену часто было вызывающим. Создавалось впечатление, что «азовцы» воспринимали плен как санаторный отдых, отъедались, приходили в себя и просто ждали обмена.

Но дело в том, что Киев и его переговорщики/посредники действительно настаивали на обмене в первую очередь «азовцев» и прочих бандеровцев в ущерб интересам простых граждан Украины, которых в числе пленных несоизмеримо больше, чем нациков. Это позиция режима Зеленского, которую нельзя объяснить ничем, кроме идеологической заинтересованности в этих персонажах. Российская же сторона – повторимся – исходила и исходит исключительно из сохранения жизней своих солдат, а ради этого можно и на черта поменять. Это вопрос безусловного приоритета жизни.

Интересный пример в этом смысле показывает Израиль. В 1983 году Израиль освободил 4765 заключенных лагеря «Ансар» и еще 65 палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах, в обмен на возвращение шести израильских солдат.

В 1985 году за трех попавших в плен в Ливане израильских солдат Израиль освободил 1150 палестинских заключенных. Согласно условиям сделки, на свободу вышел шейх Ахмед Ясин, который впоследствии возглавил ХАМАС, а также Джибриль Раджуб – один из лидеров ФАТХа. Освобожденные в ходе сделки террористы сыграли ключевую роль в начавшейся в 1987 году первой интифаде.

В 2004 году за тела трех солдат, похищенных четырьмя годами ранее в ходе теракта на горе Дов, и похищенного «Хезболлой» бывшего полковника военной разведки Эльханана Танненбаума, Израиль освободил 436 заключенных. В 2011 году, после пяти лет и четырех месяцев арабского плена, капрал Шалит Гилад был освобожден в рамках сделки в обмен на 1027 палестинских заключенных, более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян.

И кстати, «сделка по Гиладу» вызывала неоднозначные мнения в израильском обществе. Более 60% израильтян поддерживали обмен одного еврея на 1027 арабов, но были и те, кто резко выступал против. Местные социологи потом утверждали, что противники сделки выступали от имени как бы «коллективистского общества», в котором ценность индивидуальной жизни считается менее важной, чем ценности по-разному понимаемого общественного блага. Те же, кто поддерживал обмен Гилада на тысячу террористов, настаивали как раз на ценности отдельно взятой жизни.

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В примере с Израилем есть, конечно, некоторые допущения, как и во всех подобных сравнениях. Но есть и отчетливые параллели – Израиль имел дело с хорошо организованным терроризмом, а Россия с союзниками тоже имеет дело с политическим режимом, склонным к проявлениям терроризма и чудовищным обращением с пленными. Следует не переживать о том, что «нациков отпустили», а радоваться за освобождение наших ребят и гордиться Родиной, которая их не бросила.

Теперь можно уверенно сказать, что «санаторий в плену» для такого рода персонажей закончился. Второго шанса попасть в плен у них уже не будет. Ведь на поле боя сразу и не отличишь, кто напротив руки поднял – простой парнишка откуда-нибудь из-под Винницы или идейный людоед. Такого рода военные действия быстро превращаются в «войну за пацанов, которых не вернешь», что становится одним из мотивов поведения солдат на поле боя. Теряется желание разбирать, кто сдается в плен, иногда проще открыть огонь на поражение. И это не вопрос приказа вышестоящего командования, а стихийно сложившееся неформальное решение.

И не то чтобы больше пленных брать не будут. Будут, все-таки русский солдат не приучен зверствовать. Но татуировка Бандеры на левом плече или свастика на лбу – отныне более чем законная цель. Даже если Бандера с поднятыми руками.