Удары России привели Зеленского к обвинениям в адрес Запада

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Рубль подстроился под новые задачи экономики

Российскому бюджету нужен еще более слабый рубль Светлана Денисова/ТАСС
Доллар стоит уже почти 93 рубля, евро – около 101 рубля. Резко подорожала и китайская валюта – до 12,8 рубля. Последний раз рубль был так слаб весной прошлого года. Однако на этот раз ждать поддержки неоткуда, резкого разворота не будет. Российскому бюджету нужен еще более слабый рубль. Так экономика подстраивается к изменению структуры экспорта и импорта. Подробности...
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Генсек НАТО остается для второй попытки «контрнаступа ВСУ»

Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен ключевые менеджеры конфликта со стороны Запада Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Вопреки прежним планам и заявлениям, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг официально объявил о продлении своих полномочий еще на год – до октября 2024 года. Перемены в его судьбе явно связаны с провалом «контрнаступа ВСУ». Теперь он в «спайке» с Урсулой фон дер Ляйен вынужден готовить еще одну операцию, но уже с истребителями.  Подробности...
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Для борьбы с беспилотниками создаются зенитные комплексы будущего

Так выглядит образец новой зенитной установки на базе БТР-82А t.me/bmpd_cast
Российские беспилотники – особенно барражирующие боеприпасы – стали одним из самых мощных средств поражения бронетехники ВСУ в небе спецоперации. Однако такие же аппараты, причем нового поколения, активно создаются на Западе. Эта угроза, похоже, вполне осознана, и в стране создаются специальные зенитные комплексы для борьбы с ними. Как они выглядят и как их можно сделать еще лучше? Подробности...
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Антироссийские санкции задушили транспорт Прибалтики

Очереди грузовиков на границе – результат антироссийских санкций REUTERS/Vasily Fedosenko
На литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков. Литву «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора», пророчат специалисты. Но парадокс в том, что кризис этот устроил Прибалтике Запад, и связан он с антироссийскими санкциями. Более того, это лишь часть куда более масштабной картины бедствий транспортной системы Прибалтики. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Франция качается, но может и утонуть

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует. Подробности...
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Зерновая сделка может быть продлена лишь по одной причине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Оснований для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, сейчас нет. Об этом заявил российский МИД. И под этим заявлением, пожалуй, подпишется абсолютное большинство российских экспертов и международников. Подробности...
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Многодетная семья должна стать новой социальной элитой

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Рождение третьего ребенка должно быть знаком перехода в «высшую лигу» с целым комплексом преференций как материального, так и нематериального характера. Подробности...
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Взрыв в Киеве как история всей Украины

Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

Сколько Запад потратил на Украину

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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

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    Символом провала украинских атак стала сгоревшая бронетехника ВСУ
    		  
    6 июля 2023, 22:50
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Евгений Поздняков

    Президент Украины ищет виновных в провале наступления ВСУ на позиции российской армии. Эту роль он отвел западным союзникам, которые, как считает Зеленский, медлили с поставками вооружений и боеприпасов. Однако еще в апреле и мае официальные лица США и НАТО заявляли, что передали Украине 98% обещанной техники. И причины провала «контрнаступа» Зеленскому стоит поискать совсем в другом месте.

    Владимир Зеленский считает, что контрнаступление ВСУ могло бы начаться намного раньше, но при условии своевременных поставок вооружений с Запада. Об этом он заявил в интервью CNN. Президент Украины подчеркнул, что призывал лидеров США и ЕС ускориться, поскольку в противном случае продвижение ВСУ окажется более медленным.

    «Мы даем противнику время и возможность установить большее число мин, подготовить оборонительные рубежи», – отметил Зеленский. После этого он в очередной раз призвал Штаты передать истребители F-16. По его словам, речь не идет о достижении преимущества в воздухе над ВС РФ, но необходимо «равенство». Президент Украины отметил, что без достаточной поддержки с воздуха контрнаступление идет «очень тяжело».

    Любопытно, что в апреле Зеленский увязывал подготовку к наступлению ВСУ с борьбой за Артемовск и поэтому отказывался выводить группировку украинских войск из города. Но в США и НАТО придерживались другой точки зрения и иначе оценивали состояние украинской армии.

    В частности, в начале апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит предсказывала начало наступления ВСУ в «ближайшие недели», а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 апреля отмечал, что Украина получила от Запада 98% обещанной техники, включая 230 танков. «Это дает Украине сильные позиции, чтобы вновь захватить оккупированные территории», – сказал генсек.


    Тогда же главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи выражал уверенность в том, что западным странам удалось доставить Украине вооружения «в достаточном количестве». Эту позицию, но в начале мая, резюмировал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли интервью для Foreign Affairs.

    Он отмечал, что у украинских военных уже тогда имелась возможность проведения наступательных операций, и в целом ВСУ обладают достаточным количеством ресурсов. Срок начала возможной наступательной операции Милли тогда называть не стал, но добавил: у ВСУ есть «значительный объем планирования и координации», если бы они решили перейти к атакующим действиям.

    Иными словами, заявления Зеленского о желании начать «контрнаступ» намного раньше, мягко говоря, не совпадают с мнением того же Милли или Столтенберга о готовности ВСУ к наступательным операциям еще весной. Чем можно объяснить такое разногласие между союзниками и последующий провал первого этапа украинского контрнаступления?

    По мнению экспертов, к такому результату привели не ошибки Пентагона в планировании операций, и даже не ошибки украинского командования, которое стачивало резервы об Артемовск, а комбинация грамотных действий российской разведки и ВКС.

    Именно она позволила ВС России сорвать подготовку противника к наступательным действиям. На это указывает серия эффективных ударов российским дальнобойным оружием по украинским тылам, которая продолжалась с конца апреля по начало мая.

    Один из самых ярких ударов был нанесен по железнодорожной инфраструктуре и складам с боеприпасами в Павлограде (Днепропетровская область). Тем самым ВС России воздействовали на логистику противника и лишали его возможности концертировать силы на определенных направлениях.

    Но менее яркий удар был нанесен по одному из военных объектов в Хмельницком. Тогда, по мнению аналитиков, российским войскам удалось уничтожить склад вооружений с обедненным ураном. Военный эксперт Владимир Гундаров указывал, что Россия приступила к тактике снижения наступательного потенциала ВСУ путем поражения складов с боеприпасами. И таких ударов – разного масштаба – были десятки, если не сотни.

    «По сути, эта серия ударов сыграла ключевую роль. ВС России продемонстрировали удивительно слаженную работу: разведка своевременно передавала координаты важных объектов, а военные умело уничтожали их с помощью высокоточного оружия», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по армиям стран НАТО.

    «Мы ведь помним, что поставки вооружений и боеприпасов осуществлялись массово. Наиболее важным стало поражение склада в Хмельницком, где хранились боеприпасы с обедненным ураном. Очевидно, что западные страны делали огромную ставку на их применение в рамках будущего продвижения ВСУ. Тем не менее, нам удалось сорвать планы противника», – подчеркивает собеседник.

    «Стоит отметить, что именно после этой серии ударов украинское командование стало активнее просить у своих союзников кассетные боеприпасы. И, судя по утечкам в западной прессе, США готовы пойти на такой шаг. Это означает, что контрнаступление ВСУ не укладывается в те сроки и параметры, которые определили на Западе», – отмечает Артамонов.

    Однако Зеленский не может публично сказать, что российские военные перехитрили натовских визави, поэтому ему приходится искать другие оправдания.

    «Списывать все на задержки с поставками техники и боеприпасов – дело сомнительное. В реальности подготовку к наступлению затруднила серия масштабных ударов ВС России по складам вооружений на Украине», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Как итог – Зеленский убедился в полном провале первого этапа контрнаступления и попросту ищет виновных. Конечно, раздавать комплименты ВС РФ он не может, поэтому ему приходится все неудачи на западные страны. Но факт остается фактом: наша армия приложила максимум усилий для того, чтобы свести наступательный потенциал ВСУ к минимуму», – резюмирует Козюлин.

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