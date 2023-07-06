Удары России привели Зеленского к обвинениям в адрес Запада

Эксперты: Президенту Украины приходится искать оправдания за провал контрнаступления

Президент Украины ищет виновных в провале наступления ВСУ на позиции российской армии. Эту роль он отвел западным союзникам, которые, как считает Зеленский, медлили с поставками вооружений и боеприпасов. Однако еще в апреле и мае официальные лица США и НАТО заявляли, что передали Украине 98% обещанной техники. И причины провала «контрнаступа» Зеленскому стоит поискать совсем в другом месте.

Владимир Зеленский считает, что контрнаступление ВСУ могло бы начаться намного раньше, но при условии своевременных поставок вооружений с Запада. Об этом он заявил в интервью CNN. Президент Украины подчеркнул, что призывал лидеров США и ЕС ускориться, поскольку в противном случае продвижение ВСУ окажется более медленным.

«Мы даем противнику время и возможность установить большее число мин, подготовить оборонительные рубежи», – отметил Зеленский. После этого он в очередной раз призвал Штаты передать истребители F-16. По его словам, речь не идет о достижении преимущества в воздухе над ВС РФ, но необходимо «равенство». Президент Украины отметил, что без достаточной поддержки с воздуха контрнаступление идет «очень тяжело».

Любопытно, что в апреле Зеленский увязывал подготовку к наступлению ВСУ с борьбой за Артемовск и поэтому отказывался выводить группировку украинских войск из города. Но в США и НАТО придерживались другой точки зрения и иначе оценивали состояние украинской армии.

В частности, в начале апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит предсказывала начало наступления ВСУ в «ближайшие недели», а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 апреля отмечал, что Украина получила от Запада 98% обещанной техники, включая 230 танков. «Это дает Украине сильные позиции, чтобы вновь захватить оккупированные территории», – сказал генсек.

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Тогда же главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи выражал уверенность в том, что западным странам удалось доставить Украине вооружения «в достаточном количестве». Эту позицию, но в начале мая, резюмировал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли интервью для Foreign Affairs.

Он отмечал, что у украинских военных уже тогда имелась возможность проведения наступательных операций, и в целом ВСУ обладают достаточным количеством ресурсов. Срок начала возможной наступательной операции Милли тогда называть не стал, но добавил: у ВСУ есть «значительный объем планирования и координации», если бы они решили перейти к атакующим действиям.

Иными словами, заявления Зеленского о желании начать «контрнаступ» намного раньше, мягко говоря, не совпадают с мнением того же Милли или Столтенберга о готовности ВСУ к наступательным операциям еще весной. Чем можно объяснить такое разногласие между союзниками и последующий провал первого этапа украинского контрнаступления?

По мнению экспертов, к такому результату привели не ошибки Пентагона в планировании операций, и даже не ошибки украинского командования, которое стачивало резервы об Артемовск, а комбинация грамотных действий российской разведки и ВКС.

Именно она позволила ВС России сорвать подготовку противника к наступательным действиям. На это указывает серия эффективных ударов российским дальнобойным оружием по украинским тылам, которая продолжалась с конца апреля по начало мая.

Один из самых ярких ударов был нанесен по железнодорожной инфраструктуре и складам с боеприпасами в Павлограде (Днепропетровская область). Тем самым ВС России воздействовали на логистику противника и лишали его возможности концертировать силы на определенных направлениях.

Но менее яркий удар был нанесен по одному из военных объектов в Хмельницком. Тогда, по мнению аналитиков, российским войскам удалось уничтожить склад вооружений с обедненным ураном. Военный эксперт Владимир Гундаров указывал, что Россия приступила к тактике снижения наступательного потенциала ВСУ путем поражения складов с боеприпасами. И таких ударов – разного масштаба – были десятки, если не сотни.

«По сути, эта серия ударов сыграла ключевую роль. ВС России продемонстрировали удивительно слаженную работу: разведка своевременно передавала координаты важных объектов, а военные умело уничтожали их с помощью высокоточного оружия», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по армиям стран НАТО.

«Мы ведь помним, что поставки вооружений и боеприпасов осуществлялись массово. Наиболее важным стало поражение склада в Хмельницком, где хранились боеприпасы с обедненным ураном. Очевидно, что западные страны делали огромную ставку на их применение в рамках будущего продвижения ВСУ. Тем не менее, нам удалось сорвать планы противника», – подчеркивает собеседник.

«Стоит отметить, что именно после этой серии ударов украинское командование стало активнее просить у своих союзников кассетные боеприпасы. И, судя по утечкам в западной прессе, США готовы пойти на такой шаг. Это означает, что контрнаступление ВСУ не укладывается в те сроки и параметры, которые определили на Западе», – отмечает Артамонов.

Однако Зеленский не может публично сказать, что российские военные перехитрили натовских визави, поэтому ему приходится искать другие оправдания.

«Списывать все на задержки с поставками техники и боеприпасов – дело сомнительное. В реальности подготовку к наступлению затруднила серия масштабных ударов ВС России по складам вооружений на Украине», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

«Как итог – Зеленский убедился в полном провале первого этапа контрнаступления и попросту ищет виновных. Конечно, раздавать комплименты ВС РФ он не может, поэтому ему приходится все неудачи на западные страны. Но факт остается фактом: наша армия приложила максимум усилий для того, чтобы свести наступательный потенциал ВСУ к минимуму», – резюмирует Козюлин.

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