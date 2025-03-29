Кнайсль заявила о неслучайности австрийского происхождения Гитлера

Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв

Политолог Рар: США не вернут Германии золотой резерв

Tекст: Анастасия Куликова

«Германия обладает вторым по величине золотым запасом в мире после США – это почти 3,4 тыс. тонн, или 270 тыс. слитков по 12,5 кг каждый. В настоящее время его стоимость достигла рекордно высокого уровня. Речь идет примерно о 280 млрд евро», – привел данные немецкий политолог Александр Рар.

Он отметил, что Берлин доверил американской стороне около 37% своего резерва. «Надежды ФРГ строились на том, что в случае кризиса – войны, стихийного бедствия или экономического потрясения – они смогут обменять золото на доллары. Однако в нынешних условиях такой план кажется рискованным», – считает эксперт.

Спикер подчеркнул: отношения Германии и США стремительно портятся. «Немецкие власти обвиняют американских коллег в союзничестве с Москвой. Параллельно Берлин готовится, по словам высших представителей, к конфликту с Россией. ФРГ всерьез относится к возможному разрыву отношений со Штатами», – детализировал Рар.

На этом фоне Вашингтон откажется возвращать немцам золотой резерв – «во всяком случае, под давлением Берлина». «Впрочем, Фридрих Мерц вряд ли выступит с таким требованием. Немецкий федеральный банк продолжает считать США надежным держателем. Однако по этому поводу все же возникают вопросы», – рассуждает собеседник.

Он напомнил, что слитки хранятся в Федеральном резервном банке США в Нью-Йорке. «Но когда немецкие власти заводят разговор с Вашингтоном о проверке золотого запаса, Белый дом им в этом отказывает. А есть ли слитки вообще?» – иронично задался вопросом политолог.

При этом он обратил внимание на то, что и в самих Штатах идут «странные дебаты о безопасности государственных золотых резервов». «Дональд Трамп и Илон Маск публично усомнились в том, что золотые резервы США все еще находятся там, где им положено быть: в Форт-Ноксе. Складывается впечатление, что правительство Штатов в настоящее время не располагает даже собственными золотыми запасами», – заключил Рар.

Ранее в Германии призвали вернуть находящийся в США золотой запас. Президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер выступил с соответствующим предложением на фоне торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном.

«Бундесбанк и правительство ФРГ должны проявить дальновидность на этом этапе глобального сдвига сил и немедленно вернуть обратно германское золото из США», – считает он. Егер отметил, что сейчас в Берлине и ЕС обсуждается возможность «огромной новой задолженности», поэтому «в случае чрезвычайной ситуации необходим будет немедленный доступ ко всем золотым резервам».

По его мнению, золотые резервы можно доставить во Франкфурт-на-Майне или хотя бы в Европу. Он считает, что правительство как минимум должно перепроверить золотой запас, хранящийся в США. Некоторые политики в Германии поддержали эту инициативу.

Германия занимает второе место в мире по запасам золота после США, имея 3375 тонн. Из них около 37% хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Управление Бундесбанка заявило о доверии к Федеральному резервному банку Нью-Йорка в деле хранения золота.

Напомним, США объявили о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей. Это болезненный удар для Европы и особенно для Германии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли риски начала торговой войны между Соединенными Штатами и Евросоюзом.