Tекст: Александра Юдина

По ее словам, Зеленский повел себя вызывающе на встрече с президентом США в Белом доме, передает ТАСС.

Кнайсль сравнила поведение Зеленского с «слоном в посудной лавке» и подчеркнула, что это стало причиной перепалки на глазах у всего мира.

Она отметила, что подобная конфронтация публичной политической беседы ранее не наблюдалась. Она указала, что Зеленский, по ее мнению, провоцировал Трампа прямо перед камерой, что не соответствует дипломатическому протоколу.

Она также добавила, что из-за этой ситуации расплачивается не только Зеленский, но и весь украинский народ, который несет за это высокую цену.

Кнайсль отметила, что Трамп, напротив, начал встречу с дружеского общения, что также было зафиксировано камерами.

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания сделки по украинским полезным ископаемым. Однако встреча с Дональдом Трампом и его командой переросла в публичную перепалку.

За несколько дней до инцидента российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил о недоговороспособности украинских властей.