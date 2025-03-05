Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Кнайсль: Зеленский сам спровоцировал Трампа в Белом доме
Владимир Зеленский сам спровоцировал конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, что привело к негативным последствиям для Украины, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
По ее словам, Зеленский повел себя вызывающе на встрече с президентом США в Белом доме, передает ТАСС.
Кнайсль сравнила поведение Зеленского с «слоном в посудной лавке» и подчеркнула, что это стало причиной перепалки на глазах у всего мира.
Она отметила, что подобная конфронтация публичной политической беседы ранее не наблюдалась. Она указала, что Зеленский, по ее мнению, провоцировал Трампа прямо перед камерой, что не соответствует дипломатическому протоколу.
Она также добавила, что из-за этой ситуации расплачивается не только Зеленский, но и весь украинский народ, который несет за это высокую цену.
Кнайсль отметила, что Трамп, напротив, начал встречу с дружеского общения, что также было зафиксировано камерами.
Напомним, в пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания сделки по украинским полезным ископаемым. Однако встреча с Дональдом Трампом и его командой переросла в публичную перепалку.
За несколько дней до инцидента российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил о недоговороспособности украинских властей.