  • Новость часаВСУ потеряли больше тысячи военных за сутки
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    Бригады морской пехоты дослужились до дивизий
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    МЧС Казахстана сообщило о землетрясении магнитудой 5,7 в 323 км от Алма-Аты
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона
    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области
    Лула да Силва отказался общаться с посланником Зеленского
    Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом
    МАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
    Мнения
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    12 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    29 марта 2025, 09:15 • Новости дня

    Авиалайнер едва избежал столкновения с истребителем в Вашингтоне

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу над вашингтонским аэропортом Рональда Рейгана авиалайнер Airbus A319 рейса Delta, направлявшийся в Миннеаполис, едва не столкнулся с истребителем Нортроп T-38 «Тэлон» ВВС США, что вынудило авиадиспетчеров вмешаться и скорректировать курс обоих воздушных судов.

    Авиалайнер едва не столкнулся с самолетом ВВС США у вашингтонского национального аэропорта Рональда Рейгана, сообщает CBS со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации.

    Инцидент произошел в пятницу днем, когда Airbus A319 вылетел из аэропорта и направлялся в Миннеаполис. В это же время четыре реактивных самолета Нортроп T-38 «Тэлон» ВВС США находились в этом районе, направляясь к Арлингтонскому национальному кладбищу для демонстрации полета, передает РИА «Новости».

    По информации CBS, пилотам рейса Delta поступило предупреждение о близости еще одного самолета, и авиадиспетчеры дали корректирующие инструкции обоим пилотам. «Рейс Delta получил бортовое предупреждение о том, что поблизости находится еще один самолет, и авиадиспетчеры дали корректирующие инструкции обоим самолетам», – говорится в заявлении управления.

    Как близко находились самолеты друг от друга, не уточняется, однако оба воздушных судна продолжили свой маршрут без инцидентов. CBS напомнила о трагическом инциденте в январе, когда пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом у этого же аэропорта.

    В той катастрофе, произошедшей 29 января, региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. Все находившиеся на борту воздушных судов погибли, что сделало этот инцидент крупнейшей авиакатастрофой в США за последние 15 лет.

    Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило ввести ограничения на полеты вертолетов в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне после инцидента с пассажирским самолетом. Также FAA планирует сократить количество рейсов в аэропорт Вашингтона имени Рейгана из-за безопасности после авиакатастрофы, в которой погибли 67 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля самолет авиакомпании Southwest Airlines, выполнявший рейс 2504 из Омахи, был вынужден уйти на второй круг в аэропорту Чикаго, чтобы избежать столкновения с частным джетом.

    28 марта 2025, 10:25 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 81% россиян

    ФОМ: Путину доверяют 81% опрошенных россиян

    Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 81% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 82% респондентов считают, что он хорошо выполняет свою работу.

    Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди 1,5 тыс. россиян с 21 по 23 марта. 81% опрошенных заявил о доверии Владимиру Путину, передает ТАСС. Также 82% респондентов отмечают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности главы государства.

    Социологи отметили, что 58% участников опроса положительно оценили работу правительства, что на два процентных пункта больше, чем ранее. Доверие к премьер-министру Михаилу Мишустину выразили 59% опрошенных, этот показатель снизился на один процентный пункт.

    Также опрос выявил уровень поддержки основных политических партий в России. «Единой России» доверяет 48% респондентов, что на два процентных пункта выше, чем в прошлом опросе. Уровень поддержки КПРФ и ЛДПР остался неизменным, составив 8% и 10% соответственно. В то же время «Справедливая Россия – За правду» потеряла один процентный пункт, их поддержка составила 2%. Партия «Новые люди» сохранила поддержку на уровне 3%.

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    28 марта 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    @ Stephanie Lecocq/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США по полезным ископаемым приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

    Медведев считает, что Зеленский окажется в сложной ситуации, независимо от принятого решения по сделке, передает RT.

    «Если киевский режим ее одобрит, то наркомана с компанией просто повесят на Майдане, как Муссолини. А если отвергнет, то США перезагрузят бандеровский режим. Шах и мат», – написал он в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева и в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

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    28 марта 2025, 14:16 • Видео
    США обнулили ядерные амбиции Зеленского

    Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    28 марта 2025, 12:14 • Новости дня
    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв

    Политолог Рар: США не вернут Германии золотой резерв

    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Берлин доверил американской стороне около 37% своего золотого резерва. При стремительном ухудшении отношений между странами хранить этот запас в Соединенных Штатах кажется рискованным. Однако Вашингтон не станет возвращать немцам слитки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Германии призвали вернуть золотой запас из США.

    «Германия обладает вторым по величине золотым запасом в мире после США – это почти 3,4 тыс. тонн, или 270 тыс. слитков по 12,5 кг каждый. В настоящее время его стоимость достигла рекордно высокого уровня. Речь идет примерно о 280 млрд евро», – привел данные немецкий политолог Александр Рар.

    Он отметил, что Берлин доверил американской стороне около 37% своего резерва. «Надежды ФРГ строились на том, что в случае кризиса – войны, стихийного бедствия или экономического потрясения – они смогут обменять золото на доллары. Однако в нынешних условиях такой план кажется рискованным», – считает эксперт.

    Спикер подчеркнул: отношения Германии и США стремительно портятся. «Немецкие власти обвиняют американских коллег в союзничестве с Москвой. Параллельно Берлин готовится, по словам высших представителей, к конфликту с Россией. ФРГ всерьез относится к возможному разрыву отношений со Штатами», – детализировал Рар.

    На этом фоне Вашингтон откажется возвращать немцам золотой резерв – «во всяком случае, под давлением Берлина». «Впрочем, Фридрих Мерц вряд ли выступит с таким требованием. Немецкий федеральный банк продолжает считать США надежным держателем. Однако по этому поводу все же возникают вопросы», – рассуждает собеседник.

    Он напомнил, что слитки хранятся в Федеральном резервном банке США в Нью-Йорке. «Но когда немецкие власти заводят разговор с Вашингтоном о проверке золотого запаса, Белый дом им в этом отказывает. А есть ли слитки вообще?» – иронично задался вопросом политолог.

    При этом он обратил внимание на то, что и в самих Штатах идут «странные дебаты о безопасности государственных золотых резервов». «Дональд Трамп и Илон Маск публично усомнились в том, что золотые резервы США все еще находятся там, где им положено быть: в Форт-Ноксе. Складывается впечатление, что правительство Штатов в настоящее время не располагает даже собственными золотыми запасами», – заключил Рар.

    Ранее в Германии призвали вернуть находящийся в США золотой запас. Президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер выступил с соответствующим предложением на фоне торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном.

    «Бундесбанк и правительство ФРГ должны проявить дальновидность на этом этапе глобального сдвига сил и немедленно вернуть обратно германское золото из США», – считает он. Егер отметил, что сейчас в Берлине и ЕС обсуждается возможность «огромной новой задолженности», поэтому «в случае чрезвычайной ситуации необходим будет немедленный доступ ко всем золотым резервам».

    По его мнению, золотые резервы можно доставить во Франкфурт-на-Майне или хотя бы в Европу. Он считает, что правительство как минимум должно перепроверить золотой запас, хранящийся в США. Некоторые политики в Германии поддержали эту инициативу.

    Германия занимает второе место в мире по запасам золота после США, имея 3375 тонн. Из них около 37% хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Управление Бундесбанка заявило о доверии к Федеральному резервному банку Нью-Йорка в деле хранения золота.

    Напомним, США объявили о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей. Это болезненный удар для Европы и особенно для Германии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли риски начала торговой войны между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

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    28 марта 2025, 11:53 • Новости дня
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в пятницу около 10.20 по московскому времени ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов HIMARS.

    В результате атаки произошло сильное возгорание, и объект энергетической инфраструктуры фактически был уничтожен.

    Кроме того, российская противовоздушная оборона в Саратовской области сбила и перехватила 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа.

    Целью беспилотников была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

    Кроме того, 27 марта в Белгородской области произошел прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Это привело к отключению электроснабжения в Шебекинском районе, что повлияло на обеспечение электричеством местных потребителей.

    Ранее украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму.

    В Кремле сообщали, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

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    28 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона

    Захарова заявила о причастности Франции и Британии к удару ВСУ по ГИС «Суджа»

    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что удар Вооруженных сил Украины по газоизмерительной станции «Суджа» был осуществлен с использованием французских спутниковых систем и британской поддержки.

    Согласно заявлению Захаровой, опубликованному на сайте МИД, есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские системы, а ввод координат и запуск проводили британские специалисты.

    Захарова отметила, что команда была дана из Лондона. По ее словам, неделей ранее, 21 марта, этот объект уже подвергался террористической атаке, когда киевский режим приказал своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области.

    Теперь, после последнего ракетного обстрела, станция «Суджа» практически уничтожена.

    Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.

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    28 марта 2025, 14:56 • Новости дня
    Песков: Власти Украины утратили контроль над армией

    Песков: Власти Украины утратили контроль над армией и внутренними процессами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти утратили контроль над процессами в стране, а националистические и нацистские организации активно внедряются в различные структуры Украины.

    Все это ведет к необходимости внешнего управления, заявил Песков, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины демонстрируют полное игнорирование приказов руководства страны. По словам Пескова, ВСУ продолжают наносить удары по российским энергетическим объектам, несмотря на команды Киева отказаться от таких действий.

    Ранее Министерство иностранных дел России обвинило киевский режим в потере воли к мирному урегулированию конфликта, подчеркнув, что режим Зеленского «потерял связь с реальностью и стремится нанести поражение России» через агрессивные действия.

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    28 марта 2025, 20:52 • Новости дня
    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским войскам было дано распоряжение взять под контроль территории в Курской области, сообщили в группировке «Север».

    Источник в группировке «Север» отметил, что этот приказ был отдан киевским командованием еще до начала переговоров, передает РИА «Новости».

    «ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта в Курской и Белгородской областях», – сказал собеседник агентства. По его словам, можно предположить, что украинские силы действительно пытаются это сделать, но все их попытки пока не привели к результату.

    Собеседник агентства подчеркнул, что попытки украинских войск были замечены через анализ радиоэфира, допросы пленных и поведение противника.

    Ранее в Курской области на северной окраине Гуево бойцы 22-го мотострелкового полка ликвидировали украинских десантников и уничтожили бронетехнику, включая американскую MaxxPro. Российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

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    28 марта 2025, 11:39 • Новости дня
    Появилось видео момента затопления батискафа с россиянами в Египте
    Появилось видео момента затопления батискафа с россиянами в Египте
    @ Ali Awad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Момент затопления в Египте батискафа Sindbad с российскими туристами на борту сняла на видео москвичка, готовившаяся к погружению на субмарине.

    Видео затопления батискафа Sindbad с россиянами на борту в Египте появилось в Сети, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Shot. На кадрах, записанных москвичкой, видно, как семья, отправлявшаяся на экскурсию, оказывается на пирсе перед началом погружения. Женщина комментировала, что погружение уже началось, не подозревая, что судно затонет.

    Видеозапись обрывается в момент, когда мужчина, понявший происходящее, начал вытаскивать детей на пирс, чтобы спасти их. Дочь пострадавших рассказала, что ее отец успел выбросить детей на пирс и помогал другим туристам выбраться из воды.

    Напомним, число жертв крушения батискафа Sindbad у берегов Хургады возросло до шести человек, 23 человека пострадали, семейная пара врачей из Татарстана погибла в результате аварии прогулочного батискафа в Красном море у берегов египетской Хургады, также в результате аварии батискафа в Египте погибли двое несовершеннолетних.

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    28 марта 2025, 20:29 • Новости дня
    Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом
    Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом
    @ Jack J. Adamyk via ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов.

    Зеленский заявил, что Украина не намерена признавать военную помощь Соединенных Штатов долгом. Он отметил, что Украина получила от США новый проект соглашения по полезным ископаемым, который отличается от предыдущих. По его словам, этот документ требует от Киева вернуть весь объем оказанной помощи, который может превышать 120 млрд долларов, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна Вашингтону за поддержку, однако считает недопустимым, чтобы эта помощь рассматривалась как кредит. «Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», – заявил Зеленский. Он также добавил, что Украина будет обсуждать этот вопрос с американскими партнерами.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах увеличить военную помощь Киеву до 7 млрд евро, благодаря поправкам в Основной закон ФРГ, ослабляющим долговой тормоз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольца обвинили в увеличении государственного долга страны под предлогом оказания помощи Украине, а также Бундестаг внес поправки в Конституцию Германии для повышения оборонных расходов.

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    28 марта 2025, 21:15 • Новости дня
    В Петербурге начали находить части человеческих тел
    В Петербурге начали находить части человеческих тел
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу у входа в парк на Павловском шоссе в Петербурге нашли человеческие останки в пакете, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение источника. Ранее в Черной речке водолазы нашли и потеряли оторванную ногу человека.

    Это старые останки взрослого человека, череп, на месте работают следователи, сообщил собеседник «Фонтанки».

    До этого издание сообщало, что в Петербурге в Черной речке вторые сутки ищут замотанную в черный пакет человеческую ногу. Водолазы в районе Чернореченского моста наткнулись на пакет, в котором была оторванная в районе колена человеческая нога.

    Водолазы испугались, конечность доставать не стали, она ушла на дно. Сейчас ведется ее поиск.

    В начале марта в Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве, до этого на берегу Невы в чемоданах были найдены человеческие останки.

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    28 марта 2025, 12:44 • Новости дня
    Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области

    Герой России, майор спецназа Росгвардии Марат Тибилов погиб в Курской области

    Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Герой России, майор спецназа Росгвардии Марат Тибилов погиб в Курской области во время выполнения служебно-боевой задачи, сообщили в Росгвардии.

    Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области во время выполнения служебно-боевой задачи, передает ТАСС.

    Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии России выразили глубокие соболезнования родным и близким офицера спецназа.

    Тибилов был удостоен звания Героя России за выдающиеся заслуги и мужество. В 2022 году он был награжден двумя орденами Мужества за проявленный героизм при выполнении задач в зоне боевых действий.

    Ранее Героя России Сергея Чебнева с позывным «Отмель» увековечили в селе Малая Локня и городе Курчатове, где он погиб в боях в Курской области в августе.

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    28 марта 2025, 14:53 • Новости дня
    Кремль заявил о праве России нарушить мораторий на обстрелы энергообъектов

    Россия оставила право нарушать мораторий на обстрелы энергообъектов из-за атак Киева

    Кремль заявил о праве России нарушить мораторий на обстрелы энергообъектов
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия сохраняет за собой право не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае, если Киев его нарушает, передает ТАСС.

    Он добавил, что соблюдение такого моратория было бы нелогичным, учитывая атаки на российскую энергосистему.

    По словам Пескова, российская сторона достигла понимания и договоренности с американскими коллегами по поводу исполнения моратория. Тем не менее он подчеркнул, что если украинская сторона не будет придерживаться этого моратория, Россия также оставляет за собой право его не соблюдать.

    Песков подчеркнул, что российские вооруженные силы продолжают выполнять приказ верховного главнокомандующего.

    Он также обратил внимание на продолжающиеся атаки со стороны Украины на российские объекты энергоснабжения. Песков отметил, что несмотря на это, российская сторона стремится придерживаться достигнутых договоренностей с американскими переговорщиками, однако оставляет за собой право защищаться в случае нарушения моратория.

    Ранее Минобороны России сообщило о двойном ударе из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа», в то время как украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму.

    В Кремле сообщали, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

    Коментарии (19)
    28 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    В Литве не смогли вытащить из болота утонувшую с экипажем из США боевую машину
    В Литве не смогли вытащить из болота утонувшую с экипажем из США боевую машину
    @ REUTERS/Janis Laizans

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Литовские военные не могут извлечь из болота гусеничную ремонтно-эвакуационную машину M-88 Hercules, в которой может находиться погибший экипаж из четырех американских военных, заявил глава поисково-спасательной операции полковник-лейтенант Аушрис Буйкус.

    Машина целиком затонула в болоте, ее не видно с поверхности, сказал Буйкус в эфире латышского радио, передает ТАСС. Он отметил, что из трясины откачивают жидкость, однако туда прибывает вода из озера. Работы по извлечению машины ведутся третьи сутки.

    В скором времени на помощь должны прибыть инженерные команды с техникой и военные ныряльщики из США и Польши.

    Напомним, литовская пресса сообщала, что четверо американских военных утонули на гусеничном транспорте в одном из болот во время учений.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сообщения о гибели четырех американских солдат в Литве соответствуют действительности, но позже в альянсе сообщили, что его слова преждевременны.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, по какой причине экипаж гусеничной машины из США утонул в литовском болоте.

    Коментарии (31)
    28 марта 2025, 12:47 • Новости дня
    Шарий сообщил о плане Зеленского поссориться с Трампом
    Шарий сообщил о плане Зеленского поссориться с Трампом
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский активно работает над созданием альянса, направленного против главы США Дональда Трампа, чтобы получить поддержку европейских элит и стать лидером свободного европейского мира без влияния США, сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий.

    Зеленский намерен создать альянс, который можно назвать антитрамповским и антиамериканским, чтобы стать лидером свободного европейского мира без участия США, сообщил Шарий в Telegram-канале. На личных встречах в Париже Зеленский негативно отзывался об американской стороне и показал, что не собирается подчиняться требованиям США в переговорах с Россией.

    Эта идея направлена на отказ от взаимодействия с Трампом и получение поддержки европейских элит. Медиаэксперт пишет, что Зеленский стремится стать лидером Европы, свободной от влияния американцев.

    Шарий отметил, что хотя не уверен в жизнеспособности этого плана, он активно внедряется в жизнь. Кроме того, Шарий считает, что Зеленский в ближайшее время может сделать резкие заявления в адрес Трампа и американской администрации, что станет частью его стратегии укрепления позиций в Европе без участия США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что не сможет доверять Дональду Трампу, если США не будут реагировать на нарушения договоренностей со стороны России.

    На фоне ухудшения отношений между офисом Зеленского и Белым домом власти Украины предпринимают попытки внутренней политической мобилизации, включая призывы к расширению границ призывного возраста и сборы средств на ядерное вооружение.

    Напомним, что Зеленский умудрился поссориться с Трампом прямо в Белом доме, что привело к свертыванию переговоров и выпроваживанию украинской делегации.

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    28 марта 2025, 10:12 • Новости дня
    ФСБ задержала жителя Десногорска за призывы «убивать русских»

    ФСБ задержала жителя Десногорска за призывы «убивать русских семьями»

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Десногорска был задержан за публичные призывы истреблять русское население целыми семьями, которые он распространял в проукраинских сообществах одного из мессенджеров на фоне своей неприязни к СВО, сообщает УФСБ по региону.

    УФСБ по региону сообщает, что житель города Десногорска Смоленской области задержан за призывы к насилию в отношении русских семей, передает ТАСС.

    Мужчина, выступая против проведения специальной военной операции, вступил в различные проукраинские и эмигрантские сообщества в одном из мессенджеров.

    По информации из УФСБ, злоумышленник открыто поддерживал высказывания о применении насилия против русских, в том числе предлагал истреблять их семьями, начиная с детей и заканчивая пожилыми. После задержания он объяснил свои намерения ненавистью к российскому народу.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, подчеркивают в УФСБ.

    Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя, причастного к нападениям и подготовке поджога мечети по заданию СБУ.

    Житель Новоалтайска получил 17 лет лишения свободы за госизмену и сотрудничество с террористической организацией, записав видеоприсягу для участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ.

    42-летний житель Магадана, активно поддерживавший Украину и призывавший в Telegram «уничтожать русских», приговорен к двум годам колонии.

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