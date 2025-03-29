Авиалайнер едва избежал столкновения с истребителем в Вашингтоне

Tекст: Мария Иванова

Авиалайнер едва не столкнулся с самолетом ВВС США у вашингтонского национального аэропорта Рональда Рейгана, сообщает CBS со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации.

Инцидент произошел в пятницу днем, когда Airbus A319 вылетел из аэропорта и направлялся в Миннеаполис. В это же время четыре реактивных самолета Нортроп T-38 «Тэлон» ВВС США находились в этом районе, направляясь к Арлингтонскому национальному кладбищу для демонстрации полета, передает РИА «Новости».

По информации CBS, пилотам рейса Delta поступило предупреждение о близости еще одного самолета, и авиадиспетчеры дали корректирующие инструкции обоим пилотам. «Рейс Delta получил бортовое предупреждение о том, что поблизости находится еще один самолет, и авиадиспетчеры дали корректирующие инструкции обоим самолетам», – говорится в заявлении управления.

Как близко находились самолеты друг от друга, не уточняется, однако оба воздушных судна продолжили свой маршрут без инцидентов. CBS напомнила о трагическом инциденте в январе, когда пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом у этого же аэропорта.

В той катастрофе, произошедшей 29 января, региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. Все находившиеся на борту воздушных судов погибли, что сделало этот инцидент крупнейшей авиакатастрофой в США за последние 15 лет.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило ввести ограничения на полеты вертолетов в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне после инцидента с пассажирским самолетом. Также FAA планирует сократить количество рейсов в аэропорт Вашингтона имени Рейгана из-за безопасности после авиакатастрофы, в которой погибли 67 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля самолет авиакомпании Southwest Airlines, выполнявший рейс 2504 из Омахи, был вынужден уйти на второй круг в аэропорту Чикаго, чтобы избежать столкновения с частным джетом.