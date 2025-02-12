Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.0 комментариев
FAA решило запретить полеты вертолетов у аэропорта Рейгана после катастрофы
FAA решило ввести ограничения на полеты вертолетов у аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне после катастрофы
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило ввести ограничения на полеты вертолетов в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне после столкновения с пассажирским самолетом, которое произошло в конце января.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) намерено ввести запрет на полеты вертолетов вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана после недавней авиакатастрофы, сообщает The Wall Street Journal. Это решение связано с желанием регулятора улучшить безопасность воздушного пространства в долгосрочной перспективе, передает ТАСС.
Вечером 29 января в небе у вашингтонского аэропорта произошло столкновение пассажирского самолета компании American Airlines и вертолета Black Hawk, принадлежащего сухопутным войскам. Самолет выполнял рейс из штата Канзас и на его борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, вертолет перевозил трех военнослужащих. Оба воздушных судна упали в реку Потомак после столкновения.
В результате этого трагического происшествия погибли спортсмены, тренеры и члены их семей. Среди жертв оказались чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное управление авиации США планирует сократить количество рейсов в аэропорт Вашингтона имени Рейгана из-за безопасности после авиакатастрофы.
Вертолет Black Hawk превысил допустимую высоту полета в районе этого аэропорта, что привело к столкновению с самолетом Bombardier CRJ700 компании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров.
Обломки военного вертолета UH-60 Black Hawk, столкнувшегося в воздухе с пассажирским самолетом, в результате чего погибли 67 человек, подняты из реки Потомак и будут доставлены для дальнейшего расследования.