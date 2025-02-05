NYP: Вертолет Black Hawk в США столкнулся с самолетом из-за превышения высоты

NY Post: Военный вертолет США летел выше предела до столкновения с лайнером в Вашингтоне

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает New York Post, военный вертолет Black Hawk находился на высоте 300 футов (около 91 метра) на момент столкновения с региональным пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines у аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана. Эта высота превышает установленный предел в 200 футов (около 61 метра).

По данным Национального совета безопасности на транспорте (NTSB), для верификации данных с вертолета необходима его полная эвакуация из воды. Ожидается, что это будет возможно осуществить на этой неделе.

Ранее New York Times сообщала, что диспетчерская команда в аэропорту была неполной, и один из специалистов выполнял сразу несколько задач. Телеканал NBC добавил, что руководитель воздушного движения позволил одному из диспетчеров уйти со смены раньше времени, что могло также повлиять на ситуацию.

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что все находившиеся на борту как вертолета, так и самолета погибли. Среди жертв авиакатастрофы были и граждане России. Трамп выразил соболезнования их семьям и пообещал содействие в возвращении тел на родину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели завершили операцию по извлечению останков всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, где столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет.

Двое сотрудников управления аэропортов в Вашингтоне были задержаны за утечку видеозаписи авиакатастрофы над рекой Потомак, которую телеканал CNN получил без разрешения.

Между тем армия США опубликовала имя третьего погибшего в катастрофе военнослужащего – капитана Ребекки Лобах, которая служила офицером авиации с 2019 года и имела несколько наград.