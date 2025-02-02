США раскрыли имя третьего члена экипажа врезавшегося в самолет вертолета

Капитан Ребекка Лобах стала третьей жертвой столкновения военного вертолета и самолета

Tекст: Максим Попов

Как сообщает РИА Новости, армия США раскрыла имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом над Вашингтоном. Ей оказалась капитан Ребекка Лобах.

Лобах служила офицером авиации с июля 2019 года и была награждена медалями «За заслуги перед армией», «За достижения в армии» и «За службу в национальной обороне».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, имя Лобах было скрыто по просьбе семьи. Вместе с ней в экипаж входили сержант Райан Остин О'Хара из Джорджии и Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда.

В сообщении Пентагона отмечается, что Лобах не участвовала в боевых действиях, но имела внушительный послужной список, что подтверждается наградами.

Напомним, в ночь на четверг в аэропорту Вашингтона региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.

Президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом.

Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво объяснила ошибку пилота вертолета над Вашингтоном ярким светом.