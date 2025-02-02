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США раскрыли имя третьего члена экипажа врезавшегося в самолет вертолета
Капитан Ребекка Лобах стала третьей жертвой столкновения военного вертолета и самолета
Армия США опубликовала имя третьего погибшего в катастрофе военнослужащего – капитана Ребекки Лобах, которая служила офицером авиации с 2019 года и имела несколько наград.
Как сообщает РИА Новости, армия США раскрыла имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом над Вашингтоном. Ей оказалась капитан Ребекка Лобах.
Лобах служила офицером авиации с июля 2019 года и была награждена медалями «За заслуги перед армией», «За достижения в армии» и «За службу в национальной обороне».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, имя Лобах было скрыто по просьбе семьи. Вместе с ней в экипаж входили сержант Райан Остин О'Хара из Джорджии и Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда.
В сообщении Пентагона отмечается, что Лобах не участвовала в боевых действиях, но имела внушительный послужной список, что подтверждается наградами.
Напомним, в ночь на четверг в аэропорту Вашингтона региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.
Президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом.
Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво объяснила ошибку пилота вертолета над Вашингтоном ярким светом.