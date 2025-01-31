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Трамп: Столкнувшийся с самолетом вертолет летел «слишком высоко»
Вертолет Black Hawk сухопутных войск США, столкнувшийся с самолетом, нарушил допустимую высоту полета, превысив предельные 200 футов, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Трамп заявил, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США, столкнувшийся с пассажирским самолетом над Вашингтоном, летел на высоте выше допустимой, передает ТАСС.
«Вертолет Black Hawk летел слишком высоко, намного выше», – написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что вертолет следовал на высоте, превышающей предельные 200 футов, что эквивалентно примерно 61 м.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне продолжаются работы по извлечению из реки обломков самолета American Airlines, столкнувшегося с армейским вертолетом, в результате чего погибли 67 человек, среди которых пассажиры и члены экипажей.
Посольство России в США выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей в небе над Вашингтоном. Три жертвы авиакатастрофы в небе над Вашингтоном имели российские паспорта, указала спикер МИД Мария Захарова.