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    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    31 января 2025, 18:06 • Новости дня

    Трамп: Столкнувшийся с самолетом вертолет летел «слишком высоко»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет Black Hawk сухопутных войск США, столкнувшийся с самолетом, нарушил допустимую высоту полета, превысив предельные 200 футов, сообщил американский президент Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США, столкнувшийся с пассажирским самолетом над Вашингтоном, летел на высоте выше допустимой, передает ТАСС.

    «Вертолет Black Hawk летел слишком высоко, намного выше», – написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что вертолет следовал на высоте, превышающей предельные 200 футов, что эквивалентно примерно 61 м.

    Ранее сообщалось, что в Вашингтоне продолжаются работы по извлечению из реки обломков самолета American Airlines, столкнувшегося с армейским вертолетом, в результате чего погибли 67 человек, среди которых пассажиры и члены экипажей.

    Посольство России в США выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей в небе над Вашингтоном. Три жертвы авиакатастрофы в небе над Вашингтоном имели российские паспорта, указала спикер МИД Мария Захарова.

    31 января 2025, 02:49 • Новости дня
    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии

    Трамп заявил о принятии решения по выводу американских войск из Сирии

    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что вмешательство в сирийские проблемы нецелесообразно.

    Президент США Дональд Трамп, как сообщает ТАСС, в Белом доме заявил о необходимости принятия решения относительно вывода американских войск из Сирии. По словам Трампа, США не должны вмешиваться в сирийский конфликт, поскольку Сирия сама должна решать свои проблемы.

    «Мы не вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Это их бардак. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы вмешивались», – заявил Трамп. Его комментарии последовали после сообщений израильских СМИ о возможном выводе американских войск, который, по их утверждению, вызвал обеспокоенность в Израиле.

    Ранее американские чиновники сообщали израильским представителям, что президент Трамп заинтересован в выводе войск, которые остаются на территории Сирии. В декабре 2024 года Пентагон заявил, что в Сирии находится около 2 тыс. американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о передаче секретных разведданных новому руководству Сирии, касающихся угроз со стороны «Исламского государства*».

    Кроме того, Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус, что может стать реверансом в сторону Запада, хотя у Москвы сохраняются шансы на сохранение военных баз в арабской республике.

    Турция намерена в ближайшее время предпринять решительные шаги для ликвидации курдских боевиков на севере Сирии, если сирийское ответвление РПК не сложит оружие, как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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    31 января 2025, 05:48 • Новости дня
    Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами

    Трамп пригрозил ввести стопроцентные пошлины из-за валютных планов стран БРИКС

    Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп пообещал обложить страны БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут новую валюту, заменяющую доллар.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести стопроцентные пошлины на импорт товаров из стран БРИКС, если они попытаются создать новую валюту или заменить доллар США в мировой торговле, передает ТАСС.

    «Мы собираемся потребовать от этих, как кажется, враждебных стран дать обязательство, что они не будут создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, чтобы заменить могущественный доллар США,» – написал Трамп в Truth Social.

    Трамп добавил, что если страны БРИКС попробуют отказаться от доллара, они должны «распрощаться с возможностью продавать товары американской экономике». Он подчеркнул, что «нет никаких шансов» на замену доллара в международной торговле.

    Ранее президент США уже заявлял о планах по введению пошлин в 100% против стран БРИКС. После этого индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Индия не поддерживает дедолларизацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что БРИКС не посягает на доллар, а лишь реагирует на политику США. Заместитель главы Национального экономического совета Индонезии Мари Элка Пангесту назвала дедолларизацию неизбежным процессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 февраля пошлины 25% на импорт из Канады и Мексики, с возможностью дальнейшего их увеличения в будущем. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2024 года достигла исторического максимума, превысив 2 850 долларов за тройскую унцию на бирже Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи. Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали отрицательную динамику после выхода данных о росте запасов в США.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    30 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп назвал виновника авиакатастрофы под Вашингтоном

    Трамп назвал вертолет виновником авиакатастрофы под Вашингтоном

    Трамп назвал виновника авиакатастрофы под Вашингтоном
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.

    Трамп, выступая в Белом доме, обвинил экипаж вертолета в провокации авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне. По его словам, экипаж самолета авиакомпании American Airlines действовал верно и следовал установленному курсу при посадке, передает ТАСС.

    Президент США подчеркнул, что вертолет, по какой-то причине, находился на той же высоте, что и самолет в момент столкновения. «Очевидно, в момент столкновения они находились примерно на одной высоте, он [вертолет] двигался под углом. Это было ужасно», – заявил президент.

    Ранее Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России, выразив соболезнования их семьям в ходе выступления в Белом доме.

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека. В крушении погибли российские фигуристы и другие российские граждане.

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    31 января 2025, 14:35 • Новости дня
    Столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом в Вашингтоне управляла женщина-пилот

    ABC News: Опытная женщина-пилот управляла столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом Black Hawk в Вашингтоне

    Столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом в Вашингтоне управляла женщина-пилот
    @ Petty Officer 1st Class Brandon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вертолетом Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом авиакомпании American Airlines в небе над Вашингтоном, управляла опытная женщина-пилот с более чем 500 часами летного времени, сообщает ABC News.

    Женщина-пилот, управлявшая вертолетом Black Hawk, который потерпел крушение после столкновения с пассажирским самолетом в Вашингтоне, имела значительный летный опыт, сообщает ТАСС. Она провела в воздухе более 500 часов.

    На борту также находились пилот-инструктор и командир экипажа. Отставной офицер сухопутных войск Джонатан Козиол отметил, что у пилота-инструктора полетный опыт превышал 1000 часов, а у командира экипажа – несколько сотен часов.

    Все трое членов экипажа погибли в результате катастрофы. По информации Reuters, Пентагон временно приостановил вылеты подразделения, к которому принадлежал вертолет, на двое суток. Газета The New York Times сообщила, что вертолет оказался в небе вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, поскольку пилоты должны тренироваться в местах, где планируются их полеты. Экипаж часто использовался для перевозки представителей федеральной власти.

    Во время слушаний в Конгрессе кандидат на пост министра Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл заявил о необходимости обсуждать подходящее время для тренировочных полетов военных вертолетов. Он подчеркнул, что такие полеты не должны проходить вблизи больших аэропортов, таких как аэропорт имени Рейгана.

    Катастрофа произошла вечером 29 января, когда пассажирский самолет American Airlines и вертолет столкнулись над рекой Потомак. На борту самолета, направлявшегося из штата Канзас, находились 60 пассажиров и четверо члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне продолжаются работы по извлечению обломков самолета American Airlines, столкнувшегося с армейским вертолетом, в результате чего погибли 67 человек, среди которых пассажиры и члены экипажей. Три жертвы авиакатастрофы имели российские паспорта, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    Между тем эксперты давно предупреждали о перегруженности воздушного пространства в Вашингтоне.

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    30 января 2025, 22:52 • Новости дня
    NYT: Диспетчеры в аэропорту Вашингтона работали неполным составом

    NYT сообщила о нехватке диспетчеров в аэропорту имени Рейгана на момент авиакатастрофы

    Tекст: Вера Басилая

    В аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне смена диспетчеров была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов, сообщило издание The New York Times.

    Издание со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA) пишет, что один из диспетчеров вел сразу несколько задач, управляя координацией движения вертолетов и посадкой самолетов, передает РИА «Новости».

    Нехватка диспетчерского персонала усложняла координацию, поскольку пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты. Это значит, что они не всегда могут слышать друг друга, что создает дополнительные риски. Газета пишет, что проблема с дефицитом диспетчеров наблюдается по всей США.

    По данным издания, в сентябре 2023 года в аэропорту имени Рейгана работало 19 сертифицированных специалистов, тогда как норматив составляет 30 человек. Из-за нехватки кадров многие диспетчеры вынуждены работать до шести дней в неделю, проводя на смене по десять часов.

    Федеральное управление гражданской авиации пока не дало официальных комментариев по поводу ситуации.

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу над Вашингтоном спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом. Эксперты заявили, что пилоты пассажирского самолета могли не заметить приближающийся военный вертолет.

    Ранее были опубликованы переговоры диспетчеров перед авиакатастрофой, в которых операторы пытались предотвратить столкновение.

    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном.

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    30 января 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп сообщил о контактах с Москвой по передаче останков погибших в авиакатастрофе россиян
    Трамп сообщил о контактах с Москвой по передаче останков погибших в авиакатастрофе россиян
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США уже установили контакт с Россией в вопросе передачи останков россиян, погибших в авиакатастрофе, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что американская сторона уже вступила в контакт с Россией по вопросу передачи останков россиян, погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, передает ТАСС. Он подтвердил это в ответ на вопрос корреспондента, сказав: «Мы уже связались [по этому вопросу] с Россией».

    Американский лидер подчеркнул готовность США оказать помощь в процессе передачи останков на родину.

    Ранее Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России.

    Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Спасатели обнаружили тела 28 погибших в результате этого столкновения, власти округа Колумбия заявили о вероятном отсутствии выживших.

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    31 января 2025, 04:59 • Новости дня
    Вертолет в Вашингтоне помешал посадке самолета за день до катастрофы

    За сутки до авиакатастрофы вертолет мешал посадке рейса Republic Airways

    Tекст: Денис Тельманов

    Авиакомпания Republic Airways из Хартфорда в Вашингтон столкнулась с препятствием при посадке – вертолет вынудил самолет уйти на второй круг.

    За день до трагической авиакатастрофы в Вашингтоне, вертолет помешал посадке рейса авиакомпании Republic Airways, передает The Washington Post. Самолет, следовавший из Хартфорда, штата Коннектикут, был вынужден уйти на второй круг из-за внезапного появления вертолета на его пути.

    Вечером 29 января пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk столкнулись возле вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту самолета, выполнявшего рейс из Канзаса, находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, среди которых были участники юниорской сборной США по фигурному катанию. Вертолет перевозил троих военнослужащих.

    После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Из воды были извлечены тела 28 погибших, и власти не рассчитывают найти выживших. Среди жертв оказались чемпионы мира по фигурному катанию в парах из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР, Инна Волянская. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель российских граждан и сообщил о контакте с Россией по вопросу передачи останков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, смена диспетчеров в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов. Посольство России в США выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в небе над Вашингтоном и сообщило, что находится в постоянном контакте с американскими властями для координации передачи останков погибших на родину. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России, и выразил соболезнования их семьям в ходе выступления в Белом доме.

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    31 января 2025, 11:33 • Новости дня
    МИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет

    Рябков заявил об отсутствии подвижек в организации контакта Путина и Трампа

    МИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет
    @ The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что продвижения в организации контакта между президентами России и США пока нет, однако возобновление прямого политического диалога остается актуальной задачей.

    Продвижения в организации контакта между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом нет, сообщает ТАСС.

    Замминистра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил, что вопрос о контакте лидеров двух стран задается ежедневно, однако подвижек пока не наблюдается.

    Рябков подчеркнул, что Россия внимательно фиксирует все публичные сигналы, поступающие из Вашингтона по различным вопросам. Эти сигналы касаются как острых, так и более долгосрочных и срочных тем.

    По его словам, возобновление прямого диалога на политическом уровне между Россией и США было бы крайне востребовано. Это подчеркнуло бы важность поддержания открытых каналов коммуникации в нынешних международных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, ранее на этой неделе замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что информации о дате телефонной беседы между Путиным и Трампом пока нет.

    Между тем Дональд Трамп отказался обсуждать свои возможные контакты с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, однако отметил, что дела по обоим направлениям идут хорошо.

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    30 января 2025, 19:04 • Новости дня
    Установлены имена погибших фигуристов в авиакатастрофе под Вашингтоном

    Директор спортивного клуба Бостона подтвердил гибель фигуристов в США в авиакатастрофе под Вашингтоном

    Установлены имена погибших фигуристов в авиакатастрофе под Вашингтоном
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В авиакатастрофе над Вашингтоном погибли шесть фигуристов и двое тренеров из Бостона, включая чемпионов мира 1994 года Евгению Шишкову и Вадима Наумова, заявил директор спортивного клуба американского города Дуг Зегибе.

    Зегибе отметил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли шестеро фигуристов и двое тренеров из спортивного клуба в Бостоне. Среди погибших оказались чемпионы мира по парному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, передает РИА «Новости».

    Директор спортивного клуба сообщил на брифинге: «Шесть – это ужасное число для нас, но мы счастливы и благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов». Отмечено, что сын Шишковой и Наумова на борту не находился.

    Шишкова и Наумов, по словам Зегибе, присоединились к клубу в 2017 году и пользовались большим уважением в спортивном сообществе. Директор подчеркнул, что утрата станет тяжелым ударом для всех, кто был знаком с погибшими.

    Как стало известно, на борту также летела бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которая также занималась тренерской деятельностью.

    Ранее Channel2 NOW сообщал, что на борту самолета, потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном, находились восемь фигуристов. По информации СМИ, это Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу.

    В четверг Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Вашингтоне, на борту которого находились фигуристы, их семьи и тренеры.

    Напомним, в авиакатастрофе в Вашингтоне погибли российские фигуристы и другие сограждане. Американские спасатели заявили об отсутствии выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном.

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    30 января 2025, 19:57 • Новости дня
    Глава Пентагона Хегсет назвал опытным экипаж столкнувшегося с самолетом вертолета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что экипаж военного вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом над Вашингтоном, был «довольно опытным».

    В обращении, опубликованном в аккаунте министерства обороны США в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), Хегсет заявил, что экипаж военного вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом над Вашингтоном, обладал значительным опытом и использовал приборы ночного видения, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Пентагон проводит активное расследование инцидента.

    Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Спасатели обнаружили тела 28 погибших в результате этого столкновения, власти округа Колумбия заявили о вероятном отсутствии выживших.

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    31 января 2025, 08:04 • Новости дня
    Спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

    Спасатели обнаружили тела 40 жертв столкновения самолета и вертолета в США

    Спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших после столкновения пассажирского самолета с вертолетом в Вашингтоне, некоторые тела вынесло на берег.

    При столкновении пассажирского самолета авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне погибли по меньшей мере 40 человек. Тела были обнаружены как под водой, так и на берегу реки Потомак, сообщает ТАСС.

    Катастрофа произошла вечером 29 января в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту самолета, выполнявшего рейс из штата Канзас, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту вертолета – трое военнослужащих. Оба воздушных судна рухнули в реку после столкновения.

    По данным источника, среди погибших числятся члены юниорской сборной США по фигурному катанию и известные российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель граждан РФ, и власти США уже связались с российскими представителями по вопросу передачи тел.

    Спасатели считают, что обнаружены все останки, которые можно безопасно извлечь. Однако в хвостовой части самолета, которая остается недоступной, могут находиться еще тела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бортовые самописцы самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, переданы в NTSB для расшифровки.

    Выяснилось, что в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне смена диспетчеров была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов.

    Между тем президент США Дональд Трамп уже заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.

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    31 января 2025, 12:55 • Новости дня
    Захарова обвинила Зеленского во лжи о переговорах с Россией
    Захарова обвинила Зеленского во лжи о переговорах с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в прямой лжи о причинах отказа от переговоров с Россией, заявив, что лидер украинского режима искажает факты ради оправдания своих решений.

    Дипломат прокомментировала высказывания Зеленского касательно запрета на переговоры с Россией, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, он «впрямую врет» о причинах отказа от переговорного процесса, пытаясь оправдать свое решение, принятое весной 2022 года. Тогда, по мнению дипломата, Зеленский предпочел продолжить военные действия, а не идти на мирное урегулирование.

    Захарова отметила, что президент Украины на пресс-конференции 25 января заявил, что запрет на прямые переговоры с Россией был вызван необходимостью предотвращения сепаратизма на Украине. Однако, как подчеркнула дипломат, в реальности это было лишь частью дезинформации. Она добавила, что в сознании Зеленского Москва якобы оказывала давление через «теневые переговорные коридоры», угрожающие независимости Украины.

    По словам Захаровой, решение вывести Киев из переговоров исходило от западных стран, которые, по ее утверждению, имели свои планы по продолжению конфликта.

    Она также упомянула, что некоторые западные лидеры, включая бывшего президента США Джорджа Буша – младшего, говорили о необходимости убивать как можно больше русских, чтобы будущим поколениям не пришлось это делать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Рябков ранее подчеркивал, что контакты на высоком уровне между Россией и США находятся в замороженном состоянии, и отметил, что Москва продолжает прилагать усилия для налаживания диалога.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский вводит в заблуждение украинцев и мировое сообщество, заявляя, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда российские войска стояли под Киевом, хотя на самом деле он был подписан позже, после отвода войск.

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    31 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине

    Трамп выразил уверенность в необходимости завершения конфликта на Украине дипломатическими методами

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

    Президент США Дональд Трамп убежден в необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Трамп считает это затянувшееся противостояние требующим завершения посредством переговоров. Рубио отметил, что в ходе переговоров сторонам неизбежно придется идти на уступки, и подчеркнул важность реализма в этом процессе.

    Выступая в интервью американской журналистке Мегин Келли, Рубио подчеркнул, что дипломатическая работа в данном направлении уже велась, и впереди предстоит еще более напряженная работа. Он добавил, что на решение этих вопросов потребуется время, однако у США есть президент, который осознает необходимость прочного урегулирования.

    Ранее, 20 января, президент России Владимир Путин отметил, что Москва открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что важно устранить первопричины кризиса и выразил готовность учитывать заявления Трампа и его команды о восстановлении контактов и предотвращении третьей мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прекратил внешнюю помощь Украине, что привело к заморозке ряда важных проектов, а российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, что, наряду с падением боевого духа украинских военных, приближает мирные переговоры, при этом Владимир Путин уверен в неизбежной победе России, и несмотря на приостановку помощи, Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам.

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    31 января 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп опроверг просьбы Си Цзиньпина по Тайваню

    Трамп заявил, что Си Цзиньпин не просил его отказаться от поддержки Тайваня

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин никогда не пытался склонить его к отказу от американской поддержки Тайваня, подчеркнув, что такие вопросы не поднимались в их обсуждениях.

    Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин никогда не просил его отказаться от поддержки Тайваня. В ответ на вопрос журналистов в Белом доме Трамп подчеркнул: «Мы никогда не обсуждали это».

    Исторически Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши после поражения в гражданской войне. Власти Китая считают Тайвань своей провинцией, и Пекин постоянно заявляет о своих территориальных претензиях.

    США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году, установив их с КНР, при этом продолжая поддерживать неофициальные контакты с Тайванем. США являются основным поставщиком вооружений на остров, что, по оценке МИД КНР, превысило 70 млрд долларов за несколько лет. Недавно помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о намерении Вашингтона увеличить темпы поставок оружия Тайваню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Майкл Пенс в ходе визита на Тайвань призвал администрацию Трампа продолжать предоставлять острову помощь и средства для самообороны, подчеркивая крепкие связи между странами. Администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, касающиеся продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel. На Тайване семерых отставных офицеров обвинили в создании «отрядов убийц» и шпионских сетей для возможного содействия Народно-освободительной армии Китая, включая планы вербовки военнослужащих и сбор информации о стратегических объектах.

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    30 января 2025, 20:32 • Новости дня
    Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о контактах с президентом России Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне, среди жертв которой были россияне.

    Как сообщает ТАСС, во время выступления Трампа в Белом доме журналисты задали ему вопрос, был ли у него какой-либо контакт с Путиным по поводу авиакатастрофы. Президент США ответил: «Нет. По этой теме я не контактировал [с Путиным]».

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека. В крушении погибли российские фигуристы и другие российские граждане.

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