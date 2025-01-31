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    «Пьяные матросы» стали для США переходящей ценностью
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    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Эта попытка забросить мостик на ту сторону реки, мосты на которой сожжены давно и бесповоротно, – это нечто интуитивное, вроде как положить платок, смоченный в холодной воде, на пылающий лоб.

    17 комментариев
    31 января 2025, 10:05 • Новости дня

    У трех погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были российские паспорта

    Захарова: У трех погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были российские паспорта

    У трех погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были российские паспорта
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Три жертвы авиакатастрофы в небе над Вашингтоном имели российские паспорта, указала спикер МИД Мария Захарова.

    Дипломат на брифинге заявила, что у трех жертв авиакатастрофы в США обнаружены российские паспорта. Она также добавила, что информация по еще одному погибшему в данный момент проверяется и будет доступна в ближайшее время, передает «Российская газета».

    В Telegram-канале российской дипмиссии выразили глубокие соболезнования семьям погибших и заявили, что ожидают официальных данных от американских властей.

    «В ближайшее время ожидаем получения сведений от Государственного департамента о погибших россиянах», – говорится в заявлении.

    Президент США Дональд Трамп уже заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом. Бортовые самописцы самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, переданы в NTSB для расшифровки.


    29 января 2025, 18:01 • Новости дня
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    @ Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У уничтоженных предполагаемых украинских военнослужащих в Часовом Яре обнаружили флаги Соединенных Штатов, заявил командир 2-го мотострелкового батальона (МСБ ТРО) 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО Зелимхан Батукаев (группа Шустрого спецназа «Ахмат»).

    «Когда мы начали продвигаться в сам лагерь, уже ни одного убитого противника мы не обнаружили с украинским флагом, зато были американские флаги. Я на 99% уверен, что это не украинцы», – сказал Батукаев ТАСС.

    Батукаев также отметил, что подобная ситуация была замечена и в Артемовске, где большинство убитых противников были наемниками. По словам комбата, на юго-востоке города трое военных ВСУ сдались в плен. Они не понимают, за что воюют, отметил он.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР. В ходе зачистки бункера в Часовом Яре, в котором укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак.

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    29 января 2025, 02:30 • Новости дня
    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам

    Вашингтон прокомментировал приостановку помощи иностранным государствам на 90 дней образом про пьяных матросов

    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам
    @ Chris Kleponis/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Команда Байдена тратила бюджет «как пьяные матросы», что и вызвало необходимость пересмотра финансовой поддержки другим странам, заявила новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение Дональда Трампа приостановить финансирование программ помощи иностранным государствам на 90 дней.

    По словам Ливитт, это решение было принято для пересмотра программ и проверки их соответствия современным целям американской политики. Новый указ стал одним из первых шагов Трампа после вступления в должность президента США.

    Напомним, 21 января  Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации. «Никакая дальнейшая иностранная помощь США не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», – заявил он.

    Позднее издание Politico сообщило, что Госдеп распространил директиву, в которой предписывалось сотрудникам прекратить работу по большинству действующих грантов на иностранную помощь, включая помощь Украине. Исключение было сделано только для Израиля и Египта.

    Одновременно с этим, в Киеве предприняли попытку опровергнуть приостановку помощи США Украине. По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, США продолжат оказывать военную помощь Украине в рамках ранее выделенных программ и пакетов.


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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    30 января 2025, 06:59 • Новости дня
    Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне

    Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk столкнулись в воздухе у аэропорта имени Рейгана

    Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека, из которых четырех доставили в больницы.

    Как передает ТАСС, в Вашингтоне произошло столкновение в воздухе пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военного вертолета Sikorsky H-60 Blackhawk. Инцидент случился около 21:00 по местному времени. На момент столкновения самолет выполнял рейс из Уичито, штат Канзас, и направлялся в аэропорт имени Рейгана.

    На борту самолета находились 64 человека, включая 60 пассажиров и четырех членов экипажа. По информации телеканала NBC, как минимум четверо из них были доставлены в больницы. Американские спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в районе реки Потомак.

    ТАСС также сообщает, что вертолет принадлежал Сухопутным войскам США. В момент столкновения на его борту находилось трое военнослужащих. Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование инцидента.

    Президент США Дональд Трамп был проинформирован о происшествии. Посольство России в США выясняет, не могли ли находиться граждане РФ среди пострадавших или участников инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Canadair CL-415, который участвовал в тушении пожара в Калифорнии, столкнулся с дроном и вынужден был совершить посадку. Южная Корея объявила о полной проверке всех Boeing 737-800 после крушения в аэропорту Муан с 179 жертвами. Черные ящики самолета Jeju Air, разбившегося в Южной Корее, прекратили запись за четыре минуты до крушения, что усложняет расследование.

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    28 января 2025, 12:26 • Новости дня
    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег

    Политолог Скачко: Зеленский перед аудитом США перекладывает на Умерова вину за распилы и коррупцию

    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Снижение внимания к Киеву со стороны Белого дома и будущий аудит финансовых поступлений от США вынуждают Владимира Зеленского зачищать политическое поле и «назначать» виновных в распилах и коррупции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова.

    «Аресты, обвинения и уголовные дела в адрес высокопоставленных чиновников активизировались на Украине на фоне ожиданий сокращения поступлений средств из США. Потенциальные конкуренты банально зачищают друг друга», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Кроме того, на Украине грядет внешний аудит освоения денег. Зеленскому обязательно надо предъявить Вашингтону виноватых, одним из которых он и «назначил» Умерова. На Банковой предчувствуют, что глава Белого дома Дональд Трамп не будет потакать внутриукраинским распилам», – заметил он.

    «Перетряска ждет и Пентагон, некоторые высокопоставленные сотрудники которого вполне могли участвовать в воровстве. Создается ситуация, когда каждый сам за себя, и Зеленский уже не выбирает методы борьбы», – спрогнозировал собеседник.

    «При администрации Трампа востребованность Украины как прокси-силы против России, скорее всего, снизится. Зеленского уже не будут пестовать в Вашингтоне. Поэтому он зачищает потенциальных политических конкурентов на внутренней арене. А известно, что Умеров – это ставленник той части американского истеблишмента, которая сегодня настроена не в пользу Зеленского», – подчеркнул эксперт.

    Ранее на Украине завели уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский «Центр противодействия коррупции». Проверяется законность увольнения Умеровым членов наблюдательного совета – Тараса Чмута и Юрия Джигира, и отказ продлевать контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

    Минобороны назначило Безрукову на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года, а теперь ее саму подозревают в закупках вооружения для ВСУ по завышенным ценам. Кроме того, до 14 марта арестован экс-замглавы Минобороны Александр Лиев, обвиняемый в поставках бракованных пулеметов ДШК.

    Депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала Умерова уйти в отставку и указала, что департамент военно-технической политики не обеспечил выполнение более половины договоров по поставкам оружия.

    Это происходит на фоне сообщений о приостановке американской помощи другим странам, в результате чего может быть заморожено и финансирование, выделяемое Украине на закупки вооружений, пишет The Wall Street Journal.

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    29 января 2025, 10:59 • Новости дня
    США и ЕС договорились оказывать давление на Россию

    Bloomberg: США и ЕС договорились усилить давление на Россию для мира на Украине

    США и ЕС договорились оказывать давление на Россию
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине, сообщает Bloomberg.

    США и Европейский союз решили продолжать оказывать максимальное давление на Россию. Агентство сообщило, что Рубио и Каллас договорились, что США и ЕС продолжат «давить» на Россию. Они считают, что такие действия помогут достичь более «справедливого и устойчивого мира» на Украине, передает RT.

    Помимо вопросов, связанных с Россией, стороны обсудили возможности укрепления сотрудничества между ЕС и США. В центре внимания оказались общие приоритеты во внешней политике и вызовы, исходящие от Китая. Источник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что стороны были единодушны в оценке необходимости координации действий для достижения мира.

    На фоне усиливающихся геополитических вызовов Каллас и Рубио подчеркнули важность альянса ЕС и США, что может стать ключом к эффективному противодействию глобальным угрозам и способствовать решению текущих международных проблем.

    Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России в целях сохранения своих позиций и давления.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.

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    28 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист Дудаков: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Команда Дональда Трампа вряд ли представит факты, которые доказывали бы попытку администрации Джо Байдена устранить президента России. Обвинения в адрес демократов, скорее, являются элементом политического противостояния внутри США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, о попытке бывшей администрации США убить Владимира Путина сообщил Такер Карлсон.

    «Заявление Такера Карлсона о попытке администрации Джо Байдена убить Владимира Путина – это элемент внутриполитической борьбы в США, где одна сторона поливает грязью другую и получает взаимные обвинения», – считает американист Малек Дудаков. Он напомнил, что журналист – неофициальный близкий союзник Дональда Трампа. Поэтому обвинение в адрес демократов укладывается в общую риторику нынешнего главы Белого дома.

    «Ее суть заключается в том, что Байден подвел мир к черте третьей мировой войны и ядерного столкновения с Россией. Трамп же пытается оттащить мир от этого обрыва», – уточнил собеседник. Однако, как заметил политолог, нынешней администрации пока не удалось выполнить обещание и быстро разрешить кризисы. На этом фоне республиканцы начинают оправдываться.

    «Отсюда и обвинения в адрес администрации Байдена в мировой нестабильности, подготовке чудовищных провокаций, таких как попытка убийства президента России. Причем, я думаю, реальных фактов и доказательств последнего мы не увидим. Но, вероятно, команда Трампа продолжит настаивать: выбраться из этой ямы будет сложно, и для разрешения всех проблем потребуется более длительный период времени», – заключил Дудаков.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

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    28 января 2025, 23:07 • Новости дня
    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов

    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов

    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов
    @ Kay Nietfeld/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Власти США отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, которые ранее находились в Израиле, сообщило Axion со ссылкой на собственные источники.

    По информации издания, на этой неделе США отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot. Эти ракеты ранее хранились в Израиле и были выведены из эксплуатации израильскими ВВС в 2024 году как устаревшие, передает РИА «Новости».

    Ракеты доставили в Польшу, откуда их планируется передать Украине. Источники портала Axios уточняют, что это стало крупнейшей поставкой вооружений из Израиля Киеву с начала конфликта в 2022 году.

    Как отметили обозреватели портала, Украина не раз просила Израиль передать ей устаревшие ракеты Patriot. Однако правительство Нетаньяху медлило с принятием решения из-за опасений относительно возможной реакции России. Лишь в сентябре премьер дал согласие на передачу. Израиль также проинформировал Москву о том, что эти действия касаются возвращения американского вооружения, а не прямых поставок Украине.

    Ранее МИД Израиля официально заявил, что Тель-Авив остается верен своей политике отказа от поставок оружия Киеву.

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    31 января 2025, 09:19 • Новости дня
    МИД: Пауза с агреманом посла России в США приближается к тревожной зоне

    Рябков заявил об отсутствии подвижек с агреманом новому послу России в США

    МИД: Пауза с агреманом посла России в США приближается к тревожной зоне
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил о затягивании процесса получения агремана от США для нового российского посла, подчеркнув, что ситуация приближается к тревожной зоне.

    Рябков выразил обеспокоенность по поводу затягивания процесса получения агремана для нового российского посла в США, передает ТАСС.

    «С агреманом сдвигов нет. Мы находимся в режиме ожидания. Время идет», – отметил Рябков.

    По его словам, отсутствие подвижек в этом вопросе вызывает беспокойство. Российская сторона ожидает от Вашингтона положительного сигнала о согласовании кандидатуры нового посла, чтобы избежать более серьезных дипломатических осложнений.

    Затягивание процесса агремана может неблагоприятно сказаться на двусторонних отношениях, однако российская сторона надеется, что ситуация разрешится в ближайшее время, без перехода в «тревожную зону».

    Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Россия пока не получила агреман на назначение нового посла в США. В октябре президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США, Антонов занимал этот пост с августа 2017 года.

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    30 января 2025, 03:50 • Новости дня
    Маск отказался от Нобелевской премии и других наград

    Илон Маск заявил об отсутствии интереса к Нобелевской премии мира и другим наградам

    Маск отказался от Нобелевской премии и других наград
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск, глава американского ведомства DOGE, заявил, что не интересуется получением Нобелевской премии мира, несмотря на его номинацию за поддержку свободы слова.

    По информации ТАСС, Илон Маск, возглавляющий новое американское ведомство DOGE, сказал, что ему не нужны никакие премии, включая Нобелевскую премию мира. Это заявление он сделал в социальной сети X, ответив на новость о своей номинации. Маск написал: «Я не хочу никаких премий».

    Ранее депутат Европарламента Бранко Гримс выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира. Он отметил, что Маск заслуживает награды за поддержку «основополагающего права человека на свободу слова». Это выдвижение стало возможным благодаря активности Маска в продвижении свободных коммуникаций и выражения мнений в интернете, что, по мнению Гримса, соответствует духу премии.

    Нобелевская премия мира вручается за значительные усилия в укреплении мира и свободы, и номинация Маска вызвала широкий резонанс в политических и общественных кругах. Однако сам Маск, как видно из его заявления, не стремится к наградам, предпочитая сосредоточиться на своих проектах и предпринимательской деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента Бранко Гримс выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира 2025 года за его вклад в защиту свободы слова, а ранее глава комитета Верховной рады Украины Александр Мережко выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его вклад в мирные процессы на Ближнем Востоке и на Украине. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Дональда Трампа в случае его выдвижения на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем.

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    28 января 2025, 11:38 • Новости дня
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о планах покушения на Путина в администрации Байдена
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о планах покушения на Путина в администрации Байдена
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Существует немало исторических примеров того, как американский политический класс при необходимости готов расправиться с оппонентом. Этот опыт, а также заявления Вашингтона последних лет свидетельствуют о том, что обвинения Такера Карлсона могут быть небезосновательными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Климов. Ранее американский журналист Карлсон заявил о попытках администрации экс-президента США Байдена убить Владимира Путина.

    «Если заявление Такера Карлсона о попытках администрации Джо Байдена устранить президента России подтвердится фактами, меня это сильно не удивит», – сказал сенатор Андрей Климов. Как отметил собеседник, бывшие руководители США проявляли «фанатичную нескрываемую злобу» по отношению к российскому лидеру, стране и народу. «Это дает повод предполагать, что в своей ненависти и коварстве они могли дойти и до вынашивания подобных планов», – считает парламентарий.

    Кроме того, существует немало исторических примеров того, как «американский политический класс при необходимости готов расправиться с любым», добавил Климов. «Вспомним президента Джона Кеннеди. Политик хотел проводить более умеренный курс, выступал за сближение Вашингтона с Москвой. В результате его убили», – напомнил спикер.

    Что касается внешнеполитических операций, то спецслужбы США организовывали более сотни покушений на Фиделя Кастро. «Смерть президента Чили Сальвадора Альенде стала результатом спланированного ЦРУ заговора в отношении законных властей страны, – считает сенатор. – Таким образом, и исторический опыт, и заявления администрации Байдена последних лет свидетельствуют о том, что гипотеза Карлсона может иметь основания».

    «По мере того как новыми руководителями Белого дома будут открываться документы и сведения о политике предшественников, появится немало пищи для серьезного анализа, а может быть, и для соответствующих обвинительных заключений. К слову, Байден предусмотрительно фактически выписал индульгенцию своим ближайшим родственникам. Дыма без огня в данном случае точно не бывает», – заключил Климов.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

    Коментарии (0)
    29 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам, несмотря на объявленную президентом США Дональдом Трампом приостановку помощи на три месяца, заявил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

    По его словам, Украина продолжает получать военную помощь от США по ранее утвержденным пакетам, передает РИА «Новости».

    Коваленко заверил, что распространенная в медиа информация об остановке военной помощи не соответствует действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине почти 90% СМИ зависели от западных грантов, что вызывало опасения по поводу возможной монополизации медиапространства на фоне заморозки американской помощи на три месяца, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк.

    Ранее США приостановили выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство USAID приостановило выполнение всех проектов на Украине по указанию правительства.

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    29 января 2025, 23:56 • Новости дня
    В ряде штатов США возник дефицит яиц

    В США выросли цены на яйца из-за птичьего гриппа и транспортных проблем

    Tекст: Денис Тельманов

    Цены на яйца в США продолжают расти из-за вспышек птичьего гриппа, уничтожающего птицеводческие фермы. Ожидается, что в 2025 году яйца подорожают еще на 20% по прогнозам USDA.

    Как передает CBS News, покупатели в Массачусетсе и Лас-Вегасе сталкиваются с ограничениями на покупку яиц и пустыми полками в магазинах. Помимо этого, цены на яйца достигли рекордных значений из-за вспышек птичьего гриппа, который продолжает уничтожать птицеводческие фермы по всей стране.

    Владелец ресторана Montague Diner в Нью-Йорке Кип Грин рассказал, что яйца составляют до половины меню заведения. Несмотря на сложности, связанные с ростом цен, ресторан старается не повышать цены для своих клиентов, находя способы оптимизации расходов.

    Согласно федеральным данным, средняя стоимость дюжины яиц в декабре 2024 года составила 4,15 доллара, что на 60% больше, чем годом ранее. По прогнозам USDA, в 2025 году цены на яйца могут увеличиться еще на 20%.

    Причиной роста цен и дефицита яиц стал птичий грипп H5N1, который уничтожает миллионы кур. Только в декабре прошлого года погибло более 13 млн птиц. На фоне эпидемии еще более ощутимую нехватку яиц вызывает дефицит водителей грузовиков, что увеличивает расходы на доставку яиц в магазины.

    Эксперт Рикки Волп из Калифорнийского политехнического университета отметил, что вспышки птичьего гриппа продолжаются в США уже около полутора лет.

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    28 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: План покушения на Путина мог появиться у «ястребов» Байдена

    Дробницкий: В администрации Байдена каждая группировка делала то, что хотела

    Эксперт: План покушения на Путина мог появиться у «ястребов» Байдена
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Джо Байдена продемонстрировала полный распад госуправления. В такой ситуации в Белом доме могли на самом деле вынашивать идею убийства президента России. Впрочем, Такер Карлсон, выступивший с обвинением в адрес демократов, мог таким образом предостеречь американцев от возможного возвращения либеральных элит из окружения Байдена, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «США организовывали покушения на многих своих оппонентов», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. Однако, как уточнил собеседник, в случае с Россией речь идет о великой ядерной державе, и убийство российского лидера стало бы casus belli.

    «Грозило ли посягательство на жизнь, скажем, Фиделя Кастро Вашингтону войной с Кубой? Белым домом проводилась негласная черта между манипулированием политической ситуацией внутри стран, которые не могут бросить вызов Штатам, и ведением такой же политики в отношении серьезных акторов», – пояснил собеседник.

    «Планы по убийству президента России – это очевидная игра на ядерную войну. США этого всегда остерегались», – считает эксперт. Впрочем, по его словам, бывшая администрация Байдена продемонстрировала полный распад госуправления, когда «каждая группировка делала то, что она хотела». На этом фоне Дробницкий допускает, что идея покушения могла так или иначе появиться у американских чиновников.

    «В любой другой администрации до Байдена такое сложно представить. Но при 46-м президенте правила внутренней игры, которые существовали десятилетиями, могли расшататься», – отметил спикер. Политолог также напомнил слова Карлсона о том, что для бывшего руководства Белого дома «хаос стал защитным экраном».

    В этой связи собеседник обратил внимание на фигуру Энтони Блинкена. «Он – главный «ястреб» в администрации Байдена. Сам экс-госсекретарь и его окружение стремились к максимальному обострению украинского кризиса с ползучим вхождением Соединенных Штатов в конфликт. На замечания, что эскалация может привести к серьезным последствиям, тот отвечал, что опасностей не видит», – напомнил Дробницкий.

    В то же время заявление американского журналиста могло быть сделано «для красного словца». «Карлсон не привел каких-либо доказательств и подробностей. Возможно, он исходил из соображений «лучше поддать больше жару» и обвинить разжигателей войны, нежели основывался на фактическом материале», – считает эксперт.

    По мнению собеседника, Карлсон также хотел предостеречь американцев, что «возможное возвращение этих либеральных интернационалистов из администрации Байдена во власть, по сути, будет означать катастрофу и может привести к третьей мировой войне». «В этом смысле журналист выступает за максимально жесткие репрессии против либеральных элит и всей либеральной бюрократии США. Стоит ожидать, что он будет продолжать в это «играть», – прогнозирует аналитик.

    «Однако если информация о попытке покушения на президента России подтвердится, то это бросит серьезную тень на все дальнейшее взаимодействие с Вашингтоном. Да, к власти пришла новая администрация, и риторика Трампа в отношении предшественника достаточно горячая. Но сменяемость власти в Америке становится очень опасной вещью, потому что если вернутся демократы, то все «табуном» побегут в обратную сторону. Это делает США крайне опасной державой», – заключил Дробницкий.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел. «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне, например, на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    Комментируя это заявление американского журналиста, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отечественные спецслужбы делают все необходимое для безопасности главы государства.

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    30 января 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп сообщил о контактах с Москвой по передаче останков погибших в авиакатастрофе россиян
    Трамп сообщил о контактах с Москвой по передаче останков погибших в авиакатастрофе россиян
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США уже установили контакт с Россией в вопросе передачи останков россиян, погибших в авиакатастрофе, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что американская сторона уже вступила в контакт с Россией по вопросу передачи останков россиян, погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, передает ТАСС. Он подтвердил это в ответ на вопрос корреспондента, сказав: «Мы уже связались [по этому вопросу] с Россией».

    Американский лидер подчеркнул готовность США оказать помощь в процессе передачи останков на родину.

    Ранее Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России.

    Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Спасатели обнаружили тела 28 погибших в результате этого столкновения, власти округа Колумбия заявили о вероятном отсутствии выживших.

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    29 января 2025, 06:26 • Новости дня
    В Госдуме призвали расследовать заявления Карлсона о покушении на Путина

    Володин призвал расследовать заявления Карлсона о покушении на Путина

    В Госдуме призвали расследовать заявления Карлсона о покушении на Путина
    @ Alexander Kazakov/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать заявления американского журналиста Такера Карлсона о попытках администрации Байдена организовать покушение на президента Владимира Путина.

    Как отметил Володин в своем Telegram, заявления американского журналиста Такера Карлсона о попытках администрации бывшего президента США Джо Байдена организовать убийство Владимира Путина должны быть восприняты всерьез и тщательно расследованы.

    Спикер Госдумы подчеркнул, что эти обвинения следует рассматривать как серьезнейшую угрозу глобальной безопасности. «Подготовка покушения на Путина и само обсуждение этого – преступление. Это прямой путь к началу ядерной войны», – написал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина. После этого в Совфеде оценили это заявление. По словам сенатора Андрея Климова, бывшие руководители США проявляли «фанатичную нескрываемую злобу» по отношению к российскому лидеру, стране и народу. «Это дает повод предполагать, что в своей ненависти и коварстве они могли дойти и до вынашивания подобных планов», – отметил он.


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