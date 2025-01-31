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Черные ящики разбившегося в Вашингтоне самолета отправили на анализ
Самописцы упавшего в Вашингтоне самолета направили на расшифровку в NTSB
Бортовые самописцы самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, переданы в NTSB для расшифровки на экспертизу.
Телекомпания ABC сообщила о том, что черные ящики самолета, который потерпел крушение в Вашингтоне, были найдены и направлены на экспертизу. Эти устройства, известные как бортовые самописцы, будут изучены специалистами Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).
Самописцы играют важную роль в расследовании авиакатастроф, поскольку содержат критически важную информацию о полете, включая данные о параметрах самолета и записи разговоров пилотов. Такие данные помогают выяснить причины крушения и предотвратить подобные инциденты в будущем.
Крушение произошло в среду и привлекло внимание множества экспертов и следователей. Найденные черные ящики могут стать ключом к разгадке причин трагедии, которой сейчас активно занимаются компетентные органы и специалисты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о контактах с президентом России Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне, среди жертв которой были россияне.
В аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне смена диспетчеров была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов, сообщило издание The New York Times.