Черные ящики разбившегося в Вашингтоне самолета отправили на анализ

Самописцы упавшего в Вашингтоне самолета направили на расшифровку в NTSB

Tекст: Денис Тельманов

Телекомпания ABC сообщила о том, что черные ящики самолета, который потерпел крушение в Вашингтоне, были найдены и направлены на экспертизу. Эти устройства, известные как бортовые самописцы, будут изучены специалистами Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).



Самописцы играют важную роль в расследовании авиакатастроф, поскольку содержат критически важную информацию о полете, включая данные о параметрах самолета и записи разговоров пилотов. Такие данные помогают выяснить причины крушения и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Крушение произошло в среду и привлекло внимание множества экспертов и следователей. Найденные черные ящики могут стать ключом к разгадке причин трагедии, которой сейчас активно занимаются компетентные органы и специалисты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о контактах с президентом России Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне, среди жертв которой были россияне.

В аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне смена диспетчеров была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов, сообщило издание The New York Times.

