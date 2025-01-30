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NYT: Диспетчеры в аэропорту Вашингтона работали неполным составом
NYT сообщила о нехватке диспетчеров в аэропорту имени Рейгана на момент авиакатастрофы
В аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне смена диспетчеров была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов, сообщило издание The New York Times.
Издание со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA) пишет, что один из диспетчеров вел сразу несколько задач, управляя координацией движения вертолетов и посадкой самолетов, передает РИА «Новости».
Нехватка диспетчерского персонала усложняла координацию, поскольку пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты. Это значит, что они не всегда могут слышать друг друга, что создает дополнительные риски. Газета пишет, что проблема с дефицитом диспетчеров наблюдается по всей США.
По данным издания, в сентябре 2023 года в аэропорту имени Рейгана работало 19 сертифицированных специалистов, тогда как норматив составляет 30 человек. Из-за нехватки кадров многие диспетчеры вынуждены работать до шести дней в неделю, проводя на смене по десять часов.
Федеральное управление гражданской авиации пока не дало официальных комментариев по поводу ситуации.
Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека.
Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу над Вашингтоном спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом. Эксперты заявили, что пилоты пассажирского самолета могли не заметить приближающийся военный вертолет.
Ранее были опубликованы переговоры диспетчеров перед авиакатастрофой, в которых операторы пытались предотвратить столкновение.
Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном.