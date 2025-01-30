NYT: Диспетчеры в аэропорту Вашингтона работали неполным составом

NYT сообщила о нехватке диспетчеров в аэропорту имени Рейгана на момент авиакатастрофы

Tекст: Вера Басилая

Издание со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA) пишет, что один из диспетчеров вел сразу несколько задач, управляя координацией движения вертолетов и посадкой самолетов, передает РИА «Новости».

Нехватка диспетчерского персонала усложняла координацию, поскольку пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты. Это значит, что они не всегда могут слышать друг друга, что создает дополнительные риски. Газета пишет, что проблема с дефицитом диспетчеров наблюдается по всей США.

По данным издания, в сентябре 2023 года в аэропорту имени Рейгана работало 19 сертифицированных специалистов, тогда как норматив составляет 30 человек. Из-за нехватки кадров многие диспетчеры вынуждены работать до шести дней в неделю, проводя на смене по десять часов.

Федеральное управление гражданской авиации пока не дало официальных комментариев по поводу ситуации.

Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека.

Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу над Вашингтоном спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом. Эксперты заявили, что пилоты пассажирского самолета могли не заметить приближающийся военный вертолет.

Ранее были опубликованы переговоры диспетчеров перед авиакатастрофой, в которых операторы пытались предотвратить столкновение.

Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном.