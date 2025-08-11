Рябков заявил о солидном арсенале ракет средней и меньшей дальности у России

Tекст: Антон Антонов

Рябков подчеркнул, что мораторий касался только развертывания, но не научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

«То есть это время использовалось для того, чтобы создавать соответствующие системы и иметь достаточно солидный арсенал в этой области, он у нас, я так понимаю, наличествует», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия отказалась от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. В МИД России заявили, что причиной стало нежелание других стран соблюдать аналогичные ограничения. В министерстве также отметили, что другие государства постепенно наращивают арсенал подобных вооружений.