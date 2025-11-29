Орбан заявил о получении от Путина гарантии поставок нефти и газа в Венгрию

Tекст: Вера Басилая

Орбан считает, что получил от Путина гарантии продолжения поставок нефти и газа, передает ТАСС.

По его словам, эта договоренность обеспечивает энергетическую безопасность страны и позволит сохранить одни из самых низких в Евросоюзе тарифов на коммунальные услуги для населения. О результате переговоров Орбан рассказал на собрании партии «ФИДЕС» в городе Ньиредьхаза.

Политик напомнил, что ранее добился исключения Венгрии из американских санкций в отношении потребления российских энергоносителей. Теперь, по словам премьер-министра, удалось согласовать долгосрочные поставки с Москвой.

«Нам удалось договориться об этом, так что мы сможем поддерживать самые низкие в Европе расценки на коммунальные услуги», – заявил Орбан.

Он добавил, что венгерская и российская стороны строго соблюдают все контракты на энергоресурсы, действующие с 2009 года. Орбан отметил, что «самое важное, что я могу сказать о российском президенте, это то, что это работает». Венгрия по-прежнему импортирует основную часть нефти по трубопроводу «Дружба», а газа – по «Турецкому потоку».

В 2023 году, как сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, поставки из России составили 8,5 млн тонн нефти и более 7 млрд кубометров газа.

Ранее Виктор Орбан после переговоров с Владимиром Путиным в Москве заявил о перспективах заключения крупных сделок в условиях продажи российских активов.

Орбан прибыл к Путину для обсуждения вопроса спасения сербской компании NIS от санкций США. Он назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия продолжит поставки газа и нефти в Венгрию через нефтепровод «Дружба» и газопровод «Турецкий поток».