  • Новость часаВесь экипаж горящего в Черном море танкера Kairos эвакуировали
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Когда Байконуру вернут пилотируемые полеты
    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России
    Украинские власти приступили к созданию сети военных лицеев
    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну
    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана
    Путин позвонил пострадавшему в результате взрыва СВУ в Красногорске мальчику
    Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве
    ЦБ объявил о расширении тарифного коридора по ОСАГО
    Human Rights Watch признали нежелательной организацией в России
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    13 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    23 комментария
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    6 комментариев
    28 ноября 2025, 21:40 • Новости дня

    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана

    Сийярто: Путин и Орбан договорились сохранить поставки газа и нефти в Венгрию

    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия продолжит обеспечивать Венгрию необходимыми объемами газа и нефти по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», сохраняя стабильность поставок, сообщил по итогам встречи в Кремле лидеров двух стран глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Россия и Венгрия договорились продолжить поставки газа и нефти в прежних объемах, передает Interfax. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров премьера Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что энергетическая безопасность Венгрии гарантирована.

    «Президент Путин подтвердил, что Россия поставит оговоренные объемы газа и нефти вовремя, по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», – написал Сийярто в соцсети Х.

    Также по итогам встречи стороны договорились значительно ускорить строительство АЭС «Пакш». Министр отметил, что все технические приготовления идут по графику, а работы на объекте начнутся 5 февраля, что он назвал важным шагом к долгосрочному, стабильному и доступному энергоснабжению Венгрии.

    В вопросе урегулирования ситуации на Украине Сийярто заявил, что Венгрия остается сторонником мира. Он отметил, что, по словам Владимира Путина, в случае проведения мирного саммита он может пройти в Будапеште.

    Сийярто также подчеркнул суверенитет Венгрии и самостоятельность ее внешней политики. Он добавил, что сотрудничество с Россией строится на взаимном уважении и учете реальных потребностей в энергетической сфере, а прошедшая встреча еще больше укрепила эти связи.

    Напомним, встреча Путина и Орбана в Кремле продлилась почти четыре часа. Виктор Орбан заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией и выразил надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    28 ноября 2025, 01:31 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При повторении ситуации в Купянске на других направлениях СВО украинским военным придется пойти на сворачивание фронта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию и саммита ОДКБ.

    «Здесь и кроются различия между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Напомним, ранее Путин предупредил Киев о том, что при отказе от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении и заявил, что Купянск полностью находится в руках военных России.

    Комментарии (2)
    28 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом, прошедшей в Берлине, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции Мерц напомнил, что Орбан ранее уже предпринимал подобные визиты. «Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву», – отметил Мерц, добавив, что предыдущая поездка венгерского премьера состоялась в период председательства Венгрии в Европейском совете.

    Канцлер подчеркнул, что Орбан «отправляется в Москву на переговоры, не имея мандата Европы и одобрения со стороны других лидеров Евросоюза». По словам Мерца, Орбан «придерживается собственных взглядов на прекращение конфликта, однако эти представления пока не воплотились в жизнь».

    Мерц также отметил, что если у кого-то есть предложения лучше, чем у остальных, это следует приветствовать, но выразил сомнение в успехе новой попытки Орбана в сравнении с прошлой.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Венгерский премьер заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией. Он также высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Комментарии (11)
    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Комментарии (8)
    28 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»

    Идущий в Новороссийск танкер загорелся у берегов Турции «из-за внешнего воздействия»

    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Танкер Kairos, шедший под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся у побережья Турции после внешнего воздействия, сейчас эвакуируют 25 членов экипажа, сообщает Главное управление мореходства Турции..

    Информация о пожаре на шедшем в Новороссийск танкере Kairos под флагом Гамбии поступила от Главного управления мореходства Турции, передает ТАСС. По данным ведомства, инцидент произошел в 28 морских милях от побережья провинции Коджаэли. Судно следовало в российский порт. Танкер шел без груза. Причиной пожара на борту стало внешнее воздействие.

    Турецкое мореходство подчеркнуло, что на момент происшествия состояние всех 25 членов экипажа оставалось удовлетворительным. Для эвакуации моряков направили спасателей, процесс идет под контролем властей. Администрация губернатора провинции Коджаэли также подтвердила информацию о возгорании на танкере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на танкере Swanlake в Мраморном море у берегов Стамбула произошла гибель российского моряка в результате отравления паром топлива.

    До этого на нефтеналивном танкере в порту Туапсе на Черном море возник пожар из-за падения обломков БПЛА.

    А пожар на нефтяном танкере MT Federal II в Индонезии привел к гибели десяти человек.

    Комментарии (10)
    28 ноября 2025, 09:37 • Новости дня
    Орбан отправился в Москву на переговоры с Путиным

    Орбан отправился в Москву на переговоры с Путиным о газе и Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан вылетел в Москву, чтобы обсудить с российским лидером поставки энергоносителей и урегулирование ситуации на Украине.

    В беседе с журналистами перед вылетом Орбан анонсировал переговоры с Путиным, которые намечены на первую половину дня, передает ТАСС.

    «Сегодня мы будем разговаривать с президентом России», – заявил премьер Венгрии.

    Орбан подчеркнул, что его главная цель – обеспечить Венгрии стабильные поставки энергоресурсов. Он отметил, что в республике сохраняются самые низкие в Европе цены на топливо и сырье благодаря доступу к российской нефти и газу по ценам ниже международных.

    Премьер добавил, что намерен добиться гарантий энергоснабжения страны зимой и в течение следующего года по доступной цене. Особое значение Орбан придал снятию действия американских санкций, которые ранее мешали поставкам по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток».

    Комментируя возможность обсуждения украинского кризиса, Орбан сказал, что этот вопрос неизбежно окажется в повестке переговоров. Правительство Венгрии последовательно выступает за прекращение боевых действий и призывает стороны к мирному соглашению.

    По данным венгерских СМИ, Орбан и Путин встречались трижды после 2022 года, а всего провели переговоры четырнадцать раз. Последняя их встреча прошла в Москве 5 июля 2024 года в рамках миротворческой миссии, когда венгерский премьер также посетил Украину, Китай и США.

    Виктор Орбан ранее заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным в Москве в пятницу.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что информация о встрече будет предоставлена Кремлем при наличии контактов.

    Песков также сообщал, что последняя беседа между Путиным и Орбаном состоялась 17 октября.

    Власти Венгрии заняли девятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин подписал закон о новых налоговых льготах для граждан

    Президент одобрил налоговые послабления многодетным, участникам СВО и ветеранам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписан закон, согласно которому, для семей с детьми, участников спецоперации на Украине и ряда других категорий граждан вводятся новые налоговые льготы, включая освобождение от транспортного и земельного налогов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот отдельным категориям граждан, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов и вносит обширные поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку семей с детьми, участников спецоперации на Украине и других категорий граждан.

    Среди ключевых нововведений – освобождение участников СВО и членов их семей от транспортного и земельного налогов, по аналогии с имуществом физических лиц. Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры Ордена Славы и ветераны боевых действий также освобождены от транспортного налога на одно выбранное транспортное средство.

    Многодетные семьи получат дополнительные налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество. При расчете стандартного вычета на детей теперь будут учитываться доходы, исчисленные с начала года только по основной налоговой базе, что уточняет порядок получения льготы.

    Единовременные компенсационные выплаты участникам программы «Земский тренер» теперь не облагаются НДФЛ. Кроме того, расширены меры поддержки для тех, кто тратит средства на занятия физкультурой и спортом, – вычет можно оформить и на оплату занятий родителей-пенсионеров.

    Физические лица освобождаются от имущественных и земельных налогов по объектам на территориях с введенными режимами чрезвычайной ситуации или контртеррористической операции, если власти приняли решение о временном отселении жителей. При продаже жилья с целью улучшения жилищных условий льготой по НДФЛ смогут воспользоваться семьи с несовершеннолетними, недееспособными детьми или теми, у кого ребенок родился после сделки, но до конца апреля следующего года.

    Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом.

    До этого глава государства подписал закон об отмене НДС на вклады в металлах.

    24 ноября ФНС начала рассылать напоминания об уплате имущественных налогов.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 13:50 • Новости дня
    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»

    Эксперт Юшков: Орбан прилетел к Путину обсуждать спасение сербской NIS из-под санкций США

    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Покупка венгерской компанией MOL российской доли в сербской нефтекомпании NIS будет иметь ряд положительных последствий. Так, сделка поспособствует снятию санкций с NIS, а проект строительства прямого нефтепровода между Венгрией и Сербией получит импульс. Однако есть и нюансы, которые способны стать темой переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Сделка по покупке компанией MOL российской доли в сербской нефтекомпании NIS возможна, но требует уточнения целого ряда деталей. Вероятно, в том числе с этой целью Виктор Орбан едет в Москву», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Он напомнил, что благодаря усилиям политика, MOL, которой принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии, может продолжать покупать нефть у «Лукойла». «То есть венгерский премьер показал, что у него есть возможности лоббировать принятия американцами соглашения. Возможно, сейчас он хочет предложить свои услуги в вопросе продажи NIS», – уточнил собеседник.

    В активе компании – современный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). «Газпром нефть», которой принадлежит 44,9% акций NIS, вложила 3 млрд долларов в модернизацию НПЗ, сделав из него один из наиболее технологически развитых в Европе с глубиной переработки больше 99%. Российская сторона хочет получить за него рыночную цену. Александр Вучич ранее озвучивал 700-800 млн долларов, что ниже рынка. Штаты же пытаются заставить «Газпром нефть» продать долю американским структурам.

    В покупке активов заинтересованы и венгры, которым по силам добиться одобрения возможной сделки регулятором США. «Российская нефть идет по нефтепроводу «Дружба» по следующему маршруту: в Венгрию, потом в Хорватию, где почти у побережья разворачивается и поступает по трубе в Сербию. Будапешт и Белград ранее активно обсуждали строительство прямого нефтепровода. Я думаю, если MOL купит NIS, то проект строительства получит новый импульс», – считает Юшков.

    Кроме того, такая сделка будет способствовать снятию санкций с NIS, добавил эксперт, напомнив, что основное требование Вашингтона – отсутствие российских акционеров. «Впрочем, у этой операции есть ряд вопросов, которые, повторю, могут стать темой переговоров Путина и Орбана. Один из них – что является предметом обсуждения: только ли доля Газпрома в 11,3% или весь пакет в 56,15%? Если у «Газпром нефти» останется пакет ниже контрольного, сможет ли Венгрия пролоббировать снятие санкций с NIS?» – отметил аналитик.

    Он допустил, что у Орбана есть предварительное обещание Трампа по судьбе сербской компании после становления MOL ее акционером. «Еще один вопрос – условия возможной продажи российской доли. Венгерская компания едва ли сможет заплатить рыночную цену. Вероятно, будет определенная скидка. Премьер Венгрии, наверное, хочет обсудить, на каких условиях российская сторона готова продать эти активы, предполагается ли обратный выкуп акций и прочее», – рассуждает экономист.

    «Я думаю, в ходе переговоров политики также коснутся вопроса строительства АЭС «Пакш-2». Орбан ранее договорился, чтобы США разрешили операции по проекту с участием ряда российских банков. Но при этом он пообещал, что Венгрия будет покупать американское ядерное топливо у Westinghouse. Готова ли Россия строить атомную электростанцию при таких условиях? Путину и Орбану предстоит прояснить все эти нюансы», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS. Глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш заявил, что рассматривается возможность «обычной рыночной сделки». Обсуждения находятся на ранней стадии, окончательное решение не принято, уточнил он.

    Сообщение появилось накануне визита Виктора Орбана в Москву. По информации СМИ, возможное приобретение венгерской MOL доли в сербской NIS станет одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии.

    Отметим, Будапешт ранее выражал готовность содействовать Белграду в вопросах безопасности поставок топлива. MOL в два раза увеличила поставки нефти в Сербию в ноябре, сообщил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто. Он анонсировал, что в декабре объем поставок планируют поднять в два с половиной раза, передает Reuters.

    Примечательно, что США предоставили MOL исключение из санкционного режима: концерн сможет продолжать закупать нефть у «Лукойла» до 21 ноября 2026 года. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы OFAC. MOL может заключать сделки с «Лукойлом» и его трейдинговой компанией Litasco для покупки нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба».

    Напомним, NIS – основной производственный актив нефтеперерабатывающей отрасли Сербии. Контрольный пакет компании принадлежит российским структурам: «Газпром нефти» (44,85%) и «Газпрому» (11,3%). Белград владеет 29,87%. Главный актив NIS – это крупный НПЗ в городе Панчево. 26 ноября завод перешел в режим пониженной циркуляции на фоне нехватки нефти.

    Если США не дадут отсрочку от санкций, работа НПЗ будет полностью остановлена 29 ноября, сообщал президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что предложил правительству дать еще 50 дней для поиска покупателей NIS, а не проводить национализацию компании. «Если не будет заключен договор купли-продажи, у нас нет выбора. … Мы введем свою администрацию и предложим наивысшую возможную цену и заплатим ее российским друзьям», – приводит РИА «Новости» слова политика.

    Напомним, США ввели санкции против компании в начале текущего года. Применение карательных мер несколько раз откладывалось, но в ноябре санкции были приведены в действие. Для их снятия американская сторона потребовала полного выхода российских акционеров из NIS. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кому Газпром и «Газпром нефть» могли бы продать свою долю в сербской энергокомпании.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин и Орбан завершили переговоры в Кремле
    Путин и Орбан завершили переговоры в Кремле
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле завершена.

    Переговоры продлились почти четыре часа, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. В ходе встречи он заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией и высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Путин отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу, а также поблагодарил его за готовность принять саммит России и США в Будапеште.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2».

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 10:28 • Новости дня
    Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в сербской NIS

    Венгрия начала обсуждать приобретение российской доли в сербской NIS

    Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в сербской NIS
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерская компания MOL рассматривает вариант увеличения участия в сербской NIS и готова содействовать сделке, которая может изменить контроль над компанией, сообщил глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш.

    Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении российской доли в сербской нефтяной компании NIS, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш, отметив, что обсуждается возможность рыночной сделки с поддержкой венгерских властей.

    По его словам, «один из вариантов – это расширение роли MOL», и вывод NIS из-под российского контроля, по мнению Будапешта, находится в интересах самой компании.

    Ранее Венгрия выражала готовность содействовать Сербии в вопросах безопасности поставок топлива. Министр иностранных дел Петер Сиярто заявлял, что MOL увеличит экспорт нефти в Сербию в два с половиной раза.

    На прошлой неделе СМИ писали, что переговоры о приобретении российской доли в NIS также вела крупнейшая нефтяная компания ОАЭ ADNOC. В настоящий момент «Газпром нефти» принадлежит 44,9% акций NIS, еще 11,3% – у Газпрома, в то время как сама Сербия контролирует 29,87%. NIS остается единственным импортером нефти на сербском рынке.

    Президент Сербии Александр Вучич предложил США дать российским акционерам NIS 50-дневный срок для поиска покупателя контрольного пакета акций компании.

    Российские акционеры решили продать контрольный пакет акций крупнейшей энергетической компании Сербии NIS.

    Американские власти потребовали выхода российских акционеров из состава владельцев NIS.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин позвонил пострадавшему в результате взрыва СВУ в Красногорске мальчику
    Путин позвонил пострадавшему в результате взрыва СВУ в Красногорске мальчику
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин позвонил десятилетнему Глебу Бровару, который потерял пальцы при взрыве самодельного взрывного устройства в Красногорске.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. Песков отметил, что Путин позвонил Глебу в день его выписки из больницы.

    «Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьезные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой. Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», – сказал он.

    Напомним, вечером 11 ноября в Красногорске у ребенка в руках взорвалось замаскированное самодельное взрывное устройство. В результате происшествия ребенок лишился четырех пальцев. В пятницу мальчика выписали из больницы домой.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 13:17 • Новости дня
    Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным, обсуждение ключевых вопросов начнется в ближайшее время.

    По информации, опубликованной в Telegram-канале Кремля, венгерский премьер уже находится в Кремле и в ближайшее время начнется официальная встреча лидеров двух стран.

    В сообщении в Telegram говорится: «Виктор Орбан в Кремле. Совсем скоро начнутся российско-венгерские переговоры». Ожидается обсуждение ключевых вопросов двусторонней повестки, а также ряда международных тем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече между Владимиром Путиным и премьером Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

    Орбан заявил, что намерен обсудить с президентом России поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

    Песков отметил, что после встречи Путин и Орбан не планируют проводить пресс-подход.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 19:36 • Новости дня
    Сийярто: Путин заверил Орбана, что возможный саммит с США пройдет в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что президент России Владимир Путин заверил венгерскую сторону о проведении возможного мирного саммита по Украине в Будапеште.

    Сийярто в эфире телеканала M1 отметил, что эти заверения были даны в ходе переговоров между премьер-министром Виктором Орбаном и российским президентом в Кремле, передает ТАСС.

    «Президент России заверил нас, что если мирный саммит состоится, то он, несомненно, состоится в Будапеште», – сказал он.

    Министротметил, что Россия готова провести саммит при наличии необходимых условий для выхода на соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Речь идет о предварительных договоренностях между Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом о проведении новой встречи в столице Венгрии.

    Напомним, в пятницу встреча Путина и Орбана продлилась почти четыре часа.

    Комментарии (2)
    28 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    «Газпром» заявил о рекордном отборе газа в хранилищах Европы

    Рекордные темпы отбора газа снизили производительность европейских ПХГ в ноябре

    Tекст: Денис Тельманов

    В Европе существенно ускорился отбор газа из подземных хранилищ, что вызвало уменьшение их производительности и подняло опасения по энергообеспечению.

    Рекордные за ноябрь темпы отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) фиксируются в Европе, передает ТАСС. Сообщается, что по данным Gas Infrastructure Europe, 24, 25 и 26 ноября были установлены максимальные за всю историю наблюдений суточные показатели отбора газа для этих дат.

    В «Газпроме» уточнили, что начало рекордного забора газа было зафиксировано 19 ноября и продолжилось с незначительным падением только на выходных, когда традиционно снижается потребление энергии.

    По состоянию на 26 ноября, общий объем активного газа в европейских хранилищах составил 78,1 млрд куб. м, что на 10,6 млрд куб. м меньше, чем в тот же период прошлого года.

    Российский холдинг подчеркнул, что технологическое снижение запасов в ПХГ приводит к уменьшению их общей производительности, а впереди еще остаются наиболее холодные месяцы отопительного сезона. Это может создать дополнительные риски для энергетической безопасности европейских потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в компании «Газпром» предупредили о рисках для газоснабжения стран Евросоюза из-за низких запасов газа в подземных хранилищах.

    Запасы газа в европейских ПХГ снизились ниже 80%. В октябре отбор газа из хранилищ достиг пятилетнего максимума, а общий объем запасов оказался ниже прошлогоднего значения около 83%.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 08:32 • Новости дня
    Орбан анонсировал встречу с Путиным в Москве в пятницу

    Reuters: Орбан сообщил о планах встретиться с Путиным в пятницу в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным в Москве для обсуждения энергетических вопросов, а также кризиса на Украине, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, Орбан рассчитывает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве в пятницу, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что одной из основных целей этой встречи станет обеспечение поставок нефти и газа в Венгрию.

    В ходе визита в Москву Орбан также намерен обсудить с российским лидером меры по урегулированию конфликта на Украине. По словам премьер-министра, на переговорах предполагается затронуть вопросы, связанные с усилиями по достижению мирного урегулирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что Кремль сообщит о возможных контактах между президентом России Владимиром Путиным и Виктором Орбаном.

    Последний раз Владимир Путин и Виктор Орбан провели беседу 17 октября.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 09:48 • Новости дня
    Кремль подтвердил встречу Путина и Орбана в Москве

    Песков подтвердил встречу Путина и Орбана в Москве в пятницу

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече между Владимиром Путиным и премьером Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

    Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состоится в пятницу в Москве, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая встреча запланирована на сегодня.

    «Да, мы можем подтвердить», – заявил Песков.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.


    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 10:38 • Новости дня
    Кремль анонсировал двухдневный визит Путина в Индию

    Кремль: Путин посетит Индию по приглашению Моди 4-5 декабря

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди посетит Индию с государственным визитом 4 и 5 декабря, сообщили в Кремле.

    Путин по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди отправится с государственным визитом в Индию 4 и 5 декабря, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе визита российский лидер проведет переговоры с премьер-министром Моди. Также отдельная встреча состоится с президентом Индии Драупади Мурму.

    В Кремле подчеркивают, что поездка президента охватит ключевые сферы российско-индийского партнерства, включая политику, торгово-экономические отношения, научно-техническое и культурно-гуманитарное взаимодействие. В официальном сообщении указывается, что «визит имеет важное значение» для обеих стран и обсуждение охватит весь спектр двусторонней повестки.

    В центре внимания переговоров окажутся «актуальные международные и региональные темы», отметили в Кремле. Также будет рассмотрено развитие особого привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и Индия активно готовят визит Владимира Путина, который намечен на начало декабря.

    На саммите президенты Владимир Путин и Нарендра Моди планируют подписать ряд соглашений, включая документы о сотрудничестве в миграционной сфере.

    Комментарии (0)
    Главное
    Причиной пожара на шедшем в Новороссийск танкере могла стать мина
    Дмитриев об отставке «Али-бабы» Ермака: Осталось только 40 разбойников
    Медведев предрек крах власти Зеленского после отставки Ермака
    Генпрокурор попросил признать группу Pussy Riot экстремистской
    Юрист предложила способы защиты покупателей жилья от «схемы Долиной»
    Ведущая «Спокойной ночи, малыши» похвалила вклад Аллы Пугачевой в эстраду
    Объявлено о планах создания в России дорог без лимитов скорости

    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России

    Экономики стран Балтии и Финляндии испытывают серьезное напряжение из-за собственных европейских санкций. К ним больше не ездят туристы, бизнес не инвестирует, порты и автомобильные компании теряют грузы. Жить без российских туристов, инвесторов и бизнесменов оказалось не так-то просто. Поэтому они просят денег на возмещение потерь от антироссийских санкций. Подробности

    Перейти в раздел

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России

    Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, доказавшей свою надежность в боевых условиях. По его словам, Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности коллективных сил организации. Как говорят эксперты, Россия сможет предложить партнерам широчайшую номенклатуру военной продукции, которая дешевле и эффективнее западных аналогов. Подробности

    Перейти в раздел

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации