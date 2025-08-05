Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

Tекст: Алёна Задорожная

«Российская Федерация более не считает себя связанной ранее принятыми самоограничениями» по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил МИД вечером в понедельник. В документе говорится, что Москва с 2019 года, когда Штаты приняли решение об одностороннем выходе из соглашения, инициативно прилагала усилия к поддержанию сдержанности в указанной сфере. Однако эти инициативы не встретили взаимности.

Так, по данным ведомства, «США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений». Кроме того, с 2023 года фиксируются прецеденты переброски американских систем, способных к наземному пуску РСМД, в европейские страны НАТО для «обкатки» их в ходе учений.

Все это, убеждены в МИД, создает «прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка» и «несет серьезный негативный заряд и значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстегивание напряженности между ядерными державами».

На этом фоне зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал ждать новых шагов Москвы. По его словам, заявление МИД о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало следствием антироссийской политики стран НАТО. Теперь наступила «новая реальность», к которой должны быть готовы все оппоненты России, добавил он.

Напомним, США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. С того момента Москва неоднократно призывала другие страны добровольно поддержать ограничения на развертывание таких типов вооружений, однако это не возымело результата. Сама же Россия моратория придерживалась.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что Россия может отказаться от добровольных ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США начнут развертывание такого вооружения. «Планы США по размещению высокоточных средств средней дальности вызывают серьезную обеспокоенность, Россия будет комплексно реагировать на возможное развертывание американских РСМД в Европе и Азии», – отметил он.

Вскоре после этого глава российского МИД Сергей Лавров указал, что США и НАТО игнорируют предостережения России и Китая и продолжают развертывать вооружения указанного класса ракет по всему миру. Уже тогда дипломат признал, что «мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться».

В июне этого года Москва предупредила о завершении одностороннего моратория. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере «пост-ДРСМД» не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности».

«Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз», – добавлял дипломат.

ДРСМД, подписанный СССР и США в 1987 году, запрещал двум странам производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1 до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности и распространялся на ракеты с обычным и ядерным зарядом. Весной 1991-го Договор был выполнен полностью. Советская сторона ликвидировала 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США – 859.

Как отмечают эксперты, отказ России от моратория назрел давно. Однако Москва долгое время придерживалась его, надеясь на благоразумие Запада. Когда же стало очевидно, что это бессмысленно, Россия смогла отказаться от добровольных односторонних ограничений. «Необходимо отметить, что это вынужденное решение Российской Федерации в ответ на планы Запада развернуть соответствующие ракетные системы, во-первых, на восточных рубежах России – со стороны США.

Как известно, ракеты средней дальности «Тайфун» американцы планируют разместить на территории ряда своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, таких как Филиппины, Южная Корея и Япония»,

– сказал военный аналитик Игорь Коротченко РИА «Новости». Он также напомнил, что на фоне планов Германии закупить и разместить на своей территории «Тайфун» под угрозой окажутся многие регионы европейской части России. Кроме того, Лондон и Берлин декларируют планы по разработке собственной баллистической ракеты с дальностью более 2,5 тыс. км.

«Все это накладывается на негативный военно-политический фон в Европе, где Евросоюз в прямую заявляет о готовности к войне с Россией к 2030 году, началось масштабное перевооружение армий стран-членов ЕС. В ходе последних учений на Балтике ВМС НАТО отрабатывали различные сценарии военно-морской блокады России и вторжения в Калининградскую область», – считает эксперт.

В свою очередь военный аналитик Борис Рожин полагает, что «соблюдать наложенные ограничения давно не было никакого смысла, так как ДРСМД приказал долго жить усилиями США». «Можно ожидать, что в ближайший год мы увидим реанимацию каких-то позднесоветских или уже новых российских проектов ракет малой и средней дальности, в том числе и с опцией установки ядерных боеголовок», – прогнозирует специалист. По его словам,

«в текущих реалиях укрепление ракетно-ядерного щита является лучшей гарантией от нападения НАТО».

«Само собой, гонка ракетно-ядерных вооружений в ближайшие годы, как минимум, будет интенсифицироваться и РФ в ней отставать никак нельзя. Даешь больше пусков, хороших и разных», – написал он. Схожей точки зрения придерживается Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам. «Американская сторона и, если говорить шире, союзники США изначально отказались от нашего предложения по неразвертыванию подобных систем. Более того, они открыто обсуждали и подготавливали, а местами и осуществляли подобное», – сказал собеседник.

Спикер считает, что до сих пор Россия могла придерживаться моратория по «политическим соображениям». «Сейчас, судя по недавним новостям, у нас запущен в серию «Орешник», который начал поставляться в войска. Так что, какой уже мораторий… Можно считать, что мы дали достаточно времени подумать над этим предложением другим сторонам», – рассуждает аналитик.

Говоря о дальнейших действиях Москвы, эксперт допустил, что теперь «речь пойдет о развертывании на европейском и тихоокеанском театрах наших ракет средней дальности: как баллистических, так и, вероятно, в обозримой перспективе – крылатых».

«К первым можно отнести «Орешник», который возможно оснастить гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. В то время как ко вторым относятся, например, сухопутные версии «Калибров», о возможности разработки которых речь шла уже давно, в том числе открыто и официальными лицами», – акцентировал Ермаков.

«Судя по всему, у нашего руководства сохранялись надежды на возможность каких-то договоренностей если не с Джо Байденом, то с Дональдом Трампом в части Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Дело в том, что ДРСМД был договором полезным, и мораторий мог стать кирпичиком в фундаменте новой конструкции европейской, евразийской, глобальной безопасности»,

– добавляет Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. Впрочем, «данная тема вряд ли являлась наиболее приоритетной в части реагирования»: «В последний год у нас были более актуальные задачи». Кроме того, эксперт указал, что действия США в последние годы сложно отнести к категории нарушений.

«С 2019 года Вашингтон не брал на себя никаких обязательств в этой части. Разработки, испытания, развертывания и учения шли своим чередом. Однако остается вопрос, почему мы все это время не отвечали симметрично хотя бы в части испытаний анонсированных в том же 2019 году по «приземлению» «Калибров» и «созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности», – рассуждает аналитик.

Он также указал, что пока рано говорить о нарушении баланса сил. «Единичные американские ракетные комплексы ничего по большому счету не меняют. Однако новые ракетные подразделения наверняка постепенно появятся в составе всех наших военных округов, и на вооружение они получат и крылатые ракеты наземного базирования, и баллистические ракеты средней дальности, и новые гиперзвуковые комплексы», – полагает спикер.

«Не исключено, что в обозримом будущем мы увидим и более интенсивные «испытания в боевых условиях» соответствующих ракетных комплексов в рамках СВО. И, конечно, нет никаких сомнений в развертывании «Орешника» в Белоруссии до конца текущего года», – заключил Стефанович.