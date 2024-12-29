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Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД
Лавров назвал мораторий России на размещение РСМД «практически нежизнеспособным»
России придется отказаться от одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.
«На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Тем не менее, Лавров подчеркнул, что на данный момент мораторий остается в силе.
Министр обратил внимание на то, что США и НАТО игнорируют предостережения России и Китая и продолжают развертывать вооружения указанного класса ракет по всему миру. Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин недвусмысленно заявил о готовности реагировать на такие действия соразмерно.
Глава МИД также отметил, что недавнее испытание гиперзвуковой системы средней дальности «Орешник», проведенное в боевых условиях, продемонстрировало возможности России и ее решимость в реализации компенсирующих мер.
Лавров заявил, что в случае создания новых ракетных угроз для России, США и НАТО получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. Он подчеркнул, что Россию интересует комплексная работа по снижению конфликтного потенциала и устранению первопричин противоречий в сфере безопасности.
«К таковым прежде всего относим многолетнюю экспансию НАТО на восток. Именно это во многом спровоцировало украинский кризис и продолжает представлять угрозу безопасности России. Вопросы контроля над вооружениями гипотетически также могли бы обсуждаться, но лишь в качестве одного из элементов более широкой повестки дня», – сказал он.
В процессе перевооружения своих стратегических ядерных сил Россия четко придерживается лимитов, закрепленных в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил Лавров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД, хотя пока она придерживается моратория на размещение таких ракет. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.
21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске.