  • Новость часаЖертвами авиакатастрофы в аэропорту в Южной Корее стали 47 человек
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    Зеленский душит ближайшего соседа в угоду интересам Америки
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    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    4 комментария
    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

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    29 декабря 2024, 06:27 • Новости дня

    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД

    Лавров назвал мораторий России на размещение РСМД «практически нежизнеспособным»

    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД
    @ New Horizon TV/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    России придется отказаться от одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.

    «На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Тем не менее, Лавров подчеркнул, что на данный момент мораторий остается в силе.

    Министр обратил внимание на то, что США и НАТО игнорируют предостережения России и Китая и продолжают развертывать вооружения указанного класса ракет по всему миру. Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин недвусмысленно заявил о готовности реагировать на такие действия соразмерно.

    Глава МИД также отметил, что недавнее испытание гиперзвуковой системы средней дальности «Орешник», проведенное в боевых условиях, продемонстрировало возможности России и ее решимость в реализации компенсирующих мер.

    Лавров заявил, что в случае создания новых ракетных угроз для России, США и НАТО получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. Он подчеркнул, что Россию интересует комплексная работа по снижению конфликтного потенциала и устранению первопричин противоречий в сфере безопасности.

    «К таковым прежде всего относим многолетнюю экспансию НАТО на восток. Именно это во многом спровоцировало украинский кризис и продолжает представлять угрозу безопасности России. Вопросы контроля над вооружениями гипотетически также могли бы обсуждаться, но лишь в качестве одного из элементов более широкой повестки дня», – сказал он.

    В процессе перевооружения своих стратегических ядерных сил Россия четко придерживается лимитов, закрепленных в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД, хотя пока она придерживается моратория на размещение таких ракет. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

    21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске.

    28 декабря 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»

    Путин принес Алиеву извинения в связи крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в воздушном пространстве России

    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе Кремля в субботу.

    Разговор состоялся по инициативе российской стороны, глава Российского государства обсудил с коллегой крушение самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане, сообщается на сайте Кремля.

    «Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в публикации.

    В разговоре упоминалось, что следовавший по расписанию самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые дроны, и российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения.

    СК России возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», двое сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с Генпрокуратурой России и СКР, отмечается в публикации.

    Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.

    Напомним, в авиакомпании Azerbaijan Airlines («Азербайджанские авиалинии») (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев указывал, что крушение произошло из-за внешнего воздействия.

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    28 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности
    Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности
    @ Natalia Chernokhatova/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, снимающий с врачей уголовную ответственность за оказание медицинских услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

    На сайте правовых документов указано, что закон вводит примечание, согласно которому действие статьи не распространяется на медицинскую помощь.

    Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, статья 238 УК РФ была единственной немедицинской статьей, по которой могли привлекаться врачи. Он подчеркнул, что чаще всего медиков судят за причинение смерти или тяжкого вреда по неосторожности и преступную халатность, передает ТАСС.

    Клишас отметил, что процент приговоров по 238-й статье составляет лишь около 10%.

    «Эта статья для врачей была устрашающей, но неэффективной», – заявил он.

    Сенатор также подчеркнул, что в рамках Уголовного-процессуального кодекса существует комплекс инструментов для защиты прав потерпевших, таких как возврат дела для дополнительного расследования или переквалификация деяния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла законопроект, снимающий с врачей уголовную ответственность за оказание небезопасных услуг по статье 238 Уголовного кодекса. Также сообщалось о планах заменить уголовное преследование за неумышленные преступления врачей на альтернативные наказания, чтобы поддержать медицинских работников и улучшить качество медицинских услуг.

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    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    28 декабря 2024, 13:18 • Новости дня
    Скачко: Зеленский разрушает основополагающий принцип ЕС и НАТО

    Политолог Скачко: Зеленский намеренно вступает в конфликты со Словакией и Венгрией

    Скачко: Зеленский разрушает основополагающий принцип ЕС и НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ЕС и НАТО действует принцип консенсуса при рассмотрении вопроса о вступлении в объединения новых участников. Если в повестке появится вопрос по Украине, то как минимум Венгрия и Словакия заблокируют решение. Владимир Зеленский это понимает, но продолжает по просьбе США вести себя по-хамски, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Роберт Фицо ответил на нападки Зеленского словами «Я не ваш слуга».

    «Владимир Зеленский неслучайно вступает в политические конфликты с некоторыми странами – членами ЕС и НАТО», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, «столкновение» Братиславы и Киева негативно скажется на перспективах вступления Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.

    «В уставных документах и одной, и другой организации прописан принцип консенсуса при рассмотрении вопроса о вступлении в них новых участников. Если на повестке появится вопрос по Украине, то как минимум Венгрия и Словакия, с которыми у Киева очень напряженные отношения, заблокируют возможные решения», – напомнил собеседник. Скачко подчеркнул: Зеленский не может этого не понимать, но при этом он продолжает нападки на словацкого премьера.

    Такое дерзкое поведение эксперт объясняет наличием у Киева «заказа» от американских чиновников. «По их версии, принцип консенсуса изжил себя и делает ЕС и НАТО менее мобильными. Поэтому звучат предложения заменить консенсус на простое большинство. Другое дело, что после этого стоит ожидать развала объединений. Но Вашингтону и не нужны ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс. Американские власти пойдут на малые региональные союзы, как, например, AUKUS», – рассуждает политолог.

    Зеленский же изнутри разрушает ЕС и НАТО. «Он бодается с Фицо, чтобы продемонстрировать абсурдность принципа консенсуса – мол, маленькая страна может заблокировать решения, принятые теми же Соединенными Штатами», – акцентировал Скачко.

    В то же время «бодания» Киева с Братиславой негативно сказываются на общественном мнении европейцев, добавил он. «Намерение перекрыть поставки газа, шантаж, оскорбления, попытки подкупа, угрозы – все эти методы Украины вызывают чувство сродни ненависти у жителей стран ЕС. Они считают, что Киев ведет себя как обнаглевший попрошайка. Поэтому и отношение к украинским властям у них брезгливое. Тем не менее европейцы привыкли слушаться и подчиняться, поэтому они пока продолжают терпеть все унижения», – отметил собеседник.

    Но, добавляет политолог, некоторые изменения все же происходят. Так, на выборах европейцы голосуют за тех политиков, которые отстаивают национальные интересы. «Появление Виктора Орбана и Роберта Фицо – это феномен. Большинство лидеров ЕС – в силу их зависимости от США – выступают на стороне Киева хотя и в ущерб своим странам, поскольку так велит патрон. Но в Европе постепенно происходит обновление политического класса. Мы это видим, в том числе по результатам региональной кампании в Германии. Процесс обновления небыстрый, но он набирает обороты», – заключил Скачко.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на хамство Владимира Зеленского заявил, что не является его слугой, обязанность которого только помогать Киеву, ничего не ожидая взамен. «Господин Зеленский, я понимаю давление, которому вы подвергнуты. Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо в ходе своего видеообращения.

    Словацкий премьер напомнил, что был подвергнут нападкам со стороны Зеленского во время пресс-конференции после их встречи на полях саммита Евросоюза в Брюсселе. Фицо добавил, что Зеленский в своих заявлениях в социальных сетях после этого был «еще более надменным и дерзким».

    Ранее Зеленский на фоне визита премьера Словакии в Москву обвинил Братиславу в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что та хочет подорвать поставки американского газа в Европу. Он также призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Фицо в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.

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    28 декабря 2024, 09:51 • Новости дня
    СВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии

    СВР обвинила США и Британию в подготовке атак на российские базы в Сирии с помощью ИГИЛ

    СВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американские и британские спецслужбы планируют атаки на российские военные базы в Сирии при помощи ударных беспилотников, которые были переданы полевым командирам ИГИЛ (признана террористической организацией, запрещена в России), сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    СВР заявила, что спецслужбы США и Британии намерены использовать для этих атак контролируемых ими полевых командиров запрещнной в России ИГИЛ, предоставив им ударные беспилотники, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, администрация США и руководство Британии стремятся помешать стабилизации в Сирии после свержения президента Башара Асада, намерены поддерживать состояние хаоса на Ближнем Востоке.

    В СВР заявили, что в Вашингтоне и Лондоне полагают, что теракты в Сирии могут спровоцировать Россию на эвакуацию своих военных из региона, и рассчитывают обвинить новые сирийские власти в неспособности контролировать радикалов, передает ТАСС.

    Лондон и Вашингтон пытаются обеспечить свое доминирование в регионе, используя концепцию «порядка, основанного на правилах», подчеркнули российские разведчики.

    Однако российское военное присутствие на средиземноморском побережье Сирии продолжает служить фактором региональной стабильности, что, по мнению СВР, мешает реализации замыслов западных стран.

    Ранее сообщалось, что сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах, ведя переговоры о статусе и численности контингента.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным из-за продолжающихся переговоров с контролирующими силами страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто больше всего выиграл и проиграл в ходе событий на Ближнем Востоке и каким становится в этом контексте российское присутствие в регионе.

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    28 декабря 2024, 11:41 • Новости дня
    Путин ужесточил наказание за вооруженный мятеж
    Путин ужесточил наказание за вооруженный мятеж
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон, увеличивающий минимальный срок наказания за вооруженный мятеж до 15 лет.

    Минимальная нижняя граница наказания за организацию вооруженного мятежа теперь составляет от 15 до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.

    В случае, если мятеж привел к гибели людей или другим тяжким последствиям, предусматривается пожизненное лишение свободы или штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.

    Ранее в России за организацию или активное участие в вооруженном мятеже предусмотрено было наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, с ограничением свободы до двух лет.

    Кроме того, Путин подписал другой закон, согласно которому осужденные за терроризм и вооруженный мятеж не подлежат условно-досрочному освобождению. Поправки касаются лиц, осужденных за террористический акт, содействие террористической деятельности, обучение с этой целью, организацию террористического сообщества и участие в нем, а также за вооруженный мятеж или акты международного терроризма.

    Ранее в декабре законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж и государственную измену приняла Госдума.

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    28 декабря 2024, 06:59 • Новости дня
    Посол России в Бельгии оценил отношение НАТО к возможности мира на Украине

    Посол России в Бельгии Токовинин заявил об отсутствии в повестке НАТО темы мирных переговоров по Украине

    Посол России в Бельгии оценил отношение НАТО к возможности мира на Украине
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В повестке дня НАТО нет темы мирного урегулирования конфликта на Украине, акцентируется внимание на военной помощи Киеву, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

    «Если говорить об официальной позиции Североатлантического альянса, то таких пунктов в повестке дня НАТО, насколько мне известно, нет», – приводит слова Токовинина РИА «Новости».

    На последних встречах министров обороны и иностранных дел НАТО вопросы завершения конфликта или мирных переговоров не обсуждались, сообщил он.

    Токовинин подчеркнул, что акцент альянса сделан на наращивании военной помощи Украине. В этой связи создается новое натовское командование в Висбадене, которое будет заниматься координацией содействия Украине. Руководить им будет американский генерал Кристофер Каволи.

    Посол также отметил, что НАТО обсуждает увеличение военного производства, повышение военных расходов и активизацию маневров в Европе. «Все это – с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, акцент сейчас ставится именно так», – пояснил он.

    Такая позиция поддерживается и генсеком НАТО Марком Рютте, который призывает сосредоточиться на военной помощи Украине, чтобы Киев мог вести переговоры «с позиций силы».

    Однако, как отметил дипломат, на уровне отдельных стран-членов НАТО, таких как Венгрия и Словакия, существуют противоположные настроения, и они активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Он подчеркнул, что в обществе все больше людей считают курс на эскалацию конфликта с Россией стратегически ошибочным.

    Однако в целом курс НАТО в отношении России остается ошибочным и опасным, ведет к дальнейшей эскалации в Европе, заявил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявил о необходимости увеличения оборонных расходов и укрепления промышленности, отметив, что альянсу следует «действовать сейчас, чтобы предотвратить потенциальные угрозы в будущем». Генсек НАТО призвал добиться усиления Украины на поле боя до начала мирных переговоров с Россией. Рютте заявил, что НАТО сосредоточится на поставках оружия Украине, назвав это приоритетной задачей.

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    28 декабря 2024, 16:32 • Новости дня
    Алиев сообщил о создании группы для расследования катастрофы в Актау

    Tекст: Валерия Городецкая

    Баку инициировал создание международной группы экспертов для расследования причин крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского Актау, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Алиев рассказал Путину о формировании международной группы экспертов, передает ТАСС. Эта группа создана по инициативе азербайджанской стороны и уже приступила к работе над выяснением причин авиакатастрофы.

    «Президент Ильхам Алиев заявил, что по инициативе азербайджанской стороны создана группа международных экспертов для всестороннего расследования причин этой катастрофы, и эта группа уже приступила к работе», – говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

    Напомним, в среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Ранее Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    28 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
    Путин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы близ Актау и обсудили участие российских экспертов в расследовании, сообщил Кремль.

    По информации с сайта Кремля, телефонный разговор Путина и Токаева состоялся по инициативе российской стороны.

    Лидеры обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» возле Актау. На борту находились в том числе граждане России и Казахстана.

    Путин и Токаев отметили, что расследование причин катастрофы будет объективным и прозрачным. Казахстанская правительственная комиссия привлечет к расшифровке бортовых самописцев экспертов из России, Азербайджана и Бразилии.

    Главы государств договорились оставаться в постоянном контакте для обсуждения хода расследования авиакатастрофы, а также продолжения двустороннего сотрудничества по актуальным вопросам.

    До этого Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которых принес извинения за крушение самолета «Азербайджанских авиалиний». Алиев сообщил Путину, что самолет подвергся внешнему воздействию над Россией. Он также сообщил о создании группы для расследования катастрофы.

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    28 декабря 2024, 09:42 • Новости дня
    На Западе призвали Трампа признать невозможность победы над Россией

    Профессор Малинен посоветовал Трампу признать невозможность победы над Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Избранному президенту США Дональду Трампу следует признать невозможность победы над Россией в конфликте на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

    Профессор Хельсинкского университета и эксперт по геополитике Туомас Малинен опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, запрещена в России) обращение к избранному президенту США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    В своем послании он подчеркнул, что Россию невозможно победить в конфликте на Украине. Малинен отметил, что в любых неядерных сценариях Россия выйдет победителем, и что она «не стремится оккупировать всю Украину».

    Малинен также добавил, что отталкиваясь от этих фактов, можно строить дальнейшие шаги в геополитике. Такое понимание может служить основой для будущих действий и стратегий, считает профессор.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Между тем, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация Джо Байдена настаивает на необходимости согласования всех мирных инициатив по Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей.

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    28 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
    Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
    @ kremlin.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

    Путин в субботу утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в России, передает ТАСС. Документ включает 72 пункта, распределенных по восьми главам, и занимает почти 40 страниц. Он заменяет предыдущую Стратегию, утвержденную в 2020 году на период до 2025 года.

    В документе подробно рассматриваются основные источники угроз экстремистского характера в России, а также цели и задачи государственной политики в этой сфере. В числе угроз упоминаются инициирование цветных революций, фальсификация истории, участие в несанкционированных акциях, терроризм и привлечение несовершеннолетних к экстремистской деятельности. В Стратегии также уделено внимание использованию мигрантов в качестве фактора распространения экстремизма.

    Стратегия подчеркивает важность ликвидации источников угроз, исходящих с территории Украины. Кроме того, в ней отмечается, что экстремистские организации все чаще акцентируют внимание на национальных вопросах, продвигая идею «деколонизации» России. В Стратегии констатировано, что ситуацию в стране пытаются дестабилизировать из-за рубежа. Для борьбы с экстремизмом в том числе будут разработаны автоматизированные программы, позволяющие выявлять противоправный контент в Интернете.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность формированием этнических анклавов из семей мигрантов, которые, по его мнению, могут стать источником экстремистских настроений.

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    28 декабря 2024, 23:18 • Новости дня
    Шольц рассказал о ноябрьском разговоре с Путиным

    Шольц рассказал, что в ноябрьском разговоре заявил Путину о готовности поддерживать Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ноябрьском разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул готовность продолжать поддержку Украины.

    «Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет», – приводит слова Шольца РИА «Новости» со ссылкой на T-Online.

    Шольц отметил, что поддержка Украины со стороны Германии только в рамках военной помощи оценивается в 28 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Путин и Шольц впервые за два года провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина. Позже Шольц назвал правильным решение совершить этот звонок и заявил, что хотел бы вновь провести телефонный разговор с президентом России. Путин сообщил, что участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.

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    29 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    Желание Трампа присоединить Гренландию к США связали с противодействием России

    Washington Post увязала желание Трампа присоединить Гренландию к США с «миссией по противодействию России и Китаю»

    Желание Трампа присоединить Гренландию к США связали с противодействием России
    @ shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, пишет Washington Post.

    «Это не какое-то необдуманное решение, во всем этом есть связующая нить, – приводит Washington Post слова одного из чиновников. – Трамп знает, за какие рычаги дергать». По словам представителя переходной администрации Трампа, речь идет о «всеобъемлющей миссии по противодействию России и Китаю», пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом, пригрозил вернуть Панамский канал США и заявил о необходимости контроля США над Гренландией. Близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений.

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    28 декабря 2024, 12:01 • Новости дня
    Путин подписал закон о денонсации соглашения о ядерно-экологической программе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации международного соглашения о ядерно-экологической программе (МНЭПР), которое предоставляло юридическую основу для утилизации атомных подводных лодок.

    Россия выходит из рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР), следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

    Соглашение и сопутствующий протокол включало участие ряда стран, таких как Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция, а также Евросоюз и Европейская комиссия.

    Проекты финансировались через фонд «Северное измерение», управляемый Европейским банком реконструкции и развития. Они были направлены на минимизацию радиационного загрязнения на северо-западе России, что способствовало повышению безопасности при обращении с радиоактивными отходами. Они определили юридическую основу для реализации проектов содействия России в решении задач по комплексной утилизации списанных атомных подводных лодок и судов атомного технологического обслуживания.

    Однако, согласно данным МИД России, сотрудничество в рамках данного соглашения было фактически приостановлено еще в период с 2015 по 2017 год. Право выхода из соглашения предусматривает уведомление одной из депозитарных сторон за 90 дней.

    Ранее в мае 2003 года было подписано рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе в России (МНЭПР), которое заложило юридическую основу для реализации проектов в области повышения ядерно-радиационной безопасности, осуществляемых иностранными партнерами на северо-западной территории страны.

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    29 декабря 2024, 02:30 • Новости дня
    Газета Iltalehdelle заявила об отработке Россией «нападения на Финляндию»
    Газета Iltalehdelle заявила об отработке Россией «нападения на Финляндию»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия якобы отрабатывает нападение на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО, заявила финская газета Iltalehdelle.

    По версии Iltalehti, которая ссылается на источники в НАТО, Россия якобы ориентируется на границы Абоского (Туркуского) мира 1743 года. Как говорится в материале, речь идет о захвате районов до реки Кюмийоки и севернее до Пуумалансалми.

    Iltalehti считает, что Россия хотела бы создать буферную зону в Европе «от Арктического региона через Балтийское и Черное моря до Средиземного моря». Также говорится о возможности ракетных атак на Хельсинки. Однако основной удар России якобы был бы направлен на страны Балтии, заявило издание.

    Напомним, в феврале власти Финляндии заявляли, что не ожидают «немедленного нападения со стороны России».

    Как отмечал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, шведские газеты тоже уже многие годы предрекают «нападение» России на Швецию.


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    28 декабря 2024, 11:09 • Новости дня
    США заняли первое место среди должников ВАДА

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты и Российская Федерация оказались на первом и втором местах соответственно в числе стран, не выплативших взносы Всемирному антидопинговому агентству за 2024 год.

    США к концу декабря остаются должны всю сумму взноса, он составляет 3 млн 624 тыс. 983 доллара, передает ТАСС со ссылкой на документы агентства.

    Это делает их наибольшим должником среди всех стран – членов агентства, несмотря на их статус крупнейшего плательщика в его бюджет.

    Россия, занимая вторую позицию, задолжала ВАДА более 1 млн 335 тыс. 860 долларов за 2024 год. Кроме того, осталась непогашенной задолженность за предыдущий год в размере 1 млн 213 тыс. 786 долларов.

    Следом за Россией в списке должников расположились Испания и Кувейт с долгами в 693 тыс. 889 долларов и 270 тыс. 458 долларов соответственно. Бразилия занимает пятую позицию с невыплаченным взносом в 109 тыс. 320 долларов из общей суммы 529 тыс. 320 долларов.

    В августе ВАДА обвинило антидопинговое агентство США (USADA) в нарушении Всемирного антидопингового кодекса. По мнению ВАДА, USADA использовало схему, при которой попавшиеся на допинге спортсмены продолжали участвовать в соревнованиях.

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