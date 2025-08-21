Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

Почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти Индия странно себя ведет. Сначала она резко сокращает закупки российской нефти, что под давлением США выглядит как победа Вашингтона. Однако накануне Дели так же неожиданно возобновляет импорт нашей нефти. Реальная причина непоследовательных действий Индии может быть не в страхе перед США, а в другом.

Гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями Дипломатические баталии вокруг гарантий безопасности для Украины продолжаются. В то время как Европа настаивает на вводе своего контингента, Россия требует, чтобы итоговые соглашения учитывали и ее интересы в области национальной обороны. По мнению экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу.

Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота.

Сербский мир подожгли с двух сторон Ситуация на Балканах продолжает быстро накаляться. В Республике Сербской назначен референдум о независимости, а в «большой» Сербии стихийный народный протест перерастает в майдан с поджогами и погромами. В одном случае это грозит национальным конфликтом, в другом – госпереворотом и гражданской войной.

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.