В Иране задержали подозреваемых в сотрудничестве с разведкой Израиля
Иранские правоохранительные органы задержали в городе Урмия (административный центр провинции Западный Азербайджан на северо-западе страны) 20 человек по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами, сообщило агентство Tasnim.
Правоохранительные органы Ирана задержали 20 человек в Урмии по подозрению в сотрудничестве с израильской разведкой, передает ТАСС. По информации агентства Tasnim, речь идет о ликвидации нескольких сетей наемников, связанных с Израилем. Прокурор провинции отметил, что задержанные передавали данные о расположении военных, полицейских и других объектов, обеспечивающих безопасность страны.
Все подозреваемые были взяты под стражу на основании судебных ордеров. Сейчас по делу проводится следствие. Власти отмечают, что действия задержанных рассматривались как сотрудничество с «сионистским врагом».
