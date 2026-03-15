Такер Карлсон заявил о попытках ЦРУ признать его иноагентом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Карлсон заявил, что ЦРУ готовит для министерства юстиции США отчет с целью добиться признания его иностранным агентом, передает РИА «Новости». По словам Карлсона, спецслужба инициирует уголовное преследование против него на основании предполагаемого преступления, а именно его общения с жителями Ирана до начала конфликта между США, Израилем и Ираном.

Карлсон пояснил, что речь идет о законе о регистрации иностранных агентов, действующем в США с 1938 года. Этот закон обязывает регистрироваться всех, кто получает деньги от иностранных правительств за лоббирование или политическую деятельность.

Журналист подчеркнул, что никогда не был агентом иностранных государств и не получал от них никаких средств. Карлсон полагает, что поводом для преследования могут быть также его высказывания в адрес Израиля.

