Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.15 комментариев
Такер Карлсон заявил о попытках ЦРУ признать его иноагентом
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ЦРУ хочет добиться признания его иноагентом в США и готовит для министерства юстиции страны соответствующий отчет о его деятельности.
Карлсон заявил, что ЦРУ готовит для министерства юстиции США отчет с целью добиться признания его иностранным агентом, передает РИА «Новости». По словам Карлсона, спецслужба инициирует уголовное преследование против него на основании предполагаемого преступления, а именно его общения с жителями Ирана до начала конфликта между США, Израилем и Ираном.
Карлсон пояснил, что речь идет о законе о регистрации иностранных агентов, действующем в США с 1938 года. Этот закон обязывает регистрироваться всех, кто получает деньги от иностранных правительств за лоббирование или политическую деятельность.
Журналист подчеркнул, что никогда не был агентом иностранных государств и не получал от них никаких средств. Карлсон полагает, что поводом для преследования могут быть также его высказывания в адрес Израиля.
Карлсон ранее сообщал о своем временном задержании израильскими властями. Карлсон также заявлял о риске распада США из-за протестов.