Карлсон заявил о риске распада США из-за протестов
Журналист Такер Карлсон выразил опасения по поводу будущего США, комментируя массовые протесты и антимигрантские рейды в Миннеаполисе.
Известный телеведущий Такер Карлсон заявил, что происходящие в американских городах беспорядки могут свидетельствовать о начале распада страны, передает РИА «Новости». По его словам, сейчас наблюдается разрушение социальной структуры правительства и, возможно, самой страны, что он назвал одним из самых серьезных моментов в жизни общества.
Карлсон высказался по поводу антимигрантских рейдов в Миннеаполисе и вызванных ими протестов. Он отметил, что происходящее олицетворяет хаос, заявив: «Это худшее, что может случиться. Хаос равносилен гибели – гибели людей, гибели слабых, гибели страны».
Напомним, 24 января в Миннеаполисе агент миграционной службы ICE застрелил 37-летнего медбрата Алекса Претти, объяснив свои действия угрозой для жизни. Это второй случай смертельной стрельбы во время подобных рейдов в Миннесоте: в начале января офицер застрелил женщину, которая якобы пыталась наехать на сотрудников службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Карлсон в эфире своей программы заявил, что ожидает неминуемых ударов США по Ирану. Он также отмечал, что американская сторона потеряла право критиковать российскую за действия на Украине после собственной атаки на Венесуэлу.
Бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама назвали убийство Алекса Претти в Миннеаполисе тревожным сигналом. А американское движение Indivisible, выступившее организатором массовых акций протестов No Kings («Нет королей»), планирует провести третью демонстрацию и собрать 9 млн человек.