Politico: Протесты No Kings 3 в США соберут 9 млн человек
Американское движение Indivisible, выступившее организатором массовых акций протестов No Kings («Нет королей») в октябре 2025 года по всем штатам США, планирует провести третью демонстрацию No Kings 28 марта, сообщает газета Politico со ссылкой на сооснователя Indivisible Эзру Левина.
Сооснователь Indivisible Эзра Левин рассказал изданию, что инициатива No Kings 3 связана с реакцией на «терроризирование американских сообществ со стороны секретной полицейской службы».
Сооснователь Indivisible Эзра Левин рассказал изданию, что инициатива No Kings 3 связана с реакцией на «терроризирование американских сообществ со стороны секретной полицейской службы».
Как отмечает Politico, Indivisible уже проводили три масштабные акции за последний год: в апреле 2025 года – Hands Off с 3 млн участников, в июне – No Kings с 5 миллионами, а в октябре в движении участвовали уже 7 млн человек. Организаторы рассчитывают, что в этот раз количество протестующих может достигнуть 9 млн человек.
Отмечается, что предстоящая демонстрация станет четвертой крупной акцией Indivisible с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Левин пояснил, что подготовка к протесту началась еще до трагедии с гибелью в Миннеаполисе 37-летней Рене Гуд во время рейда иммиграционной полиции. Движение принимает дополнительные меры безопасности, включая специальные тренинги по деэскалации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама назвали убийство Алекса Претти в Миннеаполисе тревожным сигналом.
Губернатор Миннесоты Уолц обсудил с Белым домом протесты в Миннеаполисе.
Кровавые события в Миннеаполисе стали предвыборным подарком демократам.