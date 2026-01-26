Кровь в Миннеаполисе стала предвыборным подарком демократам

Tекст: Анастасия Куликова

В минувшие выходные в Миннеаполисе на Николетт-авеню агенты иммиграционной таможенной службы застрелили 37-летнего местного жителя Алекса Джеффри Претти. Мужчина работал медбратом отделения интенсивной терапии больницы для ветеранов, сообщает NBC News. По данным министерства внутренней безопасности США, санитар был вооружен пистолетом.

«К сотрудникам USBP подошел человек с 9-мм пистолетом. Правоохранители попытались его разоружить, но он оказал яростное сопротивление. В итоге один из офицеров открыл оборонительный огонь, опасаясь за себя и жизни коллег», – говорится в заявлении ведомства.

При этом в Сети появились ролики, которые могут поставить под сомнение версию федеральных властей. Из видео следует, что силовики избили, а затем застрелили Претти. Это произошло после того, как он начал доставать из-за ремня какой-то предмет.

Губернатор штата Тим Уолц назвал версию Белого дома абсурдной. «Миннесота сыта по горло. Это отвратительно. Президент должен прекратить эту операцию. Он обязан вывести отсюда тысячи жестоких, неподготовленных офицеров. Немедленно», – сказал он.

Его позицию осудил Дональд Трамп. «Мэр и губернатор своей напыщенной, опасной и наглой риторикой разжигают мятеж! Дайте нашим патриотам из ICE делать их дело. 12 тыс. нелегальных иностранцев-преступников арестованы и вывезены из Миннесоты», – написал глава Белого дома на своей странице в соцсети Truth Social.

Между тем, экс-президент Барак Обама и его жена Мишель назвали смерть Претти «душераздирающей трагедией». Они призвали «каждого американца черпать вдохновение из волны мирных протестов в Миннеаполисе и других частях страны». К критике подключился и экс-президент Билл Клинтон, назвавший происходящее «ужасным». «За всю жизнь у нас бывает лишь несколько моментов, когда принимаемые решения и совершаемые действия будут определять нашу историю на долгие годы вперед. Это один из них», – подчеркнул он.

На этом фоне стало известно о планах демократов в Сенате заблокировать масштабный пакет мер по финансированию правительства из-за вопросов к выделению средств на деятельность ICE. Такое обещание дал лидер меньшинства в верхней палате Конгресса Чарльз Шумер (представитель штата Нью-Йорк).

Напомним, массовые беспорядки начались в Миннесоте в декабре 2025 года, когда федеральное правительство начало задерживать нелегальных иммигрантов. Министерство внутренней безопасности США назвало это «крупнейшей операцией по обеспечению иммиграционного законодательства». Правоохранители арестовали несколько тысяч человек. Это вызвало волну протестов в крупнейших городах штата. В связи с этим Трамп даже пригрозил применить закон о восстании 1807 года в ответ на растущую напряженность и ввести армию в штат.

Претти оказался не единственной жертвой ситуации. По данным «Би-би-си», мужчина присоединился к протестам в начале января после убийства агентом ICE 37-летней матери троих детей и поэтессы Рене Гуд. Она была правовым наблюдателем за ICE во время выступлений против задержаний незаконных мигрантов. 7 января ее авто остановили силовики, но девушка отказалась выйти и привела машину в движение. После этого федеральный служащий несколько раз выстрелил в нее через боковое окно.

«Оба этих инцидента вызывают вопросы», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Он указал, что и Гуд, и Претти были либеральными активистами. Первая участвовала в мероприятиях по препятствованию миграционной таможенной службы и в провокациях, а второй – оказался вооружен.

«Очевидно, что каждая из сторон интерпретирует произошедшее в выгодную для себя пользу»,

– добавил собеседник. При этом уровень проэмигрантского и антитрамповского активизма в крупных городах достаточно велик. «Так, власти Миннеаполиса каждый день выступают по телевидению, нагнетают обстановку и требуют, чтобы агенты ICE «убрались к чертовой матери». По сути, Гуд, которая преградила дорогу силовикам, делала то, к чему призывали местные власти», – пояснил Дробницкий.

«То, что миграционная полиция за короткий период оказалась причастна к убийству еще одного гражданина США, стало сигналом для Демпартии, что надо подключать «тяжелую артиллерию». Чтобы «поднять на бой с Трампом» всех, кого можно, высказались Обама и Клинтон», – указал спикер.

И все это происходит на фоне вынужденного отступления Трампа из целого ряда штатов и городов: его «выгнали» из Лос-Анджелеса, «не пустили» в Портленд и Нью-Йорк. «Глава Белого дома проигрывает битву за города. Он отчасти отступил из того же Миннеаполиса, потому что сначала грозился ввести «закон о восстании», а потом передумал», – напомнил эксперт.

«Противники Трампа понимают, что он сейчас слаб, а значит – его надо «ломать».

Отсюда и клич Обамы и Клинтона», – уточнил Дробницкий. Он обратил внимание, что кризис разворачивается вокруг миграционной политики нынешней администрации, которая поначалу не вызывала вопросов и считалась едва ли не самым важным и ярким успехом. «Да, против высказывались некоторые правозащитники. Но опросы весной и в начале лета 2025 года показывали, что даже большинство демократов – хотя и с оговорками – поддерживает выдворение нелегалов», – напомнил политолог.

Нынешние же замеры демонстрируют, что американцы негативно воспринимают активность миграционной и таможенной полиции (ICE), а доля тех, кто выступает за ликвидацию этого агентства, приближается к 50%, добавил американист Малек Дудаков. Он также считает, что демократы пытаются воспользоваться недовольством населения.

Так, в крупных американских мегаполисах, где у власти «ослы», депортационные рейды саботируются. А истеблишмент Демпартии открыто поддерживает протесты, в том числе в Миннеаполисе, против действий ICE, напомнил собеседник. «Во всей красе повторяется ситуация с погромами BLM (Black Lives Matter) 2020 года», – акцентировал спикер.

По его оценкам, в этом и состоит стратегия демократов на 2026 год: «Устраивать сценарий квазицветной революции внутри Америки, постоянно поддерживать нестабильность для того, чтобы заставлять Трампа отвлекать внимание и силы на внутреннюю хаотичную обстановку». Как полагает американист, ситуация в Миннеаполисе станет «лакмусовой бумажкой того, что будет дальше ждать миграционные планы главы Белого дома».

«Если демократы и протестующие возьмут верх, то это обернется полным провалом всей миграционной политики нынешней администрации. Более того, Демпартия усилит свои позиции на выборах в Конгресс»,

– прогнозирует эксперт. Несколько иной точки зрения придерживается Дробницкий. По его мнению, глава Белого дома рискует потерять Конгресс и настроить законодателей против себя еще до осени. Впрочем, даже сейчас президент может рассчитывать лишь на шаткую поддержку.

«Во-первых, очень много конгрессменов – особенно в нижней палате – которых можно было назвать верными трампистами, направились на выход, потому что Трамп, не демонстрирующий никаких побед, их не устраивает. Во-вторых, американский лидер рассорился с людьми, которые были готовы его поддерживать. Одна из них – Марджори Тейлор Грин. Это очевидный просчет со стороны Трампа», – детализировал аналитик.

«В результате президент США рискует остаться с мейнстримным Конгрессом – неважно, будет ли он республиканским или демократическим», – прогнозирует Дробницкий. По его оценкам, Трамп находится в позиции отступающего. «Он явно боится обострять игру. Внутри страны политик раз за разом отступает от той грани, где надо было бы проявить жесткость. Но, как говорится, человек, который не хочет гражданской войны, проигрывает до ее начала», – заключил американист.

