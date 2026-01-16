«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.7 комментариев
Американские власти посоветовали критикам пить «таблетки от шизы»
Американское министерство внутренней безопасности порекомендовало критикам лозунга ведомства, увидевшим в нем нацистский подтекст, принимать препараты от психических расстройств.
В ответ на обвинения в нацистском подтексте в лозунге «За одного из наших – все ваши», министерство внутренней безопасности США опубликовало в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) изображение с подписью: «Ваши таблетки, шизик», передает РИА «Новости».
Эта публикация стала реакцией на комментарий, где лозунг трактовался как нацистский.
Глава министерства Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота, направив около 2 тыс. агентов и офицеров для ее проведения.
Ранее Белый дом высмеял губернатора Миннесоты Тима Уолтца из-за выступления.
В начале января в Миннесоте начались протесты из-за гибели женщины во время операции по поиску нелегальных мигрантов в Миннеаполисе. Власти штата потребовали от федерального правительства США прекратить развертывание сотрудников ICE после инцидента.
В ответ американский президент Дональд Трамп назвал протестующих в Миннесоте «анархистами и профессиональными провокаторами» и пообещал им «день возмездия и расплаты».