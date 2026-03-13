Под ракетным ударом в пригороде Тегерана погибли двое детей

В пригороде Тегерана ракета попала в жилой дом, погибли двое детей

Tекст: Мария Иванова

Трагедия произошла минувшей ночью, когда боеприпас разрушил гражданский объект, передает РИА «Новости». Местные экстренные службы подтверждают информацию о жертвах и пострадавших в результате атаки.

«Прошлой ночью в результате удара по жилому строению в городе Годс погибли двое детей, еще 17 человек были ранены», – говорится в сообщении гостелерадиокомпании Ирана.

Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив приступили к нанесению ударов по иранской территории, включая столицу. Поступают сведения о разрушениях инфраструктуры и гибели гражданского населения.

На ваш взгляд Как США будут вести военные действия против Ирана дальше? Усилят удары

Ослабят удары

Сохранят удары на прежнем уровне

Прекратят удары

Голосовать Результаты

В ходе бомбардировок был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи, из-за чего в стране объявлен 40-дневный траур. Тегеран отвечает атаками по израильской земле и военным базам США на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил о гибели более 1,3 тыс. мирных жителей с начала военной операции.

Газета New York Times ранее заявила об обнаружении маркировки американской ракеты на обломках после удара по иранской школе.