Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.4 комментария
Мирный житель Белгородской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА
В поселке Борисовка фмужчина получил осколочные ранения после детонации украинского FPV-дрона, сообщил оперштаб Белгородской области.
По данным оперштаба, мужчина получил осколочные ранения руки, грудной клетки и ног. Пострадавшего доставили в Борисовскую центральную районную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте атаки зафиксированы повреждения автомобиля, частного жилого дома и хозяйственной постройки, сообщает оперштаб в «Максе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями.
Накануне подросток получил тяжелые ранения при взрыве в Белгородской области.