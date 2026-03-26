  • Новость часаЭксперт назвал контрмеры против плана Британии задерживать суда с российской нефтью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Беззащитный западный танк стал объектом экспериментов на Украине
    Стармер разрешил задержания судов российского «теневого флота»
    Словакия намерена стать крупнейшим производителем боеприпасов для армий Европы
    Энтомолог обвинил СССР в распространении энцефалитного клеща
    Турецкий танкер с нефтью из России подвергся атаке дронов в Черном море
    Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив
    Bloomberg: Китай взял роль якоря стабильности в Азии
    NYT: Хаос в аэропортах США стал символом власти Трампа
    В шахте имени Ленина в Горловке нашли литий
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    26 марта 2026, 13:00 • Новости дня

    Эксперт назвал контрмеры против плана Британии задерживать суда с российской нефтью

    @ Kirsty Wigglesworth/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лондону следует помнить, что в игру, ими затеянную, можно играть вдвоем, и их собственный флот может подвергаться различным симметричным или асимметричным воздействиям, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее премьер Британии Кир Стармер предоставил британским военнослужащим разрешение задерживать в водах королевства подсанкционные суда.

    «Намерение Лондона закрыть доступ в пролив Ла-Манш судам так называемого «теневого флота» России – игра на провокацию», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Собеседник напомнил, что Ла-Манш – важный торговый путь, и международное морское право не позволяет Британии и Франции нарушать свободу судоходства в проливе.

    «Судно может быть задержано в британских территориальных водах, но для этого должны быть веские основания. Односторонние санкции таковыми не являются», – добавил эксперт. Как бы то ни было, по прогнозам аналитика, предпринимаемые Британией шаги затруднят российский экспорт энергоресурсов.

    В этой связи право свободного прохода может быть гарантировано за счет конвойного сопровождения, считает Анпилогов. «Другое дело, что это станет дополнительной нагрузкой на ВМФ России, который должен действовать на достаточном удалении от своих баз. Кроме того, маршрут военных кораблей пройдет через Датский пролив, что будет использоваться Западом для нагнетания истерии», – рассуждает спикер.

    На этом фоне он допускает, что торговые суда, перевозящие как нефть, так и сложное оборудование, начнут обходить британские острова, чтобы не входить в территориальные воды. «Впрочем, у Москвы есть инструменты для противодействия недружественным действиям Лондона. Среди них, в частности, – запрет судам Британии на проход через Северный морской путь, а также создание трудностей силами союзников России», – акцентировал аналитик.

    В качестве примера он привел ситуацию вокруг Ормузского пролива, который заблокирован для британцев. «Лондону следует помнить, что в игру, ими затеянную, можно играть вдвоем, и их собственный флот так же может подвергаться различным симметричным или асимметричным воздействиям», – заключил Анпилогов.

    Ранее Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда «теневого флота» России. В сообщении правительства Соединенного королевства отмечается, что Лондон закроет доступ в пролив Ла-Манш подсанкционным судам, вынуждая их либо выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты, либо рисковать.

    Согласно заявлению, прежде чем провести операцию, правоохранители, военные и специалисты энергетического рынка будут рассматривать каждое судно в индивидуальном порядке, а в случае задержания владельцам, оператору и экипажу судна будет грозить уголовное преследование за нарушение британского закона о санкциях. Всего Британия ввела ограничения в отношении 544 судов, связанных, как утверждается, с Россией.

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что скоро у Лондона не останется топлива для «перехвата» чего бы то ни было. «При таком раскладе Британия может в итоге перехватить полномочия и у самого Стармера за пропаганду разрушения западной цивилизации», – написал он в соцсетях.

    Напомним, помощник президента Николай Патрушев сообщал, что Москва рассматривает вопрос сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и даже размещение на судах специальных средств защиты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений.

    23 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» до 2030 года газифицируют не менее 1,6 млн домовладений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения планируется осуществить к 2030 году в рамках программы догазификации, которую реализуют партия «Единая Россия» и компания «Газпром межрегионгаз».

    С начала действия этой программы в 2021 году газ получили свыше 1,1 млн домовладений по всей стране, отмечается в канале «Единой России» в Max.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что догазификация – яркий пример инициативы, реально повышающей уровень жизни граждан. «Этот проект – про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой – это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы. В отдельные недели поступало по 5-6 тыс. обращений. С наступлением теплого времени года интерес к программе традиционно возрастает, так как люди начинают планировать отопление домов газом на следующую зиму.

    25 марта 2026, 04:45 • Новости дня
    Музыкант-иноагент Борис Гребенщиков стал гражданином Британии
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Борис Гребенщиков и его супруга Ирина официально стали гражданами Британии, что подтверждено изменением данных в британском реестре отчетности компаний.

    Музыкант Борис Гребенщиков и его жена Ирина зарегистрировали в Британии компанию BG PLUS LLP в декабре 2022 года, указав в учредительных документах российское гражданство.

    В реестре отмечено, что 16 марта 2026 года компания подала документы об изменении персональных данных своих владельцев. В отдельных уведомлениях сообщается, что теперь оба являются гражданами Британии, передает РИА «Новости».

    Гребенщиков покинул Россию почти сразу после начала специальной военной операции.

    «Я эмигрантом себя не считаю», – говорил музыкант.

    В 2023 году Министерство юстиции России включило Гребенщикова в список иностранных агентов, объяснив это тем, что музыкант выступал за границей с целью сбора средств для Киева, высказывался против спецоперации и получал поддержку от иностранных источников, проживая за пределами страны.

    Газета ВЗГЛЯД тогда разбиралась, что это значит для музыканта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Борис Гребенщиков в сентябре 2023 года объяснил отказ выступать на Украине. В сентябре 2025 года Гребенщикова оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента.


    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    26 марта 2026, 07:28 • Новости дня
    Стармер разрешил задержания судов российского «теневого флота»
    Стармер разрешил задержания судов российского «теневого флота»
    @ Chris J. Ratcliffe/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британские военные и полицейские получили право задерживать в территориальных водах страны санкционные суда российского «теневого флота» и их экипажи, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.

    Стармер дал вооруженным силам и правоохранительным органам полномочия задерживать в британских водах суда российского «теневого флота», находящиеся под санкциями, передает «Газета.Ru».

    Новые меры касаются всех кораблей, попадающих под действующие рестрикции.

    Таким судам будет закрыт проход через пролив Ла-Манш. Власти намерены возбуждать уголовные дела против владельцев, операторов и членов экипажей задержанных судов за нарушение санкционного законодательства.

    В рамках этих дел фигурантам будут вменяться действия, связанные с обходом ограничений, введенных против российского «теневого флота».

    Напомним, Стармер заявлял, что продолжит давление на Россию в 2026 году, в том числе с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов «теневого флота».

    Москва поясняла, что Запад занимается разбоем, прикрывая это вымышленным термином «теневой флот», который не предусмотрен международным морским правом.

    Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что теперь суда с российским флагом будут сопровождать мобильные огневые группы.

    24 марта 2026, 09:21 • Новости дня
    Российский посол указал Британии на ответственность за удар ВСУ по Брянску
    Российский посол указал Британии на ответственность за удар ВСУ по Брянску
    @ Илья Дмитрячев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Причастные к трагической атаке на мирных жителей Брянска понесут ответственность, использование дальнобойных ракет требовало непосредственного участия британских военных специалистов, заявил российский посол в Британии Андрей Келин.

    Обстрел Брянска не мог состояться без содействия британских экспертов, это обернется серьезными последствиями для организаторов, заявил Келин ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что атака на гражданское население унесла жизни восьми человек именно в момент активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию.

    «Эта террористическая выходка стала еще одним свидетельством истинных намерений кураторов киевского режима – сорвать мирный процесс. Подобная тактика кровавых провокаций используется ими всякий раз, когда появляются опасения, что разговор об урегулировании может наладиться», – сказал глава российской дипмиссии.

    По словам посла, англичане решили напомнить о себе, поскольку без их участия применение ракет Storm Shadow невозможно. На фоне действий США и Израиля против Ирана Лондон также посчитал нужным продемонстрировать силу своих систем вооружения.

    Келин отметил, что для Британии с ее амбициями важно утвердиться в роли лидера антироссийских сил, способного влиять на ситуацию. Однако любые действия влекут ответную реакцию, и для всех причастных к трагедии в Брянске итог окажется самым печальным, резюмировал дипломат.

    Напомним, вооруженные силы Украины атаковали Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник называл этот удар попыткой срыва переговорного процесса.

    26 марта 2026, 05:12 • Новости дня
    Индийские НПЗ перешли на альтернативные валюты для закупок нефти у России
    Индийские НПЗ перешли на альтернативные валюты для закупок нефти у России
    @ Debarchan Chatterjee/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Переработчики нефти из Индии на фоне растущей геополитической напряженности начали активнее уходить от доллара, рассчитываясь за российское сырье рупиями с последующей конвертацией.

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы все чаще отказываются от доллара при оплате поставок российской нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Как уточняют источники, расчеты осуществляются через отправку рупий на специальные зарубежные банковские счета, которые принадлежат российским покупателям. Затем рупии конвертируют в дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов или китайские юани. Уточняется, что ряду подобных сделок помогают некоторые индийские банки с ограниченным присутствием за рубежом.

    Собеседники агентства добавили, что помимо дирхама и юаня компании рассматривают также сингапурский и гонконгский доллары. При этом возможность проведения операций, по их словам, зависит от степени уверенности отдельных банков в таких транзакциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне смягчения американских санкций Индия существенно увеличила закупки российской нефти.

    Осенью вице-премьер Александр Новак заявлял о начале расчетов Индии за российскую нефть в юанях при сохранении основной части платежей в рублях.

    24 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году

    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вынужденный резкий отказ от российских энергоресурсов в 2022 году стал тяжелым испытанием для экономики и жителей Европейского союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила о вынужденной необходимости прекратить закупки топлива у Москвы буквально «за одну ночь», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот шаг оказался крайне чувствительным для европейцев.

    «Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», – пожаловалась фон дер Ляйен.

    Политик также предложила местным депутатам представить ситуацию, при которой Австралии пришлось бы мгновенно остановить продажу железной руды. Она подчеркнула, что именно в таком положении оказалась Европа после введения запрета на российское голубое топливо.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    23 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Иран опроверг переговоры с США
    Иран опроверг переговоры с США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не вел переговоров с США, а заявления о переговорах используются для манипуляций финансовыми и нефтяными рынками, заявил спикер иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    Он подчеркнул, что попытки американского президента Дональда Трампа влиять на мировые рынки связаны с тяжелым положением США и Израиля, передает ТАСС.

    «Переговоры с США не проводились, а фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль», – написал Галибаф в соцсетях.

    Ранее президент США заявил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры, после чего Пентагону было поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    В Иране опровергли проведение переговоров с США.

    25 марта 2026, 19:18 • Новости дня
    Песков: Растущий мировой спрос может сделать российскую нефть дефицитом

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Вести» сообщил о высоком спросе на российскую нефть.

    В мире сохраняется высокий спрос на российскую нефть, что подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, Россия получает множество заявок на поставки, и этот интерес исходит не только от Вьетнама.

    Песков подчеркнул: «Спрос большой, спрос на альтернативные направления, поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять». Он отметил, что Россия уже сейчас сталкивается с активным интересом со стороны различных стран.

    По словам Пескова, если тенденция сохранится, Россия вскоре может столкнуться с нехваткой возможностей для удовлетворения всех новых запросов на поставки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил полный переход на поставки российских энергоресурсов в страны с растущим спросом, если это будет выгоднее. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась закупать российский газ даже при угрозе энергетических отключений в Евросоюзе.

    24 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Россия и Шри-Ланка начали переговоры о поставках нефти

    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Коломбо и Москва обсуждают возможность организации поставок нефти на остров через межправительственные соглашения, а также готовят визит российского замминистра энергетики.

    Официальные переговоры между правительствами России и Шри-Ланки по вопросам поставок нефти стартовали, передает ТАСС. По словам представителя кабинета министров Налинды Джаятиссы, обсуждается возможность заключения межправительственных соглашений для обеспечения поставок топлива.

    Пресс-секретарь отметил: «Переговоры с Россией продолжаются на правительственном уровне. Ранее нам не удавалось обеспечить поставки нефти из России. Однако сейчас мы прилагаем усилия, чтобы выяснить, возможно ли осуществить это посредством межправительственных соглашений».

    По его словам, в ближайшее время ожидается визит заместителя министра энергетики России в Шри-Ланку, что позволит сторонам обсудить детали будущих поставок и ускорить переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоносителей.

    Позже стало известно, что после снятия санкций США покупать российскую нефть также выразили желание Таиланд и Япония. Такой интерес со стороны азиатских стран снижает скидку на сорт Urals. Эксперты отмечают важность географии российских поставок в условиях кризиса на Ближнем Востоке.


    26 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов

    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Чиновники администрации американского лидера изучают, чем обернется для экономики потенциальный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель, намекая на допущение последствий экстремальных сценариев войны с Ираном.

    «Еще до начала войны министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Некоторые из источников сообщили, что высокопоставленные чиновники Министерства финансов уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин», – передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи это опроверг, заявив, что  администрация Трампа постоянно оценивает различные сценарии ценообразования и экономические последствия, но чиновники не рассматривают возможность достижения ценой на нефть 200 долларов за баррель, и министр Бессент не был «обеспокоен» краткосрочными перебоями, вызванными операцией «Эпическая ярость»».

    Бессент, по его словам, неоднократно «выражал как свою, так и уверенность администрации в долгосрочной перспективе развития американской экономики и мировых энергетических рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов. Дмитриев заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Британии в конфликте с Ираном. Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис.

    23 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из-за нестабильности на Ближнем Востоке Еврокомиссия рекомендует странам ЕС заранее приступить к закачке газа, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

    Европейская комиссия призвала страны Евросоюза начать сезон закачки газа уже сейчас из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    В опубликованном заявлении отмечается: «С учетом волатильности рынка, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, Европейская комиссия призывает государства-члены начать сезон закачки газа и подготовку к нему скоординированно и своевременно к следующей зиме».

    По мнению Еврокомиссии, в настоящий момент энергобезопасность Евросоюза поддерживается за счет низкой зависимости от импорта газа из стран Ближнего Востока и продолжающихся поставок сжиженного природного газа через Ормузский пролив до начала конфликта. Тем не менее, ЕС подчеркивает, что только скоординированные и своевременные действия позволят обеспечить необходимый уровень заполнения газовых хранилищ перед отопительным сезоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение провести экстренное заседание Координационной группы по газу для анализа последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Внутри ЕС могут возникнуть проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

    Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    23 марта 2026, 14:05 • Новости дня
    ЕС созвал экстренное заседание по угрозе энергобезопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз принял решение провести экстренное заседание своей Координационной группы по газу для анализа возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Пресс-служба Еврокомиссии уточнила, что встреча состоится 26 марта, передает ТАСС.

    «Координационная группа по газу проведет 26 марта заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

    Напомним, стоимость газа на европейском рынке выросла почти до 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив 3% за сессию.

    Газпром со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы в европейских подземных хранилищах газа опустились до 28,5%, а в Нидерландах уровень снизился до 6,8%.

    25 марта 2026, 13:36 • Новости дня
    Новак заявил о беспрецедентном энергетическом кризисе в мире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мир переживает энергокризис, с которым он не сталкивался практически никогда, и текущая ситуация уже искажает рыночную картину, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе коллегии Минэнерго.

    Новак заявил о невиданном ранее энергетическом кризисе, который затронул весь мир, передает РИА «Новости». По его словам, ситуация настолько серьезна, что ее можно сравнить с нефтяным эмбарго стран Персидского залива в 1980-е, когда произошла резкая остановка поставок энергоресурсов западным странам.

    Новак отметил, что в настоящее время под угрозой находится почти 20 млн баррелей нефти в сутки из-за закрытия Ормузского пролива, что оказывает существенное влияние не только на энергетические рынки, но и на мировую экономику в целом. Он подчеркнул, что кризис приводит к применению протекционистских мер и закрытию отдельных экспортных направлений, в том числе по продукции, перерабатываемой из российских ресурсов.

    Чиновник добавил, что такие изменения в мировой торговле и энергетике искажают рынки и требуют постоянного мониторинга. Новак выразил уверенность, что ситуация не будет постоянной, однако рекомендовал держать «руку на пульсе» происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак ранее заявил о крупнейшем за сорок лет энергетическом кризисе на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул наличие серьезных потрясений на рынке в связи с войной вокруг Ирана.

    Главы МИД стран «Большой семерки» выразили готовность принять меры для поддержки глобальных поставок энергоносителей.

    24 марта 2026, 08:10 • Новости дня
    Цены на нефть резко выросли из-за ситуации в Ормузском проливе

    Стоимость нефти Brent превысила 100 долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть вновь растут, прибавив около 4% после резкого падения, на фоне сохраняющихся опасений перебоев поставок через Ормузский пролив.

    Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent поднялась до 100,06 доллара за баррель, а майские контракты WTI подорожали до 91,72 доллара, передает РИА «Новости».

    Рынок демонстрирует положительную динамику почти на 4% после резкого обвала днем ранее. Инвесторы по-прежнему опасаются перебоев в поставках сырья на фоне сложной геополитической обстановки.

    Главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер отметил, что нынешний отскок цен является попыткой рынка восстановить равновесие. «Трейдеры понимают, что, хотя ракетные обстрелы приостановлены, Ормузский пролив все еще далек от того, чтобы стать чистым водным путем», – подчеркнул эксперт.

    В свою очередь аналитики Macquarie прогнозируют возвращение котировок к диапазону 110 долларов до полного восстановления логистики. Ранее цены падали на 10% из-за заявлений президента США Дональда Трампа об отсрочке ударов по Ирану. Однако фактическая остановка судоходства по ключевому маршруту продолжает толкать стоимость топлива вверх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае впервые с марта 2025 года поднялась до 112 долларов за баррель.

    Ранее котировки выросли после атаки США на иранский остров Харк.

    24 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета импорта российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    План обсуждения запрета импорта российской нефти был исключен из повестки заседания Еврокомиссии, намеченного на 15 апреля.

    Представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен сообщила, что новая дата рассмотрения вопроса пока не назначена, передает РИА «Новости». Причиной изменений стали колебания цен на нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «Как всегда, наше планирование носит ориентировочный характер, включая список планируемых инициатив, который мы регулярно публикуем. У меня, прежде всего, нет новой даты, которую я могла бы назвать. Но я могу вас заверить, что мы по-прежнему привержены представлению этого предложения», – сказала Итконен.

    Она также отметила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает возвращение к импорту российской энергии «стратегической ошибкой и повторением прошлых просчетов».

    Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса.

    Агентство Bloomberg писало, что Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Накануне биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% и достигли 730 долларов. Стоимость нефти Brent превысила 100 долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Главное
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации