  • Новость часаПВО России сбила 21 украинский БПЛА за полтора часа
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    Запад решился испытать народ Грузии на твердость
    Volkswagen решил закрыть три завода в Германии
    Генштаб ВСУ перевел медиков из госпиталей в пехоту
    Объявлено о переговорах Инстасамки в качестве солистки группы «Ленинград»
    Британия ввела новые санкции против российских организаций
    В Финляндии арестовали землю культурного центра России по иску «Нафтогаза»
    Минобороны показало видео уничтожения командиров подразделения ВСУ
    У уничтоженных в Брянской области иностранных наемников найден молитвенник
    На Украине решили бить дроны дробью
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

    7 комментариев
    28 октября 2024, 17:56 • Новости дня

    Британия ввела новые санкции против российских организаций

    Британия ввела санкции против АСП, АНО «Диалог» и группы компаний «Структура»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия добавила в санкционный список Агентство социального проектирования (АСП), АНО «Диалог» и группу компаний «Структура», а также их руководителей, следует из данных с сайта правительства Соединенного Королевства.

    Ограничения также коснулись нескольких ключевых лиц: директора АСП и «Структуры» Ильи Гамбашидзе, программного директора АСП Андрея Перлы и генерального директора «Структуры» Николая Тупикина, передает ТАСС. Санкции предполагают запрет на въезд в Британию и заморозку их активов в случае обнаружения.

    Ранее британская сторона объявила о введении санкций в отношении войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России. Также сообщалось, что «Большая семерка» (G7) намерена увеличить санкционное давление на российскую нефть и усилить контроль за потолком цен, чтобы ограничить доходы России от продажи энергоносителей. Кроме того, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон намерен усилить санкции против России и третьих стран за поставку материалов для вооруженных сил на следующей неделе.

    25 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ

    Путин: Командиры ВСУ в окружении в Курской области расстреливают солдат при попытке сдаться в плен

    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области около двух тысяч украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что российские силы взяли в окружение около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории примерно 6 на 15 километров. Командиры украинских военных подразделений, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих подчиненных, пытающихся сдаться в плен, заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «По показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника, – сообщил Путин. – Правда, «отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение».

    По его словам, ВС России «создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки» ВСУ.

    Ранее Путин заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.

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    27 октября 2024, 11:04 • Новости дня
    Заместителя британского посла в Москве госпитализировали

    Заместителя посла Британии в России Томаса Додда госпитализировали в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве госпитализировали заместителя посла Великобритании Томаса Додда из-за компрессионного стеноза чревного ствола, его состояние стабильное.

    Заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда госпитализировали в Москве, сообщает «Лента.Ру». По данным источника, Додд почувствовал недомогание рано утром, после чего был доставлен в больницу. Врачи подозревают у него компрессионный стеноз чревного ствола. Это заболевание отрицательно влияет на снабжение кровью органов пищеварения.

    В настоящее время дипломат находится на обследовании, и его состояние оценивается как стабильное. Представители больницы заверили, что здоровью и жизни Томаса Додда ничего не угрожает. Дополнительные подробности о его состоянии и лечении пока не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос.

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    27 октября 2024, 12:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Центр» освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Кроме того, поражены живая сила и техника пяти украинских бригад в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Также российские бойцы отразили 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии.

    В боях с Центральной группировкой ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, танк, два БТР Viking, БМП, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», четыре гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Северная группировка на Харьковском направлении поразила формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 113-й и 116-й бригад теробороны в районах Мелового, Волчанска и Терновой Харьковской области.

    Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Бойцы группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах Петропавловки, Новоосинова, Берестового, Песчаного, Колесниковки, Загрызова Харьковской области, Надии, Новоегоровки ЛНР, Тернов ДНР и Серебрянского лесничества.

    Кроме того, они отразили четыре контратаки штурмовых групп 28-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, БТР М113, три пикапа, гаубицы М114 и М198, гаубица Д-30 и орудие М119. Уничтожены станция РЭБ «Мандат М» и склад боеприпасов.

    Южная группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника. Поражены формирования 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка ДНР. Кроме того, бойцы группировки «Юг» отразили контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ.

    Украинская армия потеряла до 720 военнослужащих, БТР М113, 11 автомобилей, две М777 и гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», установку «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30. Также уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс «ieMHR» и три полевых склада боеприпасов.

    Военнослужащие Восточной группировки улучшили положение по переднему краю, поразили формирования 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах Макаровки и Октября ДНР, а также отразили контратаку украинских штурмовиков 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, БТР М113, две бронемашины, семь автомобилей, гаубицу М777, два орудия Д-20 и две станции РЭБ «Анклав-Н», уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику пяти украинских бригад в районах Жеребянок, Новоданиловки Запорожской области, Антоновки, Токаревки и Львова Херсонской области. Потери противника составили свыше 80 военнослужащих, два автомобиля и два 152-мм орудия Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

    Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склады боеприпасов и горючего, а также поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения дронов, пункты временной дислокации, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 134 районах.

    ПВО сбила три снаряда HIMARS, авиабомбу Hammer, переделанную для стрельбы по наземным целям ракету С-200 и 172 БПЛА.

    Всего с начала СВО уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 565 беспилотников, 584 ЗРК, 18 887 танков и других бронемашин, 1480 РСЗО, 16 837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 654 единицы спецтехники.

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    27 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    Единственную женщину-инспектора ДПС Москвы обвинили в вымогательстве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единственная женщина-инспектор ДПС в Москве Мария Колпак задержана по обвинению в вымогательстве и превышении должностных полномочий с применением насилия.

    В материалах дела указано, что вместе с Колпак был задержан и ее предполагаемый сообщник, передает ТАСС. Перовский суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Колпак запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также покидать свое жилье. В суде она не возражала против этой меры.

    Мария Колпак, героиня многих публикаций о работе в полиции, пришла на службу в ОМВД России по Красносельскому району в 2019 году после окончания автошколы. Позже она перевелась в ДПС, где работала до недавнего времени.

    Ранее инспекторов ДПС в Орле задержали по подозрению в хищении более 2,6 млн рублей у нетрезвого водителя. В прошлом году главу отдела ГИБДД в Петербурге задержали за взятки в виде поездок на такси.

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    27 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка украинских войск в поселке Кураховка на Красноармейском направлении оказалась в полукольце, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах подчеркнули, что для противника сложилась неблагоприятная ситуация, так как вокруг поселка сформировалось полукольцо, передает ТАСС.

    Напомним, украинские войска оставили большую часть своих позиций в Горняке на Красноармейском направлении в ДНР после значительных потерь как в черте города, так и при попытке покинуть его. Ранее также сообщалось, что российские военнослужащие ворвались на горящем танке в Селидово в ДНР, взяв под контроль 80% территории города. Кроме того, трое российских военнослужащих продвинулись на три километра вглубь тылов ВСУ у Часова Яра, что позволило российским войскам продвинуться за канал Северский Донец.

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    27 октября 2024, 11:28 • Новости дня
    В Крыму определен самый сильный человек России

    Омский богатырь Скосырский стал сильнейшим человеком России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Богатырь из Омска Дмитрий Скосырский одержал победу во всероссийском турнире в Евпатории и стал «Сильнейшим человеком России 2024 года», сообщили в Международном богатырском движении «Сильнейшая нация мира».

    В соревнованиях участвовали одиннадцать атлетов из различных регионов России, включая Омск, Липецкую область, Крым и другие, передает РИА «Новости». Участники состязались в четырех упражнениях и эстафете. Среди них: подъем богатырского бревна весом 150 кг над головой, перенос коромысла весом 400 кг и «чемоданов» по 150 кг, буксировка автокрана весом 22 тонны.

    Президент Международного богатырского движения Михаил Паллер отметил особую борьбу между Скосырским и Александром Клоковым в финале. Они перебрасывали каменный шар весом 180 кг через планку высотой 125 см.

    Кроме того, в рамках турнира крымские спортсмены Джамшид Исматиллаев и Дмитрий Алексеев установили рекорд по буксировке узкоколейного трамвая весом более 20 тонн. Рекорд внесли в Реестр рекордов богатырского движения и Книгу рекордов России.

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    28 октября 2024, 01:10 • Новости дня
    Борис Джонсон поддержал акции протеста грузинской оппозиции

    Борис Джонсон заявил о фальсификации выборов в Грузии и поддержал оппозицию

    Борис Джонсон поддержал акции протеста грузинской оппозиции
    @ Gustavo Valiente/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Борис Джонсон обвинил грузинские власти в фальсификации выборов и выразил поддержку оппозиции.

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон обвинил власти Грузии в «краже выборов». По мнению Джонсона, прошедшие выборы были сфальсифицированы.

    В своем микроблоге политик выразил поддержку грузинскому народу.

    «Картина, которая вырисовывается в Грузии ясна: вчерашние выборы были украдены», – написал Джонсон в своем микроблоге. – «Я поддерживаю народ Грузии, который борется за свою свободу, свои права и свое будущее». 

    Ранее партия «Грузинская мечта» набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии, в то время как четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент, получили в общей сложности 37,78%. Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» заявила, что результаты выборов являются конституционным переворотом, партия «Единство – Национальное движение» также не признала их итоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, где победила партия «Грузинская мечта». Европарламент также объявил, что обнаружил серьезные нарушения на выборах в Грузии, включая давление на избирателей и хаос на участках, что «вызывает обеспокоенность по поводу состояния демократии в стране».

    Между тем, Виктор Орбан, глава правительства Венгрии, председательствующей в Евросовете, завил, что посетит Грузию с официальным визитом 28-29 октября.

    За неделю до выборов в Грузии немецкий Фонд имени Конрада Аденауэра  предсказал возможность массовых волнений в Тбилиси по украинскому сценарию 2014 года. В статье фонда говорилось, что в случае сомнений в честности выборов «сильный осенний шторм в Тбилиси кажется неизбежным». Авторы отметили, что ситуация может напоминать Киев февраля 2014 года, когда стрельба на Майдане привела к гибели десятков людей.

    «Тогда трем министрам иностранных дел Германии, Польши и Франции удалось успешно посредничать между конфликтующими сторонами. Этой осенью Европа может снова оказаться востребованной. Его следует подготовить», делают вывод авторы материала. При этом они умалчивают, что посредничество западных политиков в итоге привело к государственному перевороту на Украине.

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    27 октября 2024, 23:04 • Новости дня
    Михалков в Сербии обвинил Запад в обмане украинцев

    Михалков заявил в Сербии о манипуляциях Запада с молодежью Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Режиссер Никита Михалков в Белграде обвинил Запад в обмане украинской молодежи и создании антироссийских настроений, отмечая, что это повлияло на два поколения.

    Народный артист России Никита Михалков, выступая в Сербии, обвинил Запад в обмане двух поколений украинской молодежи. Как сообщает РИА «Новости», Михалков заявил, что англосаксонский мир работал с детьми и школами на Украине, создавая антироссийское настроение.

    «Мы продолжали ощущать себя «старшим братом», думая, что все будет хорошо. Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы – это один народ», – отметил он на пресс-конференции в Белграде.

    Михалков также высказался о специальной военной операции (СВО) России на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года. По его словам, Россия сделала «жестокий и очень опасный шаг», чтобы предотвратить войну на своей территории через две недели. Он сообщил, что видел документы, подтверждающие это.

    В минувшие выходные в Белграде прошли гастроли театра «Мастерская «12». На премьерном показе в Национальном театре Сербии присутствовали министр культуры Сербии и другие высокопоставленные гости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее режиссер Михалков высказывался, что специальная военная операция на Украине помогла россиянам понять необходимость ставить интересы своей страны выше всех остальных. Он также заявлял, что деятели культуры, покинувшие Россию в 2022 году, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса, которые подвергались бомбардировкам восемь лет.

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    25 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    В Турции объяснили невозможность исполнения Анкарой санкций Запада против РФ

    Министр финансов Турции Шимшек назвал невозможным разрыв отношений с Россией из-за санкций Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара, несмотря на западные санкции, не может разорвать связи с Москвой из-за значительной зависимости от российского газа, заявил министр финансов Турции Мехмет Шимшек.

    Выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, Шимшек отметил, что Россия является важным соседом и партнером Турции, и значительная часть турецкой промышленности зависит от российского природного газа, передает ТАСС.

    «Мы не можем просто взять и разорвать связи с нашими соседями, в том числе с Россией. РФ является нашим важным и крупным соседом и партнером», – заявил министр.

    На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин заявил о своем уважении к независимой внешней политике Турции под руководством Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер ранее отмечал, что отношения Анкары и Москвы активно развиваются по многим направлениям, включая культуру и оборонную промышленность.

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    25 октября 2024, 19:28 • Новости дня
    В Вологодской области продажу алкоголя предложили ограничить двумя часами в сутки

    Губернатор Вологодской области Филимонов предложил ограничить двумя часами в сутки продажу алкоголя в регионе

    В Вологодской области продажу алкоголя предложили ограничить двумя часами в сутки
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Вологодской области Георгий Филимонов предложил законопроект для ограничения времени продажи алкоголя в регионе до двух часов в день с 2025 года, исключая рестораны и кафе.

    Если закон будет принят, алкоголь можно будет приобрести в розничных магазинах только с 12.00 до 14.00 в рабочие дни и новогодние праздники, передает «Коммерсант».

    Планируемые ограничения не затронут заведения общественного питания. Новый закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года. Документ также вводит полный запрет на продажу алкоголя в рознице в определенные праздничные дни, включая такие праздники, как Праздник весны и труда, День России, День знаний, День народного единства и День Конституции России.

    В июле сообщалось, что Европа остается регионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире, при этом новые данные ВОЗ свидетельствуют о снижении этого показателя в ряде стран Восточной Европы, включая Россию. Более 63% российских подростков негативно относятся к курению, употреблению алкоголя и наркотиков, показало масштабное социологическое исследование.

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    25 октября 2024, 19:52 • Новости дня
    СМИ: В Российском военно-историческом архиве обнаружена пропажа указа Петра II
    СМИ: В Российском военно-историческом архиве обнаружена пропажа указа Петра II
    @ РГВИА/vk.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из Российского военно-исторического архива исчез оригинальный указ Петра II об отстранении Фаменцына от должности коменданта Петербурга, пишут СМИ.

    Замдиректора Российского военно-исторического архива Василиса Денисова обнаружила подделку вместо оригинального указа Петра II, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал 112. В сообщении говорится о подмене документа.

    Речь идет о важном историческом указе императора Петра II от 9 сентября 1727 года, адресованном Военной коллегии. Согласно этому указу, Фаменцын должен был быть отстранен от должности коменданта Петербурга, а его место занять князь Урусов.

    Полиция уже начала проверку по факту пропажи оригинального указа. На данный момент неизвестно, кто и когда совершил подмену.

    В 2020 году картину Ван Гога украли из музея в Нидерландах.

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    27 октября 2024, 17:05 • Новости дня
    В Забайкалье из исправительного центра сбежали четверо осужденных

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Забайкальском крае произошел побег четверых заключенных из исправительного центра в Нерчинске, это второй случай за двое суток после побега из липецкой колонии, пишут СМИ.

    Побег был совершен заключенными, которые не явились на обязательные работы, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно новости». В связи с этим инцидентом начаты поисковые мероприятия для обнаружения и задержания беглецов. На данный момент неизвестно, как именно заключенные смогли скрыться из исправительного центра.

    Исправительные центры появились как альтернатива лишению свободы, и принудительные работы стали одним из видов наказаний, включенным в Уголовный кодекс. Они предоставляют возможность осужденным трудиться в местах, расположенных за пределами колонии.

    Ранее шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области. Эксперт Фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов заявил, что к истории побега из липецкой колонии № 2 осталось много вопросов, включая действия караула, который не мог не заметить «земельные работы» на территории исправительного учреждения. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о халатности сотрудников колонии в Липецке.

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    25 октября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    @ mil.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что действия 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота привели к успешному прорыву обороны ВСУ на Курском направлении.

    «Они как раз и совершили этот прорыв. Они как раз и создали условия, основные условия для этих успешных действий. Это именно 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота», – сказал Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Также президент сообщил, что командиры окруженных подразделений ВСУ скрывают от своих военнослужащих факт окружения. По его словам, основные силы ВСУ предпринимают попытки деблокировать эти подразделения, однако безуспешно. Российские бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления противника.

    Ранее Путин заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области. Он также сообщил, что на Курском направлении украинская армия потеряла до 26 тыс. военнослужащих за последние 30 дней, при этом около двух тысяч украинских военных были окружены в Курской области.

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    25 октября 2024, 21:43 • Новости дня
    Эрдоган предложил Росатому построить вторую АЭС в Турции

    Лихачев: Эрдоган предложил Росатому построить вторую АЭС в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Росатому строительство второй атомной электростанции на Черном море в районе города Синопа, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

    В интервью телеканалу RT Лихачев уточнил, что Эрдоган обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    В настоящее время стороны ведут консультации на уровне правительств о возможном расширении присутствия Росатома в Турции на площадке Синопа, расположенной на Черном море. «Это предложение, которое нам сделал президент Турции господин Эрдоган», – отметил глава госкорпорации.

    Ранее Эрдоган заявил Путину на встрече в ходе саммита ШОС в Астане о желании как можно скорее построить АЭС «Аккую» с российским участием. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что после нарушения контрактных обязательств Siemens все необходимые комплектующие для АЭС «Аккую» были оперативно найдены и поставлены из дружественных России стран, что позволит реализовать проект вовремя.

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    25 октября 2024, 20:16 • Новости дня
    Захарова раскрыла характер договора между Россией и КНДР

    Захарова: Договор России и КНДР направлен на оборону и не угрожает третьим странам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договор между Россией и КНДР носит оборонительный характер и не угрожает третьим странам, его цель – поддержание стабильности в Северо-Восточной Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она отметила, что документ является результатом выхода двусторонних отношений на высокий уровень и сдвигов в геополитической обстановке, требующих обновления правовых основ для взаимодействия, передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, договор содержит принципы углубления партнерства и стратегической кооперации, что способствует строительству справедливой международной системы. Он направлен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

    Проект федерального закона о ратификации договора был рассмотрен в Госдуме 23 октября, а на следующий день он был ратифицирован. Следующий шаг – рассмотрение в Совете Федерации, которое должно пройти в первой половине ноября, если не возникнут возражения. После этого документ будет направлен на подписание президенту России Владимиру Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что положение о взаимной военной помощи договора России и КНДР будет задействовано только в случае агрессии против одной из сторон.

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