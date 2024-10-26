Страны G7 решила усилить санкции против российской нефти

Tекст: Мария Иванова

Страны «Большой семерки» намерены усилить санкционное давление на российскую нефтяную отрасль, сообщает РИА «Новости». В заявлении глав минфинов и управляющих центральными банками G7 по итогам совместного заседания говорится о планах усилить контроль за механизмом потолка цен на нефть и принять меры в ответ на его нарушения.

В документе сказано: «Мы намерены принимать дальнейшие инициативы в ответ на нарушения потолка цен на нефть, а также увеличить издержки России от использования теневого флота для обхода санкций». Также отмечается, что G7 стремится ограничить источники государственных доходов России, принимая меры по ограничению доходов от продажи энергоносителей и сокращая будущие возможности добычи.

Санкции стран Запада в отношении российской нефти вступили в силу 5 декабря 2022 года, когда Евросоюз прекратил прием нефти, перевозимой по морю, и ввел потолок цен на уровне 60 долларов за баррель. В ответ президент России Владимир Путин запретил поставки нефти иностранным лицам, если в контрактах предусмотрен механизм предельной цены.

В Москве неоднократно утверждали, что Россия справится с санкционным давлением, а Запад не признает провала своих санкций. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят ущерб мировой экономике, а их целью является ухудшение жизни миллионов людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины, представитель МИД Мария Захарова заявила, что это приведет к утрате доверия в ЕС.

Ранее лидеры стран G7 и главы минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.