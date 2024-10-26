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Захарова заявила о решительном ответе на схему ЕС по передаче российских активов
Захарова заявила о решительном ответе Москвы на «мошенническую схему» ЕС по передаче российских активов Киеву
Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины, заявила представитель МИД Мария Захарова, подчеркнув, что это приведет к утрате доверия в ЕС.
Как следует из комментария Захаровой на сайте МИД России, «вся возня вокруг незаконно присвоенных российских средств приведет только к окончательной утрате остатков доверия в мире к ЕС как торгово-экономическому и инвестиционному партнеру».
Она отметила, что это также приведет «к дальнейшему долговому закабалению будущих поколений жителей Украины».
«Впрочем, обворовывать целые страны и континенты коллективному Западу не привыкать. Методы меняются, но суть, как и столетия назад, остается прежней», – добавила Захарова.
Дипломат также назвала эти действия «очередной мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности» и добавила, что ЕС совместно с США и другими партнерами разработал ее для компенсации расходов на финансирование киевского режима.
Ранее лидеры стран G7 и главы минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, при этом основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва уже предпринимает ответные шаги в ответ на действия Запада по использованию доходов от этих активов.