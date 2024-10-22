Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
В США пообещали новые жесткие санкции против России на следующей неделе
Минфин: США на следующей неделе введут новый пакет антироссийских санкций
Администрация США намерена усилить санкции против России и третьих стран за поставку материалов для вооруженных сил на следующей неделе, заявила на пресс-конференции министр финансов США Джанет Йеллен.
«Мы продолжаем бороться с обходом Россией санкций и уже на следующей неделе введем новые жесткие санкции», – сказала министр, передает ТАСС.
Новые санкции коснутся третьих стран, которые подозреваются в поставках России критически важных материалов для ее вооруженных сил. Йеллен подчеркнула, что Соединенные Штаты выявляют юридических и физических лиц, способствующих приобретению Россией таких материалов. Она предупредила, что посредники, занимающиеся подобными поставками, могут оказаться в санкционном перечне.
Йеллен также отметила, что в последние месяцы санкции значительно ужесточились, что позволяет вводить ограничения против финансовых учреждений в третьих странах. «Угроза введения вторичных санкций в отношении финансовых учреждений имеет значительные последствия», – подчеркнула она. Речь идет о финансовых учреждениях, которые сотрудничают с находящимися под санкциями организациями и могут быть отрезаны от финансовой системы США.
Ранее американская администрация ввела санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью, чтобы нарушить поток доходов Ирана, финансирующих ядерную программу.