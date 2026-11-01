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Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в Винницкой области
Глава Винницкой области заявила о повреждении энергетических объектов
Глава областной администрации Наталья Заболотная заявила, что в Винницкой области в центральной части Украины получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры.
В Винницкой области в центральной части Украины получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы областной администрации Натальи Заболотной.
Руководитель региона уточнила, что в ночное время на территории области прогремело множество взрывов.
В результате этих событий зафиксированы повреждения вышки сотовой связи, а также частного складского здания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два объекта украинского энергетического холдинга ДТЭК в Днепропетровской области получили серьезные повреждения.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возникновении проблем с водоснабжением в украинской столице после попадания беспилотников в объект критической инфраструктуры.
В пятницу в Днепропетровске в результате взрыва получил повреждения объект критической инфраструктуры.