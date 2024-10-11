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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    39 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    11 октября 2024, 22:19 • Новости дня

    США ввели санкции против компаний и танкеров за торговлю иранской нефтью

    США ввели санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ввела санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью, чтобы нарушить поток доходов Ирана, финансирующих ядерную программу.

    Администрация США объявила о введении санкций против 16 юридических лиц и 23 танкеров, которые, по версии американских властей, занимались торговлей и перевозкой иранской нефти. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС.

    Блинкен подчеркнул, что цель рестрикций – нарушить поток доходов, которые Иран использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет, а также для разжигания конфликтов на Ближнем Востоке. Кроме того, Министерство финансов США совместно с Госдепартаментом издает распоряжение, вводящее санкции против любого лица, задействованного в нефтяном секторе Ирана.

    Согласно документам Министерства финансов США, санкции касаются компаний из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Панамы, Либерии, Суринама и Маршалловых Островов. Под ограничения попали суда, плавающие под флагами Малайзии, Барбадоса, Белиза, Камеруна, Островов Кука, Палау, Панамы, Сент-Китс и Невис, Сан-Томе и Принсипи и Эсватини.

    Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности в ходе предвыборной кампании из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана.

    11 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом

    Владимир Путин начал первую встречу с новым президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде

    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ашхабаде состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, который был избран президентом Ирана 5 июля. На встрече обсуждаются двусторонние вопросы и кризис на Ближнем Востоке.

    Эта встреча стала первой для обоих лидеров, на которой обсуждались двусторонние вопросы и обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По словам помощника Путина Юрия Ушакова, в переговорах с российской стороны приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, сам Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и замглавы МИД Михаил Галузин.

    Пезешкиан был избран президентом Ирана на внеочередных выборах 5 июля, проведенных после гибели Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в мае. До этого Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения и был депутатом и первым вице-спикером иранского парламента.

    Напомним, Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Ранее президент Ирана Пезешкиан заявил, что его страна стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине и будет поддерживать соответствующие инициативы.

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    11 октября 2024, 21:09 • Новости дня
    Медведев произнес слова о капитуляции Украины

    Медведев усомнился в плане Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Медведев произнес слова о капитуляции Украины
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение в реалистичности планов бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Он смоделировал возможный разговор Владимира Путина и Трампа на эту тему.

    Медведев в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что Трамп неоднократно заявлял о своей способности завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, всего за часы или дни, передает ТАСС.

    В своем сообщении он привел слова спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выразил мнение, что Трамп, связавшись с президентом России Владимиром Путиным, может заявить о необходимости завершения конфликта. «А что если Путин скажет: «Не сейчас. Украина должна капитулировать и не присоединяться к НАТО», – задался вопросом Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член комитета Госдумы Михаил Шеремет назвал план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине благоразумным. ВЗГЛЯД также сообщал, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс раскрыл детали этого плана, который предполагает создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО. В другом сообщении ВЗГЛЯД передавал, что Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае его избрания президентом еще до инаугурации.

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    11 октября 2024, 19:47 • Видео
    Урсула у Санду и битва за Молдавию

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

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    11 октября 2024, 13:10 • Новости дня
    Путин заявил о близости позиций России и Ирана по мировым событиям

    Путин отметил схожесть позиций России и Ирана и рост товарооборота между странами

    Путин заявил о близости позиций России и Ирана по мировым событиям
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Ашхабаде обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом схожие позиции стран на международной арене и отметил положительную тенденцию роста товарооборота, несмотря на прошлогоднее падение.

    Путин подчеркнул, что оценки происходящих в мире событий у России и Ирана часто очень близки. Это свидетельствует о тесном взаимодействии и схожести позиций двух стран по ключевым международным вопросам, передает ТАСС.

    На встрече в Ашхабаде Путин также отметил положительные тенденции во взаимной торговле между Россией и Ираном. Президент России сообщил, что в этом году товарооборот между двумя странами демонстрирует рост. Однако он отметил, что этот рост пока не компенсировал падение, зафиксированное в прошлом году. Тем не менее, по словам Путина, тенденция является положительной, что указывает на улучшение экономического взаимодействия.

    Напомним, в Ашхабаде состоялась первая встреча Путина и Пезешкиана, который был избран президентом Ирана 5 июля.

    Также сообщалось, что на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    11 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Путин прибыл в Туркмению
    Путин прибыл в Туркмению
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Кроме того, у Путина запланирована встреча с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает ТАСС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что могут состояться и другие двусторонние контакты.

    МИД Украины попросил Туркменистан не принимать Путина, а также указал на ордер на арест российского президента, выданный МУС, передает РБК.

    Напомним, в сентябре Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года.

    МУС в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

    После визита Путина в Монголию Украина заявляла, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать ее.

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    11 октября 2024, 02:23 • Новости дня
    Тегеран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке

    Тегеран предостерег страны на Ближнем Востоке от содействия возможному нападению на Иран

    Тегеран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке нанести по ним удары, если их территория будет использована для атаки на Иран, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal Тегеран «по секретным дипломатическим каналам» направил предупреждения «богатым нефтью странам Персидского залива и другим союзникам США на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    В числе стран, получивших такие предупреждения, оказались Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар. В этих государствах дислоцированы американские силы, и они выразили администрации Джо Байдена нежелание предоставлять свою военную инфраструктуру для атак на Иран, пишет Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, а также вторгся в Ливан. В ответ на действия израильских сил Иран нанес ракетный удар по Израилю.

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    11 октября 2024, 07:30 • Новости дня
    Американский аналитик назвала план Зеленского оторванным от реальности

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший стратегический аналитик США Ребекка Коффлер в статье для Fox News заявила, что «план победы» Зеленского не способен прекратить конфликт на Украине, из-за отсутствия четкого видения победы у Киева и недостатка ресурсов.

    По ее словам, «план победы» Зеленского не способен способствовать прекращению конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметила, что у Киева нет четкого понимания того, что представляет собой победа, и игнорируется оперативная обстановка на фронте.

    Коффлер подчеркнула, что Россия уверенно продвигается на поле боя, а Украина не в состоянии изменить текущую ситуацию из-за недостатка средств.

    «Количество армейских тактических ракет большой дальности (ATACMS), поставленных на Украину, недостаточно для выполнения этой задачи. Ни у США, ни у Европы нет дополнительных резервов или производственных мощностей для быстрого наращивания своих истощающихся арсеналов», – указала она.

    Эксперт также считает, что «план победы» Зеленского не способен повлиять на события, так как российская армия превосходит украинскую по численности и технологическому оснащению.

    «То, что выдается за новый «конкретный» план, не содержит четкого пути к победе в войне. Более того, определение победы над Россией у Зеленского остается лишь мечтами», – резюмировала Коффлер.

    Напомним, Зеленский на саммите в Хорватии заявлял, что первым пунктом украинского «плана победы» является приглашение Украины в НАТО.

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    11 октября 2024, 00:58 • Новости дня
    Небензя обвинил США в блокировке попыток СБ ООН добиться перемирия в Газе

    Небензя заявил о блокировке США попыток Совбеза ООН добиться прекращения огня в секторе Газа

    Небензя обвинил США в блокировке попыток СБ ООН добиться перемирия в Газе
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США блокируют попытки Совета Безопасности ООН принять решения, направленные на прекращение огня в секторе Газа, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Соответствующую активность в Совете Безопасности ООН перестали проявлять и наши американские коллеги, которые тем не менее продолжают блокировать любые попытки членов Совета Безопасности принять решения, которые позволили бы добиться прекращения огня в регионе», – приводит слова Небензи ТАСС.

    Кроме того, он сообщил, что Израиль рассматривает потери среди гражданских в Ливане как «сопутствующий ущерб» в духе «лес рубят – щепки летят».

    Небензя подчеркнул, что Израиль и США способствуют усилению напряженности на Ближнем Востоке. Он заявил, что Израиль и США «поливают бензином пламя самой разрушительной эскалации» и нарушают международные нормы.

    «Мы уверены в своей позиции и готовы использовать все мирные средства Совета Безопасности», – заявил Небензя. Дипломат при этом выразил озабоченность тем, что ряд членов Совбеза отказывается предпринимать действия, способные поставить США в неудобное положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил о планах израильского руководства спровоцировать конфликт между Ираном и США, что может привести к невообразимой эскалации, а также подчеркнул, что Израиль сознательно подрывает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые обеспечили стране членство в организации.

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    11 октября 2024, 10:28 • Новости дня
    Блинкен заявил, что «выслушал» Лаврова в ходе саммита в Лаосе

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что на полях Восточноазиатского саммита в Лаосе не имел прямых контактов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, однако они «выслушали» выступления друг друга.

    По его словам, политики «выслушали» друг друга, так как присутствовали на выступлениях друг друга, передает ТАСС.

    При этом Блинкен подчеркнул, что не вел прямых переговоров с Лавровым.

    «Мы не говорили напрямую», – заметил госсекретарь США, добавив, что присутствовал в зале, когда Лавров выступал от имени России, а глава МИД России Лавров был в зале, когда Блинкен выступал от имени США.

    Накануне российский министр прибыл во Вьентьян в Лаосе для участия в 19-м Восточноазиатском саммите. В то же время стало известно, что параллельно с российским министром Лаос посетит и госсекретарь США.

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    11 октября 2024, 13:19 • Новости дня
    Названа причина слежки ВМС США за «Адмиралом Кузнецовым» в 2011 году

    NI: ВМС США следили за «Адмиралом Кузнецовым» для помощи в случае затопления

    Tекст: Вера Басилая

    Шестой флот ВМС США в 2011 году наблюдал за «Адмиралом Кузнецовым» в Средиземном море из-за опасений по поводу его возможного затопления, чтобы оказать помощь в случае необходимости, сообщил обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.

    Журнал The National Interest сообщил, что в 2011 году шестой флот ВМС США следил за российским авианосцем «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море. Обозреватель журнала Вайхерт считает, что ВМС США хотели помочь российскому авианосцу, в случае ЧП.

    «Американцы были убеждены, что военный корабль может затонуть в любой момент», – передает  «Газета. Ru» слова Вайхерта.

    В составе ВМФ России сейчас находится один авианосец – «Адмирал Кузнецов», который проходит ремонт и модернизацию. Он способен базировать и обслуживать 28 самолетов и 24 вертолета.

    Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку теракта украинской военной разведки на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

    До этого были установлены детали пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов».

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    11 октября 2024, 01:23 • Новости дня
    Назначена дата вынесения приговора россиянину Виннику в США

    Суд в США собрался вынести приговор россиянину Виннику в январе

    Tекст: Антон Антонов

    Американский суд назначил дату вынесения приговора россиянину Александру Виннику на 17 января 2025 года, следует из судебного документа.

    Как сообщил адвокат Винника Аркадий Бух, защита россиянина планирует добиваться того, чтобы срок отбывания наказания соответствовал уже отбытому им сроку содержания под стражей во Франции и Греции. Однако окончательное решение остается за судьей, так как американская прокуратура не обязана учитывать время, которое Винник провел под стражей за пределами США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США Винника обвиняют в создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по версии США, отмывались миллиарды долларов. В 2022 году его вывезли фактически обманным путем с нарушением всех международных правовых норм из Европы в Сан-Франциско. В 2024 году Винник заключил с американской прокуратурой сделку о признании вины.

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    11 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Песков: Путин вряд ли поздравит нового президента США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вряд ли будет поздравлять будущего президента США с победой на выборах, назвав Штаты крайне недружественным государством.

    Песков изданию Life пояснил, что Путин, скорее всего, не будет поздравлять будущего президента США с победой на выборах, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не созванивался с Дональдом Трампом после его ухода с поста президента США, а пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что информация о звонках Трампа президенту России после его отставки является «предположением».

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    11 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении Запада изолировать Россию и Китай в АТР через АСЕАН

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров обвинил США и их союзников в попытках изолировать Россию и Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), стремясь перетянуть на свою сторону страны Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

    По его словам, США и их союзники предпринимают все возможные усилия для изоляции России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что «все практические шаги США и их союзников в АТР нацелены на то, чтобы закрываться от России, закрываться от Китая, перетягивать на свою сторону как можно больше членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии».

    При этом министр подчеркнул, что Россия неизменно поддерживает усилия стран АСЕАН по сохранению мира и обеспечению равноправного сотрудничества со всеми партнерами ассоциации.

    Ранее Лавров заявил, что Россия и Китай выступают с близких позиций против продвижения Западом «индо-тихоокеанского проекта» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    11 октября 2024, 13:25 • Новости дня
    Путин пригласил Пезешкиана в Россию с официальным визитом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом, на что президент Ирана с радостью согласился.

    Отмечается, что в ходе двусторонней встречи в Ашхабаде Путин пригласил иранского коллегу с официальным визитом, передает ТАСС.

    Пезешкиан выразил благодарность за приглашение и подтвердил свое намерение им воспользоваться.

    Путин также сообщил, что запланировал переговоры с Пезешкианом на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани.

    Президент России подчеркнул, что ждет иранского коллегу на этом мероприятии.

    «У нас там тоже запланирована двусторонняя встреча», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    11 октября 2024, 14:02 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о планах подписать договор с Россией на БРИКС

    Tекст: Александра Юдина

    Тегеран надеется заключить всеобъемлющий стратегический договор с Москвой на саммите БРИКС в Казани, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в Ашхабаде.

    По его словам, отношения между Ираном и Россией носят стратегический и искренний характер, а двустороннее сотрудничество укрепляется с каждым днем, передает ТАСС.

    Переговоры между Пезешкианом и президентом России Владимиром Путиным прошли в Ашхабаде и длились около часа. Встреча началась в составе делегаций, а затем продолжилась в формате тет-а-тет.

    Президент Ирана отметил схожесть позиций Москвы и Тегерана на международной арене и выразил надежду на участие в саммите БРИКС в Казани, куда его пригласил российский лидер.

    Пезешкиан подчеркнул важность культурно-гуманитарных контактов между странами и заявил, что «отношения Ирана и России носят стратегический и искренний характер. В экономическом и культурном планах наше сотрудничество становится крепче с каждым днем».

    В пятницу Владимир Путин пригласил с официальным визитом в Россию иранского президента Масуда Пезешкиана, который с радостью принял это приглашение. Кроме того, сообщалось, что на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    11 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    ЦАХАЛ ликвидировал главу ракетного подразделения «Хезболлы» в Ливане

    Армия Израиля уничтожила Эриба Аль-Шаджа, ответственного за обстрелы Рамот-Нафтали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребители ВВС Израиля ликвидировали Эриба Аль-Шаджа, командира ракетного подразделения «Радван» ливанского движения «Хезболла», в районе Мейс Эль-Джабаль на территории Ливана.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) успешно провела операцию по ликвидации командира ракетных войск спецотряда «Радван» ливанского движения «Хезболла», Эриба Аль-Шаджа. Как передает РИА «Новости», операция была осуществлена на территории Ливана в районе Мейс Эль-Джабаль. Этот командир отвечал за обстрелы израильского поселения Рамот-Нафтали, расположенного на севере Израиля.

    Сообщается, что боевые истребители ВВС Израиля были задействованы для уничтожения Аль-Шаджа. Он был ключевой фигурой в организации «Хезболла», и его ликвидация рассматривается Израилем как значимый успех в борьбе с этой группировкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Хезболлы» уничтожили израильский танк Merkava в ливанском городе Рас-эн-Накура. Также сообщалось, что сержант-майор запаса Ронни Ганизат, служивший в батальоне 5030 бригады Алон, погиб в ходе боевых действий с «Хезболлой» на юге Ливана, став 12-м израильским солдатом, погибшим в этом конфликте.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Урсула у Санду и битва за Молдавию

      Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

    • Как Байден кинул Зеленского

      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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