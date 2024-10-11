Трамп запросил военный самолет из-за угрозы от Ирана

Штаб Трампа запросил военную авиацию и технику для безопасности из-за угрозы Ирана

Tекст: Елизавета Шишкова

Также штаб Трампа запрашивает ограничения на полеты над его домами и митингами. Эти меры были предприняты по причине угрозы со стороны Ирана, который, по данным советников кампании Трампа, замышляет его убийство, передает РИА «Новости».

В запрос также входит размещение пуленепробиваемого стекла для выступлений в семи колеблющихся штатах и предоставление военной техники для перевозки Трампа. Источники издания сообщили, что штаб Трампа разочаровался в Секретной службе США из-за недостаточности принятых мер безопасности.

По словам источников, Секретная служба неоднократно усиливала охрану Трампа, но, по мнению штаба, этого недостаточно для текущих условий предвыборной кампании. Это подтолкнуло команду Трампа к обращению за дополнительной военной поддержкой для обеспечения безопасности кандидата.

Напомним, в августе ФБР США начало расследовать версию о кибератаке со стороны Ирана на предвыборный штаб Трампа. Сам Трамп обвинил Иран во вмешательстве в выборы в США. Он также утверждает, что Иран представляет угрозу для его жизни, что привело к тому, что вооруженные силы США начали наблюдение, а Конгресс одобрил дополнительные средства для его охраны.



