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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    10 комментариев
    19 сентября 2024, 04:55 • Новости дня

    Трамп обвинил Иран во вмешательстве в выборы в США

    Дональд Трамп заявил, что Иран вмешался в выборы США

    Tекст: Вера Басилая

    Иран передал Демократической партии украденную у предвыборного штаба внутреннюю документацию, тем самым совершив «реальное вмешательство» в ход американских выборов, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

    По его словам, именно передача Ираном данных штабу Джо Байдена является примером реального вмешательства иностранного государства в наши выборы, а не «связанная с Россией фальшивая чушь», которую на него «пытаются повесить», передает РИА «Новости».

    Ранее  иранские хакеры похитили внутренние документы у избирательного штаба Трампа и разослали их СМИ, а тем, кто был связан с Джо Байденом.

    17 сентября 2024, 06:44 • Новости дня
    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа

    Секретная служба США сообщила, что подозреваемый в покушении на Трампа Рут не успел открыть огонь

    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа
    @ Martin County Sheriff’s Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа не успел открыть огонь, сообщил и. о. главы Секретной службы Рональд Роу.

    «Подозреваемый не имел прямой видимости, он не стрелял из своего оружия», – приводит слова Роу ТАСС.

    По словам Роу, Трампа проинформировали, что со стороны Секретной службы ему предоставлен «самый высокий» уровень защиты. Как заверил Роу, предпринимаемые ведомством меры «работают».

    Сам Трамп считает, что «Секретная служба отлично сделала свою работу». «Это было нечто. Но все кончилось хорошо», – заявил он.

    Напомним, по сообщениям СМИ, подозреваемый был замечен Секретной службой, когда «ствол его автомата был направлен через сетчатое ограждение» гольф-клуба «на одну лунку впереди того места, где играл Трамп». Стрелка попытались ликвидировать на месте, но он сбежал. Позднее он был задержан. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом.

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    17 сентября 2024, 21:56 • Новости дня
    Президент Ирана раскрыл цели сотрудничества с Россией

    Президент Ирана Пезешкиан заявил, что отношения Москвы и Тегерана будут развиваться на постоянной основе

    Tекст: Денис Тельманов

    Отношения между Россией и Ираном будут развиваться на постоянной основе, это поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

    «Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе», – приводятся слова иранского президента на его официальном сайте, сообщает ТАСС

    По мнению Пезешкиана, углубление сотрудничества между двумя странами поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Иранский президент также выразил надежду на плодотворное взаимодействие между Россией и Ираном в рамках БРИКС и ШОС.

    Ранее сообщалось, что Шойгу во вторник прибыл в Иран и встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    16 сентября 2024, 06:17 • Новости дня
    Трамп заявил о ненависти к Тейлор Свифт
    Трамп заявил о ненависти к Тейлор Свифт
    @ Shawn Punch/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в соцсетях, что ненавидит певицу Тейлор Свифт.

    «Я ненавижу Тейлор Свифт!» – приводит РИА «Новости» текст заявления Трампа в соцсети Truth Social.

    Отметим, что Трамп опубликовал сообщение до предполагаемого покушения на него во Флориде.

    Во вторник после дебатов вице-президента США Камалы Харрис с Трампом Свифт заявила о том, что на предстоящих выборах отдаст свой голос за Харрис. Однако, как свидетельствуют данные опроса, ее слова больше оттолкнули избирателей от Харрис, чем привлекли.

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    16 сентября 2024, 12:00 • Новости дня
    Американист объяснил новое покушение на Трампа украинизацией США

    Американист Дудаков: Покушение проукраинского активиста на Трампа подорвет позиции лоббистов Киева

    Американист объяснил новое покушение на Трампа украинизацией США
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очередная попытка покушения на Дональда Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США. Фактически Штаты настигла карма – они так погрузились в украинскую действительность, что сами начали украинизироваться, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился кандидат в президенты США Трамп.

    «Это уже вторая попытка покушения. Причем речь идет о злоумышленнике, который основательно готовился к этому: у него был автомат с оптическим прицелом, экшн-камера, он смог подкрасться на расстояние в несколько сотен метров. Если бы агенты Секретной службы не обнаружили мужчину, тот открыл бы огонь и, может быть, даже достиг своей цели», – считает американист Малек Дудаков.

    По его словам, очередной инцидент с Трампом свидетельствует о высоком уровне политического насилия в США. Собеседник не исключает, что может появиться теория, будто за произошедшим стоял DeepState (Глубинное государство). «Впрочем, нужно понимать, что раскол и поляризация американского общества настолько сильны, что подобного рода персонажи появляются иногда сами собой», – уточнил Дудаков.

    «Некоторые на почве антитрампизма настолько сошли с ума, что готовы взять в руки оружие и попытаться убить ненавидимого ими кандидата в президенты, – добавил он. – Тем более, что в повестке сохраняется демонизация Трампа со стороны Демпартии».

    «В целом мы наблюдаем вялотекущую украинизацию американской политики, сопровождаемую покушениями, нестабильностью, попытками нелегитимными методами вывести одного из кандидатов из президентской гонки. Соединенные Штаты настигла карма. Так они погрузились в украинскую действительность, что сами начали украинизироваться», – акцентировал политолог.

    Вместе с тем, по оценкам эксперта, попытка покушения поможет республиканцу перехватить инициативу в президентской гонке. «В США все забыли про неудачные для Трампа дебаты с Камалой Харрис и спор политика с Тейлор Свифт. На повестке – взлет политического насилия. На этом фоне демократам приходится оправдываться, в том числе за своего сторонника, которого подозревают в покушении», – указал эксперт.

    Собеседник напомнил, что злоумышленник Райан Рут известен заукраинскими позициями: он вербовал людей в ВСУ, собирал и отправлял деньги украинской армии, посещал Украину. «Несмотря на эти связи с Киевом, Рут – в первую очередь американец. Ситуация была бы иной, если бы покушавшимся оказался украинский беженец», – считает американист. «Тем не менее стоит ожидать, что произошедшее подорвет позиции украинских лоббистов в США. Кроме того, отношение республиканцев к Украине, вероятно, еще больше ухудшится», – заключил Дудаков.

    Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.

    Американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. К расследованию подключилось ФБР. Кандидат в президенты после попытки покушения вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Сам он заявил, что «цел и невредим», и подчеркнул, что «никогда не сдастся».

    Издание New York Post со ссылкой на источники пишет, что подозреваемый в покушении – 58-летний Райан Рут. Согласно его профилю на LinkedIn, он учился в университете в Северной Каролине, примерно в 2018 году переехал на Гавайи. Рут владеет строительной фирмой Camp Box Honolulu.

    Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ. От имени Райана Уэсли Рута ведется сайт с заголовком «Fight For Ukraine». На нем ведется набор в ВСУ. Обещается оплата 1,2 тыс. долларов в месяц.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

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    17 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Шойгу прибыл в Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во вторник прибыл в Иран и встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.

    Видео встречи Шойгу с Али Акбаром Ахмадианом опубликовал телеканал RT в Telegram-канале.

    Глава Совбеза России также провел встречу с иранским лидером Масудом Пезешкианом и передал ему послание от президента России Владимира Путина, передает ТАСС со ссылкой на телеканал IRIB.

    Ранее Иран подтвердил участие президента в саммите БРИКС в Казани.

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    18 сентября 2024, 08:36 • Новости дня
    Маск заявил о риске тирании в США

    Илон Маск предупредил о тирании в США при проигрыше Дональда Трампа

    Маск заявил о риске тирании в США
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предприниматель Илон Маск выразил опасения, что поражение Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет страну к тирании, а Америка лишится настоящих выборов.

    Свое мнение он выразил на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), заявив, что если Трамп не будет избран, Америка «скатится в тиранию», передает ТАСС.

    Маск также предостерег, что в стране может не остаться настоящих выборов, если нынешнюю гонку проиграет кандидат от Республиканской партии. Известно, что предприниматель поддерживает Трампа, который принимает участие в предвыборной кампании, и регулярно критикует действующую администрацию президента.

    Ранее Маск заявил, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис «превзошла ожидания» во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом, однако Трамп все же лучше справится с должностью.

    В свою очередь Трамп заявил, что в случае победы на выборах готов создать комиссию, которая под началом Илона Маска будет искать способы повышения эффективности правительства.

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    16 сентября 2024, 17:46 • Новости дня
    Президент Ирана опроверг поставки ракет России

    Президент Ирана Пезешкиан опроверг поставки ракет России

    Президент Ирана опроверг поставки ракет России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан заявил, что за время его президентства Иран не передавал России никаких ракет.

    На пресс-конференции с участием иранских и иностранных журналистов Пезешкиан отметил, что Иран продолжает сотрудничество и торговлю с Россией, однако «никакого вооружения передано не было», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Тегеран всегда выступал за мирное решение конфликта на Украине. По мнению президента Ирана, вопрос о причинах конфликта необходимо задать европейцам: «Почему НАТО хочет расширить свои границы? Они сами нарушили соглашение».

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) узнала, что США приготовили провокацию, чтобы обвинить Иран и КНДР в поставках баллистических ракет России.

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    16 сентября 2024, 13:24 • Новости дня
    Скачко указал на «украинство головного мозга» у подозреваемого в покушении на Трампа

    Политолог Скачко: Покушение на Трампа могло «крышевать» руководство Украины

    Скачко указал на «украинство головного мозга» у подозреваемого в покушении на Трампа
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тот факт, что подозреваемый в покушении на Дональда Трампа оказался ярым сторонником Украины, может ужесточить позицию политика по украинскому вопросу. Тем не менее есть несколько версий относительно того, кто мог стоять за попыткой нападения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Те майданные технологии, которые применялись для госпереворота в 2014 году, по всей видимости, неблагоприятно воздействовали не только на украинцев, но и на некоторых американцев», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он «диагностировал» у покушавшегося на Дональда Трампа «украинство головного мозга».

    «Экстремальные подходы к политике очень больно бьют по фанатикам. Какие-то убеждения, скорее всего, плотно укоренились в нем, – допустил собеседник. – Некоторые, слыша об Украине, трясутся от страха, а другие – хватаются за автомат. К слову, возникает вопрос: не со складов ли ВСУ AK-47, который был направлен на кандидата в президенты США?».  

    «В Киеве Трампа считают антиукраинским политиком, который готов заставить офис Зеленского пойти на уступки для сделки с Россией. На этом фоне человек с «диагнозом» Райана Рута вполне может действовать в украинском стиле: убить человека, который угрожает майданной Украине», – не исключил политолог. Скачко предположил несколько версий относительно того, кто мог стоять за попыткой покушения на Трампа.

    «Согласно первой – это DeepState (Глубинное государство). Однако не стоит исключать и возможную прямую причастность Киева», – уточнил собеседник. Он напомнил о признании главы офиса Зеленского Андрея Ермака в том, что Украина вмешивалась в американские выборы «в предыдущие годы». «Украинское руководство сейчас находится в агонии. Их конвульсии и судороги могут проявляться по-разному, в том числе в виде «крышевания» неблаговидных дел», – предположил спикер.

    Однако «украинство головного мозга» подозреваемого в покушении может усугубить положение Киева, считает Скачко. «Трамп остро воспринимает обиды. И если раньше он не питал особо теплых чувств к Украине, то теперь его позиция может стать еще жестче», – пояснил аналитик.

    «Если для демократов поражение Украины станет «европейским Афганистаном», то для Трампа это не будет иметь никакого значения. Не исключено, что политик теперь станет жестче критиковать администрацию Джо Байдена за поддержку Киева, а сам попытается отказать украинскому руководству в помощи и переложить ответственность на страны ЕС», – заключил Скачко.  

    Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.

    Американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. К расследованию подключилось ФБР. Кандидат в президенты после попытки покушения вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Сам он заявил, что «цел и невредим», и подчеркнул, что «никогда не сдастся». Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «с облегчением узнали», что Трамп «в безопасности», рассказали в Белом доме.

    Издание New York Post со ссылкой на источники пишет, что подозреваемый в покушении – 58-летний Райан Рут. Согласно его профилю на LinkedIn, он учился в университете в Северной Каролине, примерно в 2018 году переехал на Гавайи. Рут владеет строительной фирмой Camp Box Honolulu.

    Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ. От имени Райана Уэсли Рута ведется сайт с заголовком «Fight For Ukraine». На нем ведется набор в ВСУ. Обещается оплата 1,2 тыс. долларов в месяц.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

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    18 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Иранский депутат заявил о поражении Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина фактически проиграла в конфликте с Россией и держится только за счет поддержки стран НАТО, заявил агентству Tasnim член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Абольфазль Зохреванд.

    По словам депутата, «евротройка» в лице Британии, Германии и Франции пытается оправдать провалы на поле боя в украинском конфликте заявлениями о том, что Иран поставлял ракеты России, и старается склонить баланс сил в международных отношениях в свою пользу, передает ТАСС.

    «В реальности проблема глубже: Украина фактически проиграла в нынешней войне, и если бы не гибридная и логистическая война НАТО в Донбассе, неясно, что стало бы с Украиной», – сказал он.

    Ранее президент Ирана опроверг поставки ракет России.

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    16 сентября 2024, 09:27 • Новости дня
    Харрис заявила о «глубокой обеспокоенности» после нового покушения на Трампа

    Камала Харрис осудила покушение на Дональда Трампа в Флориде

    Харрис заявила о «глубокой обеспокоенности» после нового покушения на Трампа
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Вице-президент США Камала Харрис выразила озабоченность по поводу возможного покушения на бывшего президента Дональда Трампа и осудила политическое насилие, подчеркнув важность предотвращения дальнейших инцидентов.

    Как сообщает Politico, Камала Харрис осудила политическое насилие и признала свою «глубокую обеспокоенность» после того, как стало известно о возможной попытке покушения на Дональда Трампа. Инцидент произошел в Уэст-Палм-Бич, где, по данным местных властей, агенты Секретной службы открыли огонь по подозреваемому с автоматом АК у границы гольф-клуба Трампа.

    Федеральные органы рассматривают это как возможное покушение на бывшего президента, что стало вторым подобным инцидентом за последние два месяца. Харрис выразила благодарность за то, что Трамп остался невредим, и пообещала, что администрация Байдена обеспечит Секретную службу всеми необходимыми ресурсами для выполнения их миссии.

    Президента США Байдена и Харрис проинформировали о происшествии на территории гольф-клуба Trump International. Байден подчеркнул, что расследование происшествия продолжается, и призвал к нулевой терпимости к политическому насилию в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, личность подозреваемого в попытке покушения на Дональда Трампа установлена, это Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ. В кустах, где прятался подозреваемый, нашли автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камеру, о чем сообщил шериф полиции округа Палм-Бич Рик Брэдшоу. Инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сообщило ФБР.

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    16 сентября 2024, 08:51 • Новости дня
    Трамп поблагодарил правоохранительные органы за защиту

    Трамп поблагодарил правоохранительные органы за защиту в ходе предполагаемого покушения

    Трамп поблагодарил правоохранительные органы за защиту
    @ Erin Scott/CNP/Global Look Press

    Кандидат в президенты США, экс-глава Белого дома Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу США и американскую полицию за действия в ходе предполагаемого покушения у гольф-клуба во Флориде.

    «Хотел поблагодарить всех за добрые пожелания – это, конечно, был интересный день! Главное, хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и его команду храбрых и преданных патриотов…Была проделана превосходная работа. Горжусь тем, что я американец!» – написал Трамп на странице в соцсети Truth Social, передает ТАСС.

    Ранее действующий глава государства Джо Байден заявил, что подозреваемый по делу о предполагаемой попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа взят под стражу.

    Газета New York Post сообщила, что личность подозреваемого в попытке покушения уже установлена, это Райан Уэсли Рут. Он ранее посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России.

    ФБР заявило, что проводит расследование в связи со стрельбой у гольф-клуба Trump International Golf Club, где находился Трамп. Произошедшее расценивается как возможная попытка покушения.

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    17 сентября 2024, 11:34 • Новости дня
    Трамп назвал риторику Байдена и Харрис причиной покушений на его жизнь
    Трамп назвал риторику Байдена и Харрис причиной покушений на его жизнь
    @ CNP/Global Look Press

    На фоне обсуждений новой попытки покушения на его жизнь Дональд Трамп обвинил Джо Байдена и Камалу Харрис в использовании риторики, способствующей насилию, подчеркивая, что их действия подрывают безопасность и стабильность США.

    Дональд Трамп обвинил риторику президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в том, что она стала причиной возможной попытки покушения на его жизнь, передает The Washington Post. В интервью Fox News Трамп заявил, что именно они «разрушили страну», в то время как он «пытается ее спасти».

    Трамп также выразил благодарность агентам, которые его защищали, и сообщил, что Байден позвонил ему, чтобы убедиться в его безопасности. Тем не менее он продолжил критиковать Байдена и Харрис за их политическую позицию, обвинив их в создании атмосферы ненависти и недоверия.

    Полиция арестовала 58-летнего Райана Уэсли Рута после того, как он нацелил ружье через забор гольф-клуба, где играл Трамп. ФБР расследует этот инцидент как покушение на убийство. Харрис и Байден осудили любые формы политического насилия и выразили радость, что Трамп остался невредим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту в совершении второго покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, включая хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. На фоне этого, очередная попытка покушения на Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США, что, по мнению эксперта Малека Дудакова, является следствием погружения страны в украинскую действительность. В ответ на слова предпринимателя Илона Маска о том, что никто не пытался убить президента Джо Байдена, заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс назвал это заявление безответственным.

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    16 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    ФБР решило проверить заявления несостоявшегося убийцы Трампа о вербовке для ВСУ

    ФБР начало проверку сообщений о планах подозреваемого в покушении на Трампа Рута завербовать наемников для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Проводится проверка в связи с заявлениями Райана Рута, который подозревается в попытке покушения на Дональда Трампа, о планах завербовать наемников для отправки на Украину, сообщил специальный агент ФБР Джеффри Велтри.

    Велтри сообщил, что ФБР проверяет заявления СМИ и самого Рута «о том, что он хотел завербовать афганских солдат и других людей» для участия в боевых действиях на Украине. «ФБР направило несколько запросов в компании с просьбой предоставить данные о телефонах и аккаунтах субъекта в социальных сетях», – рассказал Велтри, добавив. что несколько ответов уже получено.

    Кроме того, ФБР «допросило семь гражданских свидетелей», сообщил Велтри. Начались допросы «членов семьи, друзей и бывших коллег подозреваемого», передает ТАСС.

    Минюст США сообщил, что Рут дважды привлекался к ответственности за преступления: «В 2002 году он совершил преступление в Северной Каролине и второе в марте 2010 году, поэтому не имел права владеть оружием», – передает РИА «Новости».

    Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено новое покушение. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом. Он сам пытался отправиться в Киев воевать, а когда ему отказали из-за возраста и отсутствия военной подготовки, занимался наймом бойцов для киевского режима.

    В вооруженных силах Украины признали, что Рут несколько раз связывался с ВСУ. При этом в ВСУ заявили, что Рут «предлагал ВСУ большое количество рекрутов из разных стран, но им было очевидно, что его предложения нереалистичны».

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    17 сентября 2024, 00:28 • Новости дня
    Байден не смог дозвониться до Трампа

    Байден сообщил о неудачной попытке дозвониться до Трампа после второго покушения на экс-президента США

    Байден не смог дозвониться до Трампа
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден сообщил, что пытался дозвониться до кандидата в президенты США Дональда Трампа после того, как на Трампа было совершено новое покушение, но связаться с экс-президентом страны не удалось.

    Слова Байдена приводит пресс-пул Белого дома. Байден заявил, что Трамп оказался «недоступен». Президент США сказал, что попытается связаться с Трампом повторно. «Они не связались, но он (Байден) звонил», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Белого дома.

    Журналисты также опубликовали запись, на которой Байден отвечает на вопрос о звонке, но на ней слова Байдена неразборчивы. Пресс-пул отметил, что Байден отвечал журналистам «издалека», передает ТАСС.

    Напомним, на Трампа было совершено новое покушение. В июле, после первого покушения на Трампа, между действующим и бывшим президентами США состоялся телефонный разговор.

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    17 сентября 2024, 03:29 • Новости дня
    Белый дом заявил о «теплом разговоре» Байдена с Трампом
    Белый дом заявил о «теплом разговоре» Байдена с Трампом
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, сообщила старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс.

    Саймонс сказала, что Байден выразил облегчение в связи с тем, что Трамп находится в безопасности. «Между ними состоялся теплый разговор, бывший президент Трамп поблагодарил (Байдена) за звонок», – заявила она в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Трамп заявил, что в ходе звонка обсуждались меры безопасности и защита со стороны Секретной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Напомним, Байден сообщал, что ему пока не удалось связаться с Трампом, хотя он и пытался дозвониться после того, как на экс-президента было совершено новое покушение.

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