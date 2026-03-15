Депутаты выбрали нового спикера нижней палаты парламента Таиланда

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председателем Палаты представителей Национальной ассамблеи Таиланда избран кандидат от партии «Пхумчайтхаи» Сопхон Сарам, сообщает ТАСС. Подсчет голосов показал, что именно Сопхон Сарам получил поддержку большинства депутатов нижней палаты. Само голосование проходило в закрытом режиме.

Официальное открытие первой сессии нового созыва Парламента прошло в присутствии короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна и королевы Сутхиды. В ближайшее время Палате предстоит рассмотреть вопрос утверждения нового премьер-министра. По предварительным данным, этот пост, скорее всего, сохранит за собой действующий глава правительства Анутхин Чанвиракун.

По итогам недавних выборов партия «Пхумчайтхаи» во главе с Чанвиракуном получила 193 места, обеспечив себе лидерство в нижней палате. Эта политическая сила уже сформировала правящую коалицию вместе с занявшей третье место партией «Пхыа Тхаи», у которой 74 мандата, и несколькими другими партиями. Народная партия, получившая 118 мест, перейдет в оппозицию.

Верховный суд Таиланда приговорил экс-премьера Таксина Чинавата к одному году тюрьмы.