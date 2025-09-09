Верховный суд Таиланда приговорил экс-премьера Таксина Чинавата к году тюрьмы

Суд Таиланда признал незаконным пребывание Чинавата в больнице вместо тюремного заключения

Tекст: Мария Иванова

Решение о заключении Таксина Чинавата на один год вынес Верховный суд Таиланда, передает ТАСС.

Суд признал, что во время исполнения прежнего срока наказания Чинават находился в больнице на основании недостоверной медицинской информации, предоставленной врачами. Один из медиков получил выговор, у двоих других были отозваны лицензии.

Судебное разбирательство показало, что заболевания бывшего премьера не были критическими в момент его содержания в больнице. Чинават вернулся в страну в августе 2023 года после длительного добровольного изгнания и сразу попал под исполнение состоявшихся приговоров, предусматривающих восемь лет тюрьмы.

После госпитализации по медицинским показаниям и подачи прошения о помиловании король Маха Вачиралонгкорн сократил срок заключения до одного года. Экс-премьера перевели в главный полицейский госпиталь Бангкока, где он находился вплоть до условно-досрочного освобождения в феврале 2024 года, что вызвало резонанс в обществе.

Ранее власти Таиланда аннулировали два паспорта, ранее выданные на имя экс-премьера Таксина Чинавата.



Напомним, в мае 2014 года в Таиланде ввели комендантский час и запретили вещание ТВ и радио. В то время Таиланд переживал очередной политический кризис. Оппозиция ставила задачу отмены выборов вплоть до проведения политической реформы «против популизма и диктата большинства в парламенте и политике» и «полного освобождения политики и экономики Таиланда от влияния клана Чинават», как называла оппозицияправительство, работавшее с 2011 года под руководством Йинглак Чинават и ее соратников по партии «Пхыа Тхаи» («Ради Таиланда»).

Партия была создана ее старшим братом, жившим в эмиграции бывшим премьером Таиланда Таксином Чинаватом.