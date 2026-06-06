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Трамп назвал процент оставшихся у Ирана ракет и призвал не торопить его с миром
Трамп заявил о 20% оставшихся у Ирана ракет и призвал не торопить его с миром
Президент США Дональд Трамп во время интервью в пятницу раскритиковал тех, кто призывает его скорее достичь соглашения с Ираном, напомним, что «на это уходят годы».
«Эти люди сражались в течение 47 лет», – заявил Трамп в интервью NBC News, сравнив продолжительность конфликта с Ираном с войной во Вьетнаме.
«Я продвигаюсь очень быстро. Я рассчитываю на три месяца. Вы знаете, Вьетнам длился 19 лет. Я работаю уже третий месяц, а они только и делают, что спрашивают: «Эй, когда же ты победишь?» – отметил он.
Трамп добавил, что на данный момент в ходе конфликта иранцы «полностью уничтожили свои вооруженные силы», хотя у Ирана еще есть некоторые ракеты и беспилотники.
«Большинство заводов по производству беспилотных летательных аппаратов выведены из строя, большинство стартовых площадок выведено из строя, и большинство районов по производству ракет выведено из строя. Но у них все еще есть мощности. У них есть ракеты, у них есть беспилотники. Я бы сказал, что в процентном отношении, может быть, 21-22% их ракет. Это много ракет, но это не то, что было при нашей первой атаке», – высказался глава Белого дома.
Иран в начале недели продемонстрировал, что все еще сохраняет ракетный потенциал и возможности БПЛА, проведя серию атак в Персидском заливе, в том числе нанеся удар по международному аэропорту Кувейта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана назвали ракету ПВО Patriot причиной удара по аэропорту Кувейта. Центральное командование США заявило о падении направленных в сторону эмирата иранских ракет. Конгресс США насчитал 42 самолета и БПЛА, потерянных в конфликте с Ираном.