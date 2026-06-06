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Ким Чен Ын проинспектировал ходовые испытания новейшего эсминца «Кан Гён»
Ким Чен Ын пронаблюдал за ходовыми испытаниями эсминца «Кан Гён»
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал испытания новейшего эсминца «Кан Гён» и поручил ускорить модернизацию флота страны, сообщило Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).
«Товарищ Ким Чен Ын высоко оценил возможности экипажа эсминца по управлению кораблем и выразил удовлетворение системами крейсерского и высокоскоростного маневрирования, отметив, что их маневренность достаточно высока для оперативных задач», – сказано в сообщении ЦТАК.
Северокорейский лидер проинспектировал боевые отсеки и командный пункт новейшего корабля. Во время визита состоялись навигационные тесты, позволившие оценить реальную маневренность судна.
«Предотвратить войну и защитить мир можно только обладая значительными и мощными военными возможностями», – заявил председатель Государственного комитета КНДР.
Он добавил, что развитие военно-морских сил необходимо для надежного сдерживания любых угроз.
Власти КНДР планируют масштабную модернизацию флота в рамках пятилетнего плана. Программа включает создание кораблей водоизмещением десять тыс. тонн и разработку секретного подводного оружия.
Ученым и инженерам поручено максимально быстро завершить проверки и ввести новые эсминцы в состав флота.
Как писал газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын с дочерью прокатился в марте на новейшем танке КНДР
В апреле республика испытала модернизированную баллистическую ракету. В мае Ким Чен Ын проинспектировал производство новых артиллерийских систем.