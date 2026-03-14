    Иран назвал Украину законной военной целью
    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса
    На Бали появилась русская бизнес-экосистема с оборотом в миллионы долларов
    Отражена атака 14 БПЛА, летевших на Москву
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС
    Путин поздравил Наину Ельцину с 94-летием
    Пушилин отметил уязвимость израильского «Железного купола»
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    14 марта 2026, 18:05 • В мире

    Румыния затягивает Украину в приднестровский конфликт

    @ Andreea Alexandru/AP/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    В пятницу Украина и Румыния заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В нем заявляется о готовности Бухареста и Киева заняться урегулированием приднестровского конфликта, хотя Кишинев и Тирасполь не присутствовали при подписании документа. Кроме того Румыния и Украина намерены обеспечивать «безопасность судоходства в Черном и Азовском морях». Последнее давно уже является внутренним морем России. Что задумали в Бухаресте и Киеве?

    В пятницу Владимир Зеленский посетил Бухарест, где встретился с новым президентом Румынии Никушором Даном и премьер-министром Илие Боложаном. Отношения двух стран были официально подняты до уровня стратегического партнерства.

    По итогам переговоров стороны подписали три ключевых документа: совместную декларацию о стратегическом партнерстве (определяет приоритеты в политике, безопасности, экономике и инфраструктуре), рамочное соглашение о сотрудничестве в энергетике (включает планы по строительству двух новых линий электропередач и использование Украиной румынских ПХГ), а также заявление о совместном производстве оборонной продукции: Румыния станет площадкой для производства украинских дронов и продолжит обучать украинских летчиков управлению американскими истребителями F-16 (в ходе визита Зеленский посетил учебный центр).

    Соглашение о стратегическом сотрудничестве напрямую затрагивает вопросы урегулирования приднестровского вопроса, но при полном игнорировании позиции Кишинева, чьи представители не присутствовали на переговорах. «Стороны соглашения будут поддерживать усилия, направленные на достижение прочного политического урегулирования приднестровской проблемы, в полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова», – говорится в документе. Также решено окончательно устранить искусственное различие между румынским и молдавским языками в официальном поле.

    В ходе переговоров особое внимание было уделено ситуации на Черном море. Из документа следует, что обе страны усилят сотрудничество для «обеспечения свободы и безопасности судоходства в Черном и Азовском морях». Для этого планируется заручиться расширенной поддержкой со стороны европейских и евроатлантических партнеров, а также максимально задействовать программы сотрудничества с НАТО, включая Совет Украина-НАТО и Комплексный пакет помощи Украине.

    Подписывая подобные документы с Румынией, Украина не считается с мнением и интересами не только Кишинева, но и Тирасполя, отмечает политолог Владимир Скачко, обозреватель сайта «Украина.ру». «Сам факт таких договоренностей, где Приднестровье и его позиция даже не рассматриваются, только мобилизует его население. А у 85% жителей региона нет иных надежд, кроме пророссийских. Любые альтернативы воспринимаются там как наказание через румынизацию или молдавизацию. Игнорирование мнения и Тирасполя, и официального Кишинева делает эти «ходульные» конструкции нелегитимными и бессмысленными», – говорит политолог.

    При этом, по его мнению, Киев и Бухарест, возможно, таким образом пытаются подтолкнуть в ЕС и НАТО реализацию утекшего в СМИ «плана Б» Кишинева. Он предусматривает вывод российских миротворцев и замену их «международной гражданской миссией».

    «Эти попытки с подключением всего НАТО, ЕС и даже США длятся ровно столько, сколько существует само Приднестровье. Но здесь есть два незыблемых ограничителя. Первый – позиция России, которая говорит «нет» такому сценарию. Второй – военно-техническая реальность.

    Силовое решение по типу Нагорного Карабаха невозможно»,

    – уточняет Скачко.

    Он поясняет, что играть в войну в Приднестровье – это все равно, что зажечь спичку возле открытой бочки с порохом. «Речь идет об огромных складах боеприпасов в селе Колбасна. Любая попытка военной «зачистки» или даже случайный взрыв там приведет к катастрофе, которая снесет пол-Приднестровья, половину Молдавии и достанется еще и Румынии», – добавил эксперт.

    «Если интерес Румынии в этом сценарии очевиден, то участие Украины вызывает недоумение. Киев никогда всерьез не влиял на политику Молдавии, у него там нет национальных интересов. Да, есть общая граница с Приднестровьем, но сам киевский режим до сих пор не решался на какие-либо радикальные действия против ПМР, и это разумно», – поясняет Юрий Самонкин, председатель коллегии Центра исследований евразийства.

    По его мнению, для Украины это «чистая показуха»: Киеву надо чем-то закрывать информационные провалы на фронте, поэтому он хватается за любые темы. «Только что они «ударились» в защиту неба Израиля, а теперь вдруг вспомнили про Молдавию, согласовывая позиции напрямую с Румынией. Выглядит довольно комично эта попытка Киева представить себя серьезным геополитическим игроком, когда ни у него самого, ни у правительства Санду нет ни малейшего внешнеполитического или экономического суверенитета. Вся их позиция полностью зависит от указаний Североатлантического альянса», – отметил собеседник.

    Черноморский флот НАТО

    При этом, по мнению экспертов, договоренности Киева и Бухареста о совместном контроле над Черным морем – это не просто декларации, а часть серьезного военного плана Запада. Речь идет о военно-инфраструктурном проекте по созданию натовской Дунайской флотилии. Ее создание позволит странам ЕС обойти турецкие ограничения на заход военных кораблей в Черное море и в перспективе бросить вызов России в его северо-западной части.

    «Идея переброски военных кораблей в Черное море по внутренним водным путям Европы – это вовсе не фантастика. Действительно, логистика по рекам (Дунай-Майн-Рейн) пока не отработана в полном объеме, но в критической ситуации она будет выстроена достаточно быстро. Более того, нельзя исключать и создание системы каналов со стороны Балтийского моря – через Польшу и другие страны. У нас самих есть такой опыт: еще задолго до специальной военной операции Россия проводила учения по переброске кораблей из Каспийского моря в Черное. Так что технически это решаемо», – считает военный эксперт Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    По его мнению,

    противники России решили реанимировать советский опыт Дунайской флотилии, но теперь уже в натовском исполнении.

    «Скорее всего, это британский проект, реализуемый под вывеской НАТО. Лондон давно активно действует на черноморском побережье, а создание системы береговых укреплений с базой в Румынии – логичное продолжение этого курса», – пояснил собеседник.

    Румыния, по словам эксперта, готова предоставить свои черноморские порты и дунайские каналы для базирования тральщиков, патрульных катеров и всего того флота, который передается Запрадом Украине. «Более того, Бухарест будет участвовать в модернизации самой системы каналов. Учитывая, что в Румынии уже есть полноценная сухопутная база НАТО (которая рассматривалась даже для размещения американского ядерного оружия), страна действительно метит в главный хаб альянса на Черном море, объединяя вокруг себя Болгарию и Украину», – подчеркивает Перенджиев.

    Но при реализации данного плана Бухарест вступает в конкуренцию с Польшей, которая вынашивает проект «Междуморья» – от Балтики до Черного моря. «Именно поэтому Румыния может не просто участвовать в создании новой флотилии, а попытаться возглавить проект. Но есть и более глубокий, исторический контекст, который подогревает эти амбиции. Румынские элиты хорошо помнят, что Гитлер «подарил» им Одессу после захвата города в ходе агрессии против Советского Союза. И хотя вслух об этом не говорят, идеи возвращения «Великой Румынии» до сих пор будоражат определенные умы в Бухаресте», – напомнил спикер.

    Таким образом, наличие инфраструктуры, историческая память, конкуренция в НАТО, а также страхи перед возвращением Одессы и Николаева в состав России, подстегивают наших противников к созданию Дунайско-Черноморской флотилии альянса. «И Молдавию они в этот проект втягивают не случайно: через нее удобно связывать румынскую и украинскую части этого будущего натовского проекта», – считает Перенджиев.

