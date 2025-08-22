Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
В США зафиксировали резкий рост заражения «поедающей плоть» бактерией
Вспышка вибриоза зарегистрирована в 11 американских штатах
В американских прибрежных регионах зафиксировали резкий рост случаев заболевания опасной бактерией Vibrio vulnificus, характеризующейся стремительным течением и высокой смертностью.
В прибрежных штатах США зафиксирован рост числа заражений бактерией Vibrio vulnificus, известной как «поедающая плоть», передает «Лента.Ру» со ссылкой на Tribune.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтверждают вспышку инфекции в 11 штатах, среди которых особенно пострадали Флорида и Луизиана – там зарегистрировано 20 и 17 случаев соответственно с летальными исходами.
Бактерия обитает в теплой солоноватой воде и может попасть в организм человека при употреблении сырых морепродуктов или через открытые раны. Каждый пятый случай заражения заканчивается смертью пациента в течение ближайших двух суток, отмечают специалисты. Медики поясняют, что первые признаки заражения – рвота, диарея и появление волдырей на коже.
Согласно мнению экспертов, ускоренное распространение Vibrio vulnificus связано с потеплением климата: повышение температуры воды способствует массовому размножению опасного микроорганизма. Особенно уязвимы к инфекции люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор университета Акдениз заявил, что уровень загрязнения Средиземного моря у турецкого курорта Аланья в этом году сильно вырос. Отдыхающие после купания жалуются на тошноту, слабость и высокую температуру.