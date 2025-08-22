В США зафиксировали резкий рост заражения «поедающей плоть» бактерией

Вспышка вибриоза зарегистрирована в 11 американских штатах

Tекст: Евгения Караваева

В прибрежных штатах США зафиксирован рост числа заражений бактерией Vibrio vulnificus, известной как «поедающая плоть», передает «Лента.Ру» со ссылкой на Tribune.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтверждают вспышку инфекции в 11 штатах, среди которых особенно пострадали Флорида и Луизиана – там зарегистрировано 20 и 17 случаев соответственно с летальными исходами.

Бактерия обитает в теплой солоноватой воде и может попасть в организм человека при употреблении сырых морепродуктов или через открытые раны. Каждый пятый случай заражения заканчивается смертью пациента в течение ближайших двух суток, отмечают специалисты. Медики поясняют, что первые признаки заражения – рвота, диарея и появление волдырей на коже.

Согласно мнению экспертов, ускоренное распространение Vibrio vulnificus связано с потеплением климата: повышение температуры воды способствует массовому размножению опасного микроорганизма. Особенно уязвимы к инфекции люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

