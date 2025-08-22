МИД России обвинил Швецию в попустительстве атакам на представительство

МИД России заявил о систематических атаках БПЛА на представительство в Швеции

Tекст: Денис Тельманов

МИД России обвинил Стокгольм в невыполнении обязательств по Венской конвенции и заявил о систематическом характере атак на российские объекты в Швеции, сообщается на официальном сайте МИД России.

Официальный представитель Мария Захарова отметила, что беспилотники неоднократно сбрасывали предметы на территорию Торгового представительства России, а шведские власти, по ее словам, не принимают достаточных мер для поиска виновных.

Захарова подчеркнула, что подобные инциденты происходят при полном попустительстве шведских властей и выразила опасение, что это может происходить не только по халатности, но и по согласию. Она напомнила, что над территорией российского диппредставительства действует установленная шведскими властями бесполетная зона.

Российская сторона настаивает на неукоснительном выполнении Швецией обязательств по обеспечению безопасности российских дипломатических объектов согласно международному праву и внутреннему законодательству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 21 августа на здание российского торгпредства в Швеции сбросили пакет с краской с беспилотника. Российское торговое представительство на шведской территории ранее атаковал беспилотный летательный аппарат.

Временный поверенный в делах Королевства Швеция в России Й. Седерберг был вызван в МИД России после инцидента с беспилотником у российского торгового представительства в Стокгольме.