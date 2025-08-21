Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
На торгпредство России в Швеции совершено нападение с использованием дрона
В ночь на 21 августа на здание российского торгпредства в Швеции сбросили пакет с краской с беспилотника, это стало уже третьей атакой за два месяца.
Торговое представительство России в Швеции вновь стало объектом нападения при помощи беспилотника, передает ТАСС.
«В ночь на 21 августа торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии в этой стране, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской», – заявили в дипмиссии.
Посольство отметило, что ранее подобные атаки фиксировались 17 июня и 5 июля 2025 года. Российская сторона расценивает происходящее как недопустимое нарушение безопасности дипмиссии и настаивает на тщательном расследовании экстремистских действий. Официальные комментарии шведских властей по поводу произошедшего пока не поступили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 июня торгпредство России в Швеции атаковал дрон.
7 июля временного поверенного в делах Швеции в России вызвали в МИД России после инцидента с беспилотником у торгового представительства в Стокгольме.
Между тем несколько зданий на территории российского посольства в Копенгагене, включая школу, также подверглись нападению с использованием краски, но нарушителей до сих пор не нашли.