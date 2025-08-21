Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

Морские дроны, при том, что они пока что применяются не столь широко, как воздушные БПЛА, имеют гораздо более давнюю историю. Например, «протодронами» можно считать брандеры, появившиеся еще в эпоху парусного флота. Старое судно, начиненное горючими, или взрывчатыми веществами направляли на неприятельский корабль или на рейд, а управляющий им экипаж поджигал фитили и покидал брандер перед столкновением. Опыты с реально безэкипажными плавсредствами, с дистанционным управлением по радио, начались в 20-30 годах ХХ века сразу в нескольких странах, в том числе в СССР.

Первый опыт боевого применения советских морских беспилотников-камикадзе состоялся зимой 1943 года в Керченском проливе, но успехом он не увенчался. Использование гитлеровцами своих безэкипажных катеров (БЭК) «Линзе» для противодействия высадки союзников в Нормандии летом 1944 года имело больший успех – они потопили несколько кораблей и десантных транспортов англо-американских сил.

Были БЭКи и у американцев – «Стингреи» и «Апексы» они использовали для разрушения прибрежных заграждений при высадке десантов на тихоокеанские острова и на побережье Юга Франции. В послевоенный период морские беспилотники военные широко использовали для гидрографических исследований, а также для замера радиации при ядерных испытаниях. Имели место разработки и применение БЭКов – минных тральщиков. В СССР проводились испытания с безэкипажными вариантами серийных торпедных катеров Ш-4 и Г-5.

Интерес к безэкипажным судам вновь актуализировался в новом столетии. В 2008 году американская корпорация General Dynamics поставила ВМС США БЭК типа Fleet, предназначенный для борьбы с неприятельскими субмаринами. Работы над боевыми морскими дронами примерно с того же времени ведутся и в России, только до начала СВО упор делался на стратегические подводные беспилотники, в частности, «Посейдон» – ударный дрон с атомным двигателем, способный нести ядерную боевую часть.

Программа развития БЭКов была запущена в 10-е годы текущего столетия британской Специальной лодочной службой (SBS), специализирующейся на морских диверсиях. Примечательно, что они шли не путем создания принципиально новых БЭКов, а адаптацией под свои задачи уже имеющихся гражданских дронов для гидрографических исследований, сборки мусора, гидроциклов и так далее. Данные исследования проводились и в Очакове, в 73-м отдельном центре морских спецопераций ВМС Украины, фактически превращенном SBS c 2019 года в свою учебную базу и испытательный полигон. Еще до начала СВО там отрабатывались возможности использования БЭКов для диверсий против кораблей и инфраструктуры Черноморского флота, а также гражданских судов и портовых сооружений России. В, частности, в рамках данной программы Британия передала киевскому режиму некоторое количество подводных беспилотных дронов, изготовленных компанией «Консберг дефенс», для их переоборудования под диверсионные задачи.

После начала СВО по 73-му центру в Очакове ВС РФ нанес ракетный удар, в результате которого было уничтожено оборудование и часть специалистов, что сказалось на реализации планов противника. Так что первые атаки БЭКов на опоры Крымского моста, российские корабли и портовую инфраструктуру неприятель сумел организовать только в июле 2022 года, использовав дроны «Seа Baby», созданные на шасси гидроциклов. Вскоре эти беспилотники были дополнены БЭКами «Магура-5». Эти изделия, хотя и позиционируются, как исключительно украинская разработка, в реальности собираются из зарубежных комплектующих по британскому проекту и под руководством британских специалистов. Их характеристики не являются стабильными не только в силу постоянной модернизации, но и по причине логистических трудностей, и различных условий сборки. Наши Вооруженные силы и спецслужбы ведут целенаправленную охоту на все, что связано с украинскими БЭКами, по сборочным мастерским и складам запчастей непрерывно наносятся удары.

Неприятельские морские беспилотники являются универсальными платформами, и могут использоваться не только как камикадзе, но и для разведки, как носители и ретрансляторы для FPV-дронов, также на них крепят направляющие для пуска 122-мм реактивных снарядов РСЗО «Град». После того, как для борьбы с вражескими БЭКами стали использовать вертолеты и истребительную авиацию, на них стали монтировать пусковые установки с ракетами «воздух-воздух» Р-73 и ПЗРК «Стингер». Управление украинскими БЭКами осуществляется с помощью спутникового интернета «Старлинк» – на дроны устанавливаются антенны и терминалы связи.

Вражеские ударные морские беспилотники создали серьезные проблемы для Черноморского флота и для всей черноморской портовой инфраструктуры, продемонстрировав высокую эффективность при минимальных затратах.

Британцы интегрировали полученный опыт в создание собственных морских дронов, в основу которых заложен принцип модульности, обеспечивающий универсальность их применения и значительно удешевляющий производство. В частности, сейчас британские военные сформулировали свои техзадания к разработке многоцелевого, малозаметного, беспилотного надводного и подводного судна (USSV), способное решать широкий спектр задач от разведки и транспортировки грузов и десантников, до нанесения ударов. Примечательно, что одним из требований является возможность размещать беспилотник в 40-футовом контейнере ISO, что, видимо, предполагает его запуск с гражданских судов.

Наше некоторое отставание в производстве ударных БЭКов объяснить достаточно просто – у Украины нет военного флота, против которого их можно было бы использовать. Однако полученный опыт оценен, и соответствующие выводы сделаны. Российский оборонно-промышленный комплекс уже осуществляет серийный выпуск морских дронов. В июле 2025 г. в Санкт-Петербурге на базе военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) был открыт Единый центр по производству морских дронов. КМЗ уже серийно производит несколько безэкипажных многофункциональных платформ, способных решать самые разные задачи от транспортных, до ударных. Предусмотрены возможности использования их в качестве перехватчиков неприятельских БЭКов, а также «авианосцев» для малых БПЛА. Во время недавних учений ВМФ России «Июльский шторм» наши моряки на Балтике не только отрабатывали защиту от вражеских дронов, но и сами наносили удары БЭКами и БПЛА по условному противнику.

И это вполне зеркальный ответ на действия наших оппонентов в акватории Балтийского моря. В январе 2025 года НАТО развернула «Программу бдительности «Балтийский часовой» (Vigilance Activity «Baltic Sentry») «для повышения ситуационной осведомленности и сдерживания враждебных действий», важным аспектом которой является широкое применение беспилотных систем.

А в июне 2025 года командование ОВС НАТО организовала серию демонстрационных испытаний, включающие стресс-тесты для более, чем 40 морских беспилотных систем, изготовленных в США, Британии, Франции и Германии. Эти испытания проводились в Балтийском море, которое западный блок рассматривает, как наиболее вероятный ТВД.

Примечателен и тот факт, что в США и Великобритании идут работы по массовому производству модульных малозаметных дронов с широким использованием полимерных деталей, выполненных на 3D-принтерах. Причем все большую роль в этом играют не гиганты ВПК, а стартапы вроде Anduril Industries, подрядчика Пентагона.

Ведущие страны западного альянса создают настоящий флот беспилотников-диверсантов, массовых и недорогих, способных парализовать морские коммуникации неприятеля, в том числе телекоммуникационные и энергетические. Впрочем, это игра, в которую можно играть вдвоем, и наши оппоненты, являясь морскими державами, более уязвимы в этом плане.

Эксперты сравнивают дроны-камикадзе с появлением в конце ХIХ века торпедных (минных) катеров, которые на короткий период поставили под сомнение эффективность защищенных кораблей большого водоизмещения. Однако средства противодействия новому вызову были найдены, хотя торпеды и стали важной частью военно-морского арсенала.

Но тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными БЭКами. Так, по задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики. Уже сейчас строятся беспилотные сторожевики и противолодочные дроны, патрулирующие заданные квадраты акватории. Помимо уже упомянутых «Посейдонов», можно ожидать появление атомных безэкипажных ракетоносцев, более компактных и малошумных, чем обычные АПЛ, способные годами находится на боевом дежурстве, и возвращающиеся на базу лишь для регламентного обслуживания.

Эра морских дронов стартовала, и мы пока находимся в самом ее начале.