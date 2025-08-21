  • Новость часаДолгов осудил планы Киева пересмотреть границы Донбасса
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    21 августа 2025, 11:54 Мнение

    Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    Посол Украины в Польше «зоологически» оскорбил своих сограждан
    Мелони предложила новый план гарантий безопасности для Украины
    Вэнс рассказал о шутке над Зеленским в Белом доме
    Россиянка впервые в истории стала капитаном атомного ледокола

    Морские дроны, при том, что они пока что применяются не столь широко, как воздушные БПЛА, имеют гораздо более давнюю историю. Например, «протодронами» можно считать брандеры, появившиеся еще в эпоху парусного флота. Старое судно, начиненное горючими, или взрывчатыми веществами направляли на неприятельский корабль или на рейд, а управляющий им экипаж поджигал фитили и покидал брандер перед столкновением. Опыты с реально безэкипажными плавсредствами, с дистанционным управлением по радио, начались в 20-30 годах ХХ века сразу в нескольких странах, в том числе в СССР.

    Первый опыт боевого применения советских морских беспилотников-камикадзе состоялся зимой 1943 года в Керченском проливе, но успехом он не увенчался. Использование гитлеровцами своих безэкипажных катеров (БЭК) «Линзе» для противодействия высадки союзников в Нормандии летом 1944 года имело больший успех – они потопили несколько кораблей и десантных транспортов англо-американских сил.

    Были БЭКи и у американцев – «Стингреи» и «Апексы» они использовали для разрушения прибрежных заграждений при высадке десантов на тихоокеанские острова и на побережье Юга Франции. В послевоенный период морские беспилотники военные широко использовали для гидрографических исследований, а также для замера радиации при ядерных испытаниях. Имели место разработки и применение БЭКов – минных тральщиков. В СССР проводились испытания с безэкипажными вариантами серийных торпедных катеров Ш-4 и Г-5. 

    Интерес к безэкипажным судам вновь актуализировался в новом столетии. В 2008 году американская корпорация General Dynamics поставила ВМС США БЭК типа Fleet, предназначенный для борьбы с неприятельскими субмаринами. Работы над боевыми морскими дронами примерно с того же времени ведутся и в России, только до начала СВО упор делался на стратегические подводные беспилотники, в частности, «Посейдон» – ударный дрон с атомным двигателем, способный нести ядерную боевую часть.

    Программа развития БЭКов была запущена в 10-е годы текущего столетия британской Специальной лодочной службой (SBS), специализирующейся на морских диверсиях. Примечательно, что они шли не путем создания принципиально новых БЭКов, а адаптацией под свои задачи уже имеющихся гражданских дронов для гидрографических исследований, сборки мусора, гидроциклов и так далее. Данные исследования проводились и в Очакове, в 73-м отдельном центре морских спецопераций ВМС Украины, фактически превращенном SBS c 2019 года в свою учебную базу и испытательный полигон. Еще до начала СВО там отрабатывались возможности использования БЭКов для диверсий против кораблей и инфраструктуры Черноморского флота, а также гражданских судов и портовых сооружений России. В, частности, в рамках данной программы Британия передала киевскому режиму некоторое количество подводных беспилотных дронов, изготовленных компанией «Консберг дефенс», для их переоборудования под диверсионные задачи.

    После начала СВО по 73-му центру в Очакове ВС РФ нанес ракетный удар, в результате которого было уничтожено оборудование и часть специалистов, что сказалось на реализации планов противника. Так что первые атаки БЭКов на опоры Крымского моста, российские корабли и портовую инфраструктуру неприятель сумел организовать только в июле 2022 года, использовав дроны «Seа Baby», созданные на шасси гидроциклов. Вскоре эти беспилотники были дополнены БЭКами «Магура-5». Эти изделия, хотя и позиционируются, как исключительно украинская разработка, в реальности собираются из зарубежных комплектующих по британскому проекту и под руководством британских специалистов. Их характеристики не являются стабильными не только в силу постоянной модернизации, но и по причине логистических трудностей, и различных условий сборки. Наши Вооруженные силы и спецслужбы ведут целенаправленную охоту на все, что связано с украинскими БЭКами, по сборочным мастерским и складам запчастей непрерывно наносятся удары.

    Неприятельские морские беспилотники являются универсальными платформами, и могут использоваться не только как камикадзе, но и для разведки, как носители и ретрансляторы для FPV-дронов, также на них крепят направляющие для пуска 122-мм реактивных снарядов РСЗО «Град». После того, как для борьбы с вражескими БЭКами стали использовать вертолеты и истребительную авиацию, на них стали монтировать пусковые установки с ракетами «воздух-воздух» Р-73 и ПЗРК «Стингер». Управление украинскими БЭКами осуществляется с помощью спутникового интернета «Старлинк» – на дроны устанавливаются антенны и терминалы связи. 

    Вражеские ударные морские беспилотники создали серьезные проблемы для Черноморского флота и для всей черноморской портовой инфраструктуры, продемонстрировав высокую эффективность при минимальных затратах.

    Британцы интегрировали полученный опыт в создание собственных морских дронов, в основу которых заложен принцип модульности, обеспечивающий универсальность их применения и значительно удешевляющий производство. В частности, сейчас британские военные сформулировали свои техзадания к разработке многоцелевого, малозаметного, беспилотного надводного и подводного судна (USSV), способное решать широкий спектр задач от разведки и транспортировки грузов и десантников, до нанесения ударов. Примечательно, что одним из требований является возможность размещать беспилотник в 40-футовом контейнере ISO, что, видимо, предполагает его запуск с гражданских судов.

    Наше некоторое отставание в производстве ударных БЭКов объяснить достаточно просто – у Украины нет военного флота, против которого их можно было бы использовать. Однако полученный опыт оценен, и соответствующие выводы сделаны. Российский оборонно-промышленный комплекс уже осуществляет серийный выпуск морских дронов. В июле 2025 г. в Санкт-Петербурге на базе военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) был открыт Единый центр по производству морских дронов. КМЗ уже серийно производит несколько безэкипажных многофункциональных платформ, способных решать самые разные задачи от транспортных, до ударных. Предусмотрены возможности использования их в качестве перехватчиков неприятельских БЭКов, а также «авианосцев» для малых БПЛА. Во время недавних учений ВМФ России «Июльский шторм» наши моряки на Балтике не только отрабатывали защиту от вражеских дронов, но и сами наносили удары БЭКами и БПЛА по условному противнику.

    И это вполне зеркальный ответ на действия наших оппонентов в акватории Балтийского моря. В январе 2025 года НАТО развернула «Программу бдительности «Балтийский часовой» (Vigilance Activity «Baltic Sentry») «для повышения ситуационной осведомленности и сдерживания враждебных действий», важным аспектом которой является широкое применение беспилотных систем.

    А в июне 2025 года командование ОВС НАТО организовала серию демонстрационных испытаний, включающие стресс-тесты для более, чем 40 морских беспилотных систем, изготовленных в США, Британии, Франции и Германии. Эти испытания проводились в Балтийском море, которое западный блок рассматривает, как наиболее вероятный ТВД.

    Примечателен и тот факт, что в США и Великобритании идут работы по массовому производству модульных малозаметных дронов с широким использованием полимерных деталей, выполненных на 3D-принтерах. Причем все большую роль в этом играют не гиганты ВПК, а стартапы вроде Anduril Industries, подрядчика Пентагона.

    Ведущие страны западного альянса создают настоящий флот беспилотников-диверсантов, массовых и недорогих, способных парализовать морские коммуникации неприятеля, в том числе телекоммуникационные и энергетические. Впрочем, это игра, в которую можно играть вдвоем, и наши оппоненты, являясь морскими державами, более уязвимы в этом плане.

    Эксперты сравнивают дроны-камикадзе с появлением в конце ХIХ века торпедных (минных) катеров, которые на короткий период поставили под сомнение эффективность защищенных кораблей большого водоизмещения. Однако средства противодействия новому вызову были найдены, хотя торпеды и стали важной частью военно-морского арсенала.

    Но тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными БЭКами. Так, по задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики. Уже сейчас строятся беспилотные сторожевики и противолодочные дроны, патрулирующие заданные квадраты акватории. Помимо уже упомянутых «Посейдонов», можно ожидать появление атомных безэкипажных ракетоносцев, более компактных и малошумных, чем обычные АПЛ, способные годами находится на боевом дежурстве, и возвращающиеся на базу лишь для регламентного обслуживания.

    Эра морских дронов стартовала, и мы пока находимся в самом ее начале.

    Другие материалы автора

    Главное
    Российские войска выбили ВСУ из Клебан-Быка в ДНР
    Зеленский отказался рассматривать Китай в качестве гаранта безопасности Украины
    Финляндия отказалась отправлять военных на Украину
    ОАК передала войскам новую партию истребителей Су-35С
    Трамп намерен ввести уголовное наказание за сожжение флага США
    Национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки
    В Федерации альпинизма России оценили шансы спасти Наговицыну с пика Победы

    Почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти

    Индия странно себя ведет. Сначала она резко сокращает закупки российской нефти, что под давлением США выглядит как победа Вашингтона. Однако накануне Дели так же неожиданно возобновляет импорт нашей нефти. Реальная причина непоследовательных действий Индии может быть не в страхе перед США, а в другом. Подробности

    Перейти в раздел

    Гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями

    Дипломатические баталии вокруг гарантий безопасности для Украины продолжаются. В то время как Европа настаивает на вводе своего контингента, Россия требует, чтобы итоговые соглашения учитывали и ее интересы в области национальной обороны. По мнению экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Посол Украины в Польше «зоологически» оскорбил своих сограждан

    Украинский дипломат объяснил ценность страны для НАТО умением «убивать русских». С таким заявлением выступил посол страны в Польше Василий Боднар. Он добавил, что сейчас Киеву было бы достаточно лишь приглашения в альянс. В то же время президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украина не станет частью НАТО. По мнению экспертов, скандальное высказывание Боднара выглядит издевательством в первую очередь над самими украинцами, а не русскими или поляками. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации