Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.2 комментария
«Высокоточные комплексы» улучшили характеристики ракеты «Х-БПЛА»
Холдинг «Высокоточные комплексы» объявил о работе по улучшению тактико-технических характеристик управляемой авиационной ракеты «Х-БПЛА», включая боевую часть и дальность.
Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» ведет работу по совершенствованию управляемой авиационной ракеты «Х-БПЛА», передает ТАСС. Представитель предприятия отметил, что данная ракета является новой разработкой, и у инженеров есть широкий выбор направлений для дальнейшего развития.
«Работаем над улучшением всех тактико-технических характеристик «Х-БПЛА», – сообщил собеседник агентства. – Изделие у нас молодое, новое, соответственно, у нас много вариантов развития: мы можем совершенствовать боевую часть, дальность, способы наведения и так далее», – добавил представитель холдинга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» завершил тестирование ракеты «Булат» для противотанковых ракетных комплексов. Боевой модуль «Бережок» прошел успешные испытания против безэкипажных катеров. Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в 2025 году.